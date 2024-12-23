Tesla yoğunluk olan bölgelere mobil şarj istasyonları yolluyor

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Tam Boyutta Gör Sadece otomobilleriyle değil her geçen gün biraz daha büyüyen şarj istasyonu ağıyla da elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasına öncülük eden Tesla Motors, bu alanda kullanıcılara sunduğu hizmeti geliştirmeye devam ediyor. Şirket son dönemde de mobil şarj istasyonlarını devreye sokmaya başladı.

ABD'de noel tatili vesilesiyle belli başlı otoyollarda yoğunluk yaşanması, dolayısıyla bu bölgelerdeki şarj istasyonlarına binen yükün de kayda değer ölçüde artması bekleniyor. Bu noktada devreye giren Tesla, yoğunluk yaşanacak bölgelerdeki yüksek enerji talebini karşılayabilmek için bu bölgelere Tesla Megapack'leri göndermeye başladı.

Bu Megapack'lerten enerji alacak prefabrik Supercharger'lar, tatil döneminde yoğunluğun yaşanacağı otoyollarda mobil şarj istasyonu görevi görecekler ve araçlara elektrik şebekeleriyle aynı seviyede enerji sağlayacaklar. Bu prefabrik istasyonlar şimdiden Kaliforniya, Nevada, Ohio gibi bölgelerde yollara kurulmaya başlandı bile.

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Mobil Şarj İstasyonları Önümüzdeki Dönemde Daha Yaygın Hâle Gelebilir

Bazı bölgelere gönderilen mobil şarj istasyonları hâlihazırda orada bulunan Supercharger'ların yanına eklenirken, bazı bölgelerde ise bu prefabrik Supercharger'lar ile tamamen yeni şarj alanları kuruluyor. Üstelik geçici olarak kurulan bu şarj istasyonlarında aynı anda 10 araç şarj edilebiliyor. Tesla tarafından paylaşılan bilgiler, bu mobil istasyonların şarj hızının 150kW'ı bulduğunu gösteriyor.

Tesla bu mobil istasyonları daha önce de devreye sokmuştu ama şu ana kadar bu daha çok felaket bölgelerinde gördüğümüz bir uygulamaydı. Şimdi bu mobil istasyonların hayatın olağan akışında da kullanıma sunuluyor olması, önümüzdeki dönemde daha sık karşımıza çıkabileceklerinin habercisi.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın New York'taki Gigafactory'sinde ürettiği prefabrik Supercharger'lar sıradan bir Supercharger'a kıyasla çok daha az parçaya sahip. Üstteki resimde de görebileceğiniz üzere prefabrik bir şarj istasyonunun kurulumu için gerekli parçalar (sağda), standart bir istasyondan (solda) çok daha az ve basit.

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Tesla mobil şarj istasyonlarını devreye sokuyor