Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk uçan motosikleti ABD'de görücüye çıktı

    Uçan araçlar son dönemlerde yükselişte. Bu alanda bir ilki gerçekleştiren uçan motosiklet Aerwins XTurismo ise kısa süre önce otomobil fuarı kapsamında sergilendi.
    Oy Ver

    Dünyanın ilk uçan motosikleti ABD'de görücüye çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Japon bir start-up olan Aerwins, otomobil fuarında görücüye çıkardığı yüksek hızlı uçan motosikleti XTurismo’yu tanıttı. Dünyanın ilk uçan motosikleti olarak tanıtılan araç, yaklaşık olarak havada 40 dakika kalabiliyor ve aynı zamanda yüksek hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Euronews tarafından yayınlanan habere göre, dünyanın ilk uçan motosikleti Perşembe günü Detroit otomobil fuarında görücüye çıkartıldı. Tanıtılan XTurismo adlı uçan motosiklet, havada 40 dakika kadar kalabilir ve saatte 100 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyor. Şimdilik test aşamasında olan ve fiyatı hayli yüksek olan araç üzerindeki Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. İlerleyen yıllarda maliyetlerin düşürülmesi ve daha uygun versiyonların piyasaya sürülmesi hedefleniyor

    Dünyanın ilk uçan motosikleti ABD'de görücüye çıktı
    Tam Boyutta Gör

    İlk olarak yılın başlarında ortaya çıkan uçan motosiklet şimdi ise gerçekten test aşamasına geçmiş bulunuyor. Motor City otomobil fuarının eş başkanı Thad Szott, deneyimlediği araç için ise, “Bu gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Elbette biraz endişeniz var ama kullanırken çok heyecanlıydım. Kelimenin tam anlamıyla tüylerim diken diken oldu ve küçük bir çocuk gibi hissettim.” açıklamalarında bulundu.

    Elektrikli model üzerinde çalışmalar devam ediyor

    Aerwins XTurismo, 3.7 metre uzunluğunda 2.4 metre genişliğinde ve 1 buçuk metre yüksekliğine ve yaklaşık olarak 300 kilogram ağırlığa sahip. Gazla çalışan Kawasaki performans motoruyla çalışan iki büyük merkezi rotor kullanan araç 228 beygir seviyesinde bir itiş gücü üretiyor. Bunlara ek olarak araç üzerinde 4 adet küçük elektrikli destek rotaları da bulunuyor. Öte yandan uçan motosikletin tamamen elektrikli bir versiyonu üzerinde de çalışmalar sürüyor fakat bu model hakkında bir bilgi bulunmuyor.

    Aerwins XTurismo, uçan motosikleti ABD pazarında 770.000 dolar karşılığında 2023 yılı içinde satışa sunulacak. Şirket aynı zamanda 2025 yılına kadar Maliyetleri oldukça düşürmek ve 50.000 dolarlık elektrikli bir model yapmayı planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız