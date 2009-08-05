iTunes Store Meksika'da hizmete girdi

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Apple,dünyanın 1 numaralı dijital medya mağazası iTunes Store'un aktif olduğu 22 ülkeye bir yenisini daha ekleyerek Meksika'daki kullanıcılarına da hizmetini sunmaya başladı. Amerika'da hizmet veren iTunes Store'da olduğu gibi satışa sunulan bütün şarkılar DRM korumasız geliyor. Şarkıların ücreti de diğer ülkelerdeki iTunes Store'larda olduğu gibi 12 peso (0.9 dolar – 1.3 lira), müzik videolarınında 24 peso olarak belirlenmiş. Ülke'de 2008 yılında iPhone satışı başladığından bu yana bulunan App Store'da artık iTunes Store ile birleşirken, Meksika'daki kullanıcıların filmlere ve tv programlarına ulaşmaları için bir süre daha beklemeleri gerekiyor.

Apple,2003'de hayata geçirdiği iTunes Music Store'la gittikçe artan bir satış grafiği çizmiş ve kısa sürede Amerika'nın en büyük dijtal medya mağazası haline gelmişti. Firma iTunes'da elde ettiği bu deneyimi AppStore'a da yansıtmış ve 1 senede çok büyük başarı elde etmişti. Ocak 2009'da 6 Milyar yükleme sınırını aşan iTunes Store şu anda 10 Milyondan fazla şarkı,40 binden fazla video klip,20 binden fazla sesli kitap,5 binden fazlada TV programı ve filmi kullancılarına sunuyor.