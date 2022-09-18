Dünyanın ilk uçan motosikleti ABD'de görücüye çıktı

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Japon bir start-up olan Aerwins, otomobil fuarında görücüye çıkardığı yüksek hızlı uçan motosikleti XTurismo’yu tanıttı. Dünyanın ilk uçan motosikleti olarak tanıtılan araç, yaklaşık olarak havada 40 dakika kalabiliyor ve aynı zamanda yüksek hızıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Euronews tarafından yayınlanan habere göre, dünyanın ilk uçan motosikleti Perşembe günü Detroit otomobil fuarında görücüye çıkartıldı. Tanıtılan XTurismo adlı uçan motosiklet, havada 40 dakika kadar kalabilir ve saatte 100 kilometreye varan hızlara ulaşabiliyor. Şimdilik test aşamasında olan ve fiyatı hayli yüksek olan araç üzerindeki Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. İlerleyen yıllarda maliyetlerin düşürülmesi ve daha uygun versiyonların piyasaya sürülmesi hedefleniyor

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İlk olarak yılın başlarında ortaya çıkan uçan motosiklet şimdi ise gerçekten test aşamasına geçmiş bulunuyor. Motor City otomobil fuarının eş başkanı Thad Szott, deneyimlediği araç için ise, “Bu gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Elbette biraz endişeniz var ama kullanırken çok heyecanlıydım. Kelimenin tam anlamıyla tüylerim diken diken oldu ve küçük bir çocuk gibi hissettim.” açıklamalarında bulundu.

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Elektrikli model üzerinde çalışmalar devam ediyor

Aerwins XTurismo, 3.7 metre uzunluğunda 2.4 metre genişliğinde ve 1 buçuk metre yüksekliğine ve yaklaşık olarak 300 kilogram ağırlığa sahip. Gazla çalışan Kawasaki performans motoruyla çalışan iki büyük merkezi rotor kullanan araç 228 beygir seviyesinde bir itiş gücü üretiyor. Bunlara ek olarak araç üzerinde 4 adet küçük elektrikli destek rotaları da bulunuyor. Öte yandan uçan motosikletin tamamen elektrikli bir versiyonu üzerinde de çalışmalar sürüyor fakat bu model hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Aerwins XTurismo, uçan motosikleti ABD pazarında 770.000 dolar karşılığında 2023 yılı içinde satışa sunulacak. Şirket aynı zamanda 2025 yılına kadar Maliyetleri oldukça düşürmek ve 50.000 dolarlık elektrikli bir model yapmayı planlıyor.

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Dünyanın ilk uçan motosikleti ABD'de görücüye çıktı