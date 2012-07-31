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Ive: Apple'ın ana hedefi para kazanmak değil mükemmeli geliştirmek

6 yıl
8,1b
1
234
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Ive: Apple'ın ana hedefi para kazanmak değil mükemmeli geliştirmek
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Steve Jobs'un "Ben en iyilerle çalışırım." sözünü atfettiği isimlerden biri ve kimilerine göre Apple'ın Tim Cook'dan sonraki tepe yöneticisi olacak olan endüstriyel tasarım sektörünün saygın isimlerinden Sir Jonathan Ive, İngiltere Ticaret ve Yatırım Departmanı'nın gerçekleştirdiği yaratıcılık konulu Küresel İş Zirvesi'nde Apple üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Son çeyrekte açıkladığı 8,8 milyar dolarlık kar ile rakiplerini geride bırakmayı başaran Apple'ın ana hedefinin para kazanmak olmadığını dile getiren Ive, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Gelirlerimizden gerçekten memnunuz ancak bizim ilk hedefimiz para kazanmak değil. Biraz küstahça görülebilir ancak gerçek olan bu. Bizim amacımız, bizi heyecanlandıran şey mükemmel ürünler hazırlamak. Bu konuda başarılı olduğumuzda, insanlar ürünlerimizi beğenir ve işin ehli olduğumuzda da para kazanmamız kaçınılmaz olur."

1992 yılında Apple'a katıldığı için Apple'ın 97'ye kadar geçen sıkıntılı günlerini yakından bilen Ive, Steve Jobs'ın firmaya geri döndüğünde ilk tespitinin ürünlerin kötü olduğunu söylemesi olduğunu ve böylelik Apple'ın bakış açısını daha fazla para kazandırmaktan daha iyi ürünler geliştirmeye kaydığını söyledi.

Usta tasarımcı, ürün geliştirmenin basit bir ayağı olmadığını sadece bir ön aşama olduğunu belirtirken; Apple olarak birçok iyi fikre, enerjilerini en iyi birkaç mükemmele odaklamak için, hayır demek zorunda kaldıklarını belirtti. Ive, yeni bir şeyler tasarlama ve bu fikrin prototip ile hayat bulması konusunda ise şunları dile getirdi:

"Benim için salı günü öğleden sonra aklımda herhangi bir şey yok iken, fikrin bir anda belirmesi şaşırtıcıdır. Hiç değişmez örneğin, fikrin ilk başlangıcı hep belli belirsizdir. Daha sonrasında ise birkaç kişiyle yapacağım görüşmelerin konusunu oluştururlar.

(Prototip ile) belirsiz olan bir şeyden somut, elle dokunabileceğiniz farklı bir şeye ulaşırsınız. Bir grup insan, bir masa etrafında toplanır ve onu anlamaya çalışır. Bu kapsamlı çalışma, size enerjinizi hangi yönde harekete geçirmenizi ve yoğunlaştırmanız gerektiğini anlatır."

Sir Jonathan Ive, 1992 yılında Tangerine isimli ajansın bir danışmanı olarak kapısından girdiği Apple'da kısa bir süre içerisinde tam zamanlı çalışmaya başlamış ve teknoloji dünyasına PDA kelimesini kazandıran Newton'un 2.nesilinin tasarımında etkin rol oynamıştır. Steve Jobs'ın Apple'a geri dönmesiyle birlikte firmanın endüstriyel tasarımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Ive, o günden bu yana Apple'ın Macbook Pro, iMac, Macbook Air, iPod, iPod Touch, iPhone ve iPad gibi popüler ürünlerinin altına imzasını atmıştır. 1999 yılında dünyanın önde gelen teknik üniversitelerinden MIT tarafından "35 yaşının altında top 100 yenilikçi" listesine giren Ive, 2006 yılında komutan rütbesinde Britanya İmparatorluğu Nişanı'na layık görülmüş; 2012 yılında ise rütbesi "Komutan Şövalye"liğe yükseltilmiştir. Sir Jonathan Ive, ayrıca, yaklaşık 600'den fazla tasarım patentini elinde bulunduruyor.

Ive: Apple'ın ana hedefi para kazanmak değil mükemmeli geliştirmek
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-Ege 6 yıl en beğenilen
5 yıldır ekran boyutunu bile değiştirmediği telefonu her yıl 800$ dan satan firmanın zaten amacı kesin para kazanmak değildir.
7 Yanıt Yanıtla +55
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KaSaTuRa. 6 yıl
maliyet sadece içindeki parçaların fiyatından oluşmaz, malzeme çalışanlar tesisler devlete ödenen vergiler taşıma harcamaları reklam harcamaları satış harcamaları yazılım geliştirme harcamaları vs. diye sürüyle maddeye ayrılır, daha bundan haberi olmayanlar çıkıp da şurada maliyet muhabbeti yapmasınlar, içindeki yazılımın bile değeri maliyet denen rakamlardan çok daha fazla
maliyet sadece içindeki parçaların fiyatından oluşmaz, malzeme çalışanlar tesisler devlete ödenen vergiler taşıma harcamaları reklam harcamaları satış harcamal...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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homeedition88 6 yıl
Adamcağız zaten mükemmeli yapabiliyoruz demiyor amaç mükemmeli yakayabilmek diyor. Psikolojide projeksiyon diye birşey vardır genelde forumlarda sık rastlanan bişey ama bu apple - samsung çekişmesindeki yorumlar psikolog ve pisikayatrist'lerin doktora tezi olabilecek kadar ağır görülüyor. Kendi egonuzu adamların sözlerine yansıtmayın. Adamın iddiası en mükemmeli yapabildikleri değil mükemmeli yapmaya çalıştıkları. Takdiri kullanıcısına bırakıyor.
Apple ile ilgili sorulan sorulara Steve hep biz sevdiklerimize önerebileceğimiz ürünler yapmaya çalışıyoruz şeklinde. Adamlar siz beğenseniz de beğenmeseniz de bunu yapmak için uğraşıyorlar. Beğenmeyen satın almaz ve almıyor da zaten ancak Apple gibi bir çok teknolojik yeniliği sektöre sokmuş bir firmayı aşağı görmek dediğim gibi artık pisikologları ilgilendiren bir konu oluyor.
Adamcağız zaten mükemmeli yapabiliyoruz demiyor amaç mükemmeli yakayabilmek diyor. Psikolojide projeksiyon diye birşey vardır genelde forumlarda sık rastlanan b...
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Flowles 5 yıl
Pahalı diyenler hiç ülkesinin vergi politikasını sorgulamıyor . Sanki vergiyi Apple alıyor :D Ne saf adamlarsınız . Telefon Türkiyeye girince gümrük vergisi + özel iletişim vergisi + kdv biniyor üstüne ondan pahalı oluyor. Sanki bu fiyatı direk Apple alıyor mu sanıyosunuz ?
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SaB0 5 yıl
600 adet tasarım patenti ne demek arkadaş. Bu adam ölse bile yedi sülalesini geçindirmeye devam eder..
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SturdyHead 5 yıl
Fiyat politikası çok iyi ve hiç kendini bozmuyor. Öyle 6. sınıf bebelerinin elinde harcanmıyor.Sırf yorumu gözüksün diye uygulamaya 1 yıldız verenlerle dolu Android çöpü.Windows Phone. Sekkiz'i saymıyorum çünkü 145 kullanıcısı var Dünya'da.
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TRSOF 5 yıl
Evet bu yüzden çok pahalı
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mert263 5 yıl
Onun içinmi maliyetinden 2.5 kat fazla fiyata satıyolar

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_turbo_ 5 yıl
Yav he bizde yedik amaclari para kazanmak olmadiginda. Iphone5 i kaldirip plastik cmodeli cikardilar ipadlerin fiyatlarini minilerle yukari cikardi cikardilar her urune 2 yil garanti verilirken bunlar 1 yil verdiler ve 4s lerde cikan sorunda kafa karistirici 6 versiyona yada 7 ye guncelleyince bircogunun wifisi bozuldu ne isse sanki bundada bir bit yenigi var daha sayalimmi? Para kazanmak istemem yan cebime bol koyarsan iyi olur diyorlar. Maclere hala yanasilmiyor cok pahalilar millet i3 islemcili bir maca verecegi parayla i7 islemcili baska urun aliyor hala, neymis efem dertleri para degilmIs
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cabriolet1981 5 yıl
Büyük ekran, 4 çekirdek, yüksek kapasiteli pil Apple için çok zor şeyler değil. Ellerindeki teknolojiyi satışa yavaş yavaş sürüyorlar ki piyasa aniden doygunluğa ulaşmasın. Bu da kârlarını arttırıyor.

Kâr demişken, biz para peşinde değiliz halka hizmet hakka hizmet gibi laflar, Apple'ı ağzının suyu akarak izleyen toy ceo'lardan başkasını etkilemez. Tüketicinin bunları yediğini sanmıyorum.
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vahocan 5 yıl
Nexus 4 Kullanıyorum aldığım para verdiğim her saniyeye Lanet ediyorum en iyi Android telefon ama Android 4.4.2 Yüklüyorsun ART kullanıyorsun WhatsApp yüklemek için Factory Reset atıyorsun Uptade yapıyorsun hafif kasmalar oluyor Factory Reset atıyorsun. Telefonda Fazla uygulama olduğunda Hafif kasmaya başlıyor Factory reset atyorsun.
Şu şimdi Emekli olmaya hazırlanan iPhone 4 bile Sadeydi ve Kaliteliydi 3.5 Inch Ekran yetiyorda artıyordu Pil Süresi daha yeterliydi Uygulama desteği 10 Kat daha iyiydi
Telefon 16 GB olduğu halde Hafızayı sömürmüştüm Binlerce Fotoğraf vardı banamısın demedi. Akıcı çalışıyordu.
Kaç kere Nexus 4'de Problem yaşamışımdır sayamadım Kişileştirme dedim canım sıkıldığımda Kernel ROM vb değişiklikler yaparım dedim
1-2 Ay sonra sıktı iPhone'u özledim.
Apple hizmet Veriyor ama adam gibi veriyor. En azından Top 100'ün içinde Penis Büyütücü uygulamasını görmemiştim veya Çıplak gösteren kamera'yı

Yurtdışında Kontrat ile Normal bir fiyata Almak mümkün.
Fiyatı eleştirecekseniz Vergiyi dayayan Taksit'i kaldıran Yönetimi eleştirin.
Çok övülen Galaxy S4'ün TouchWiz gibi bir Arayüzüyle ve böyle pahalı bir Telefonda Polikarbonat kullanması ile mutlu olan varsa Buyrun efendim.
Jailbreak'ı dayayıp Telefonumu kullanırım şahsen. Nexus 4'ü elimden çıkartdığım an Tekrar Apple'a dönmek en büyük hayallerimden şu anda.
Dolar 2 Olmuş geçmiş Euro 3'e dayanmış Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz anlayamıyorumki..
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Hedefiniz mükemmeli geliştirmek olsun ama biraz da alınabilir olsun
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The Bavarian 5 yıl
Kemiklemiş tasarım, kemikleşmiş müşteri. Gerisi hikaye.
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Şekilsiniz ya 5 yıl
Evet mesela telefon kullanırken prizede ihtiyacımız var mobil teknolojide bir ilk ve buyuk bir gelişme
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