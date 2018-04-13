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İsveç'te araçları elektrikli yollar şarj edecek

İsveç Hükumeti, ülkedeki yolları elektrikli araçları yolculuk esnasında şarj edecek şekilde düzenliyor. Elektrikli araçlar, yollara döşenen raylı sistem sayesinde kolaylıkla şarj edilebilecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İsveç'te araçları elektrikli yollar şarj edecek
 

Elektrikli araçların dünya genelinde yaygınlaşması, doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda değişimi de beraberinde getiriyor. Gelişen teknolojiler her seferinde daha yüksek menzilli araçların üretilmesine imkan verirken, otoyollar da şarj istasyonu ağlarıyla örülüyor. İsveç ise yolculuk esnasında elektrikli aracınızı şarj edebileceğiniz bir sistem üzerinde çalışıyor. Ama şimdilik sadece 2 kilometre.

Yukarıda bahsettiğimiz bu rakam, İsveç’in başkenti Stockholm’un hemen dışında elektrikli ray entegre edilen bir yolun uzunluğu. Hükumet tarafından ulusal çapta oluşturulması planlanan elektrikli araç şarj etme yollarının ilk adımı diyebileceğimiz bu yolda, tahmin edebileceğiniz üzere stok elektrikli araçlar şarj edilemiyor. Bunun için, araçlara rayla temas etmesini sağlayan hareketli bir kol entegre edilmesi gerekiyor.

Elektrik bedeli hesaplanarak araca yansıtılıyor 

Bu sistemi, Scalextric adındaki bir zamanların popüler araba yarış setlerine benzetebiliriz. Bu setlerde de araçlar yoldaki raydan aldığı elektrikle hareket ediyordu. İsveç’te kullanılması planlanan bu sistemde, araç raydan ayrıldığı anda elektriği ileten kolun bağlantısı otomatik olarak kesiliyor. Dinamik şarj adı verilen teknoloji, yalnızca araç hareket halindeyken elektrik aktarımı yapıyor. Sistem, kullanılan enerji miktarının tutarını doğru bir şekilde hesaplayıp araca ve kullanıcıya yansıtabiliyor.

İsveç, bundan yaklaşık iki yıl önce de elektrikli araçların şarj edilebilmesi için tepeden kablo sistemini denemişti. Ancak, bu sistemdeki ray ve kolun yollara ve araçlara entegre edilmesi öncekinden daha kolay görünüyor. Hükumetin planı ülkedeki 500 bin kilometrelik yolun tamamını elektriklendirmek değil. Projenin arkasında olan eRoadArlanda konsorsiyumuna göre, asıl amaç otoyollardan oluşan totalde 20 bin kilometrelik belli yolların elektriklendirilmesi olacak.

"20 bin kilometre kesinlikle yeterli" 

eRoadArlanda CEO’sunun konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; “Otoyollardan oluşan 20 bin kilometreyi elektriklendirmek kesinlikle yeterli olacaktır. İki otoyol arasındaki mesafe asla 45 km’nin üzerine çıkmıyor. Araçlar zaten bu mesafeyi şarja ihtiyaç duymadan kat edebiliyor. Bazıları 5 bin kilometrenin bile yeterli olacağına inanıyor.

Elektrikli ray sisteminin her bir kilometre başına 1 milyon euroya mal olması bekleniyor. Bu da, The Guardian’ın hesaplamalarına göre şehir içindeki bir tramvay hattına kıyasla 50 kat daha ucuza mal olacağı anlamına geliyor.


https://www.theguardian.com/environment/2018/apr/12/worlds-first-electrified-road-for-charging-vehicles-opens-in-sweden Yorum Yaz
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CeyKalDa 1 yıl en beğenilen
bunlarla aynı yeryüzünde yaşadığıma inanamıyorum
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merdempc 1 yıl
Ben de bu aksam litresi 5.87 den 320 TL'ye bir depo motorin aldim. Sonra eve geldim. Oyle iste.
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zolzauza 1 yıl
Helal olsun.
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devrimdoga 1 yıl
tek çare basınçlı hava ile çalışan araçlar. 0 emisyon.
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Master_Evil 1 yıl
bu iş böyle olmaz, ütopyadan ileri gideceğini sanmıyorum, büyük markalarda bunun farkında tek tek elektrikli otodan uzaklaşıyorlar
elektrikli araçların tek çıkar yolu batarya devrimi, ya çok güçlü bataryalar olacak, ya da bütün aracın en az 400-500km menzilini 5-10 dkda dolduran yeni bir şarj teknolojisi keşfedilecek
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sepulnation 1 yıl
Kore yillardir bunun kablosuz olanini denemekte. Saçma bir girişim.
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serafon 1 yıl
Çok saçma geldi bana tutması imkansız ve çok maliyetli
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veteriner69 1 yıl
Çocuken oynuyordum ben bunlarla. Slot Car deniyor. :)
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CeyKalDa 1 yıl en beğenilen
bunlarla aynı yeryüzünde yaşadığıma inanamıyorum
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1BilimAdamı 1 yıl
Bunun benzerini geçen proje defterime bende çizmiştim. Tramvaylar şuan buna benzer şekilde çalışıyor keza bazı tren hatlarıda o şekilde elektriği yüksek gerilim hattı kablosundan alıyor. Aslında elektrikli arabalardaki en önemli ağırlık olan pil kısmını atarak, sadece yüksek voltajı tramvay hatları gibi yukardan vererek uçabilen hafif araçşarda tasarlanabilir.
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ufuk-34JD58 1 yıl
biz benzinli araba yapana kadar ,elin gıskanç avrupalısı uçan araba yapacak
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