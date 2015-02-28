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İsviçreli Mondaine iddialı bir modelle akıllı saat pazarına giriyor

4 yıl
2,5b
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3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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İsviçreli Mondaine iddialı bir modelle akıllı saat pazarına giriyor

Popülaritesi her geçen gün yükselen akıllı saat pazarına sektörün dinamosu sayılabilecek İsviçreli saat üreticilerinin yavaş yavaş dahil olmaya başladığını görüyoruz. İsviçreli üreticiler daha çok tasarıma ağırlık veriyor. Mondaine de bunlardan birisi.
Mondaine ismi iOS kullanıcılarına yabancı gelmeyecektir. Apple, iOS sisteminde kullandığı saat tasarımının telif hakkı için Mondaine'ye 21 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. Mondaine aynı zamanda İsviçre'deki merkez tren istasyonunda kullanılan ikonik saatlerin de tasarımcısı.
Helvetica No 1 Horological Smartwatch adındaki akıllı saat firmanın klasik analog kadran tasarımını devam ettiriyor. Saatin akıllı olan tarafı ise alt kısımdaki küçük kadranda yer alıyor. Saatin kasası paslanmaz çelik ve ekranı da safir kristal.
Akıllı telefon uygulaması ile senkronize olan saat, günlük aktivitenizi ve uyku düzenlerinizi takip ederek istatistik çıkarıyor. Saat aktivite takibi için MotionX ve Sleeptracker teknolojilerinden faydalanıyor. Bunun haricinde herhangi bir bildirim desteği bulunmuyor. Yani aslında saat fitness odaklı diyebiliriz.
Mondaine Helvetica No 1 Horological akıllı saatini prototip aşamasına getirmiş durumda ve önümüzdeki ay görücüye çıkaracak. Saatin nihai sürümü ise sonbahar aylarında piyasaya sürülecek.



http://www.technobuffalo.com/2015/02/27/mondaine-announces-one-of-the-prettiest-smartwatches-yet/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
İsim güzelmiş


Saatte güzel

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xmasx 4 yıl
Akıllı saatleri mümkünse isviçreliler yapsın
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Fenomenon 4 yıl
Güzel gelişme
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