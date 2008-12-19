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iSupply: Yonga pazarını 2009'da %9.4'lük düşüş bekliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iSupply: Yonga pazarını 2009'da %9.4'lük düşüş bekliyor
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Etkilerinin 2009'da da hissedilmesi beklenen küresel ekonomik kriz yeni yıl beklentilerini de vurdu. Bağımsız araştırma kuruluşlarından iSupply gelecek yıla dönük öngörüsünde güncellemeye giderek yonga pazarında gelirlerin %9.4 düşeceğini belirtti.

2008 sonu itibariyle toplam gelirin 266.6 milyar dolar olması beklenen yonga pazarının, 2007 yılına göre %2.2 gerileyeceği belirtilirken, önümüzdeki yıl ise gelirin 241.5 milyar dolar seviyesinde olacağı ve yıllık bazda 2008'e göre %9.4'lük gelir kaybı yaşanacağını ifade etti.

Gelecek yıla dönük ilk tahminlerinde gelirlerin %6.8 artış göstereceği öngörüsünde bulunan iSupply, devam eden ekonomik daralma sonrası beklentilerinde güncelleme yaparak tam bir kriz tablosu çizmiş oldu.

Bu arada iSupply, yonga pazarının 2010 yılında yeniden yükselişe geçeceğini ve gelir artışının %6.4 seviyesinde olacağı tahmininde de bulundu.


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OverClocK1ng 10 yıl
%9.4 yine iyi. Umarım kriz nedeniyle Abit gibi başka firmalardan da kaybımız olmaz...
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Abit'in kapatılmasının krizle ilgisi yok bildiğim kadarıyla. Krizden epey bir zaman önce kapanacağı yazılmıştı.

2010'a kadar ciddi bir düzelme beklenmiyor zaten krizde.
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