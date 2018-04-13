İsveç'te araçları elektrikli yollar şarj edecek

Elektrikli araçların dünya genelinde yaygınlaşması, doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda değişimi de beraberinde getiriyor. Gelişen teknolojiler her seferinde daha yüksek menzilli araçların üretilmesine imkan verirken, otoyollar da şarj istasyonu ağlarıyla örülüyor. İsveç ise yolculuk esnasında elektrikli aracınızı şarj edebileceğiniz bir sistem üzerinde çalışıyor. Ama şimdilik sadece 2 kilometre.

Yukarıda bahsettiğimiz bu rakam, İsveç’in başkenti Stockholm’un hemen dışında elektrikli ray entegre edilen bir yolun uzunluğu. Hükumet tarafından ulusal çapta oluşturulması planlanan elektrikli araç şarj etme yollarının ilk adımı diyebileceğimiz bu yolda, tahmin edebileceğiniz üzere stok elektrikli araçlar şarj edilemiyor. Bunun için, araçlara rayla temas etmesini sağlayan hareketli bir kol entegre edilmesi gerekiyor.

Elektrik bedeli hesaplanarak araca yansıtılıyor

Bu sistemi, Scalextric adındaki bir zamanların popüler araba yarış setlerine benzetebiliriz. Bu setlerde de araçlar yoldaki raydan aldığı elektrikle hareket ediyordu. İsveç’te kullanılması planlanan bu sistemde, araç raydan ayrıldığı anda elektriği ileten kolun bağlantısı otomatik olarak kesiliyor. Dinamik şarj adı verilen teknoloji, yalnızca araç hareket halindeyken elektrik aktarımı yapıyor. Sistem, kullanılan enerji miktarının tutarını doğru bir şekilde hesaplayıp araca ve kullanıcıya yansıtabiliyor.

İsveç, bundan yaklaşık iki yıl önce de elektrikli araçların şarj edilebilmesi için tepeden kablo sistemini denemişti. Ancak, bu sistemdeki ray ve kolun yollara ve araçlara entegre edilmesi öncekinden daha kolay görünüyor. Hükumetin planı ülkedeki 500 bin kilometrelik yolun tamamını elektriklendirmek değil. Projenin arkasında olan eRoadArlanda konsorsiyumuna göre, asıl amaç otoyollardan oluşan totalde 20 bin kilometrelik belli yolların elektriklendirilmesi olacak.

"20 bin kilometre kesinlikle yeterli"

eRoadArlanda CEO’sunun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; “Otoyollardan oluşan 20 bin kilometreyi elektriklendirmek kesinlikle yeterli olacaktır. İki otoyol arasındaki mesafe asla 45 km’nin üzerine çıkmıyor. Araçlar zaten bu mesafeyi şarja ihtiyaç duymadan kat edebiliyor. Bazıları 5 bin kilometrenin bile yeterli olacağına inanıyor.”

Elektrikli ray sisteminin her bir kilometre başına 1 milyon euroya mal olması bekleniyor. Bu da, The Guardian’ın hesaplamalarına göre şehir içindeki bir tramvay hattına kıyasla 50 kat daha ucuza mal olacağı anlamına geliyor.

https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/12/worlds-first-electrified-road-for-charging-vehicles-opens-in-sweden