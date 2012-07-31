Ive: Apple'ın ana hedefi para kazanmak değil mükemmeli geliştirmek

Steve Jobs'un "Ben en iyilerle çalışırım." sözünü atfettiği isimlerden biri ve kimilerine göre Apple'ın Tim Cook'dan sonraki tepe yöneticisi olacak olan endüstriyel tasarım sektörünün saygın isimlerinden Sir Jonathan Ive, İngiltere Ticaret ve Yatırım Departmanı'nın gerçekleştirdiği yaratıcılık konulu Küresel İş Zirvesi'nde Apple üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Son çeyrekte açıkladığı 8,8 milyar dolarlık kar ile rakiplerini geride bırakmayı başaran Apple'ın ana hedefinin para kazanmak olmadığını dile getiren Ive, şu değerlendirmelerde bulundu;

"Gelirlerimizden gerçekten memnunuz ancak bizim ilk hedefimiz para kazanmak değil. Biraz küstahça görülebilir ancak gerçek olan bu. Bizim amacımız, bizi heyecanlandıran şey mükemmel ürünler hazırlamak. Bu konuda başarılı olduğumuzda, insanlar ürünlerimizi beğenir ve işin ehli olduğumuzda da para kazanmamız kaçınılmaz olur."

1992 yılında Apple'a katıldığı için Apple'ın 97'ye kadar geçen sıkıntılı günlerini yakından bilen Ive, Steve Jobs'ın firmaya geri döndüğünde ilk tespitinin ürünlerin kötü olduğunu söylemesi olduğunu ve böylelik Apple'ın bakış açısını daha fazla para kazandırmaktan daha iyi ürünler geliştirmeye kaydığını söyledi.

Usta tasarımcı, ürün geliştirmenin basit bir ayağı olmadığını sadece bir ön aşama olduğunu belirtirken; Apple olarak birçok iyi fikre, enerjilerini en iyi birkaç mükemmele odaklamak için, hayır demek zorunda kaldıklarını belirtti. Ive, yeni bir şeyler tasarlama ve bu fikrin prototip ile hayat bulması konusunda ise şunları dile getirdi:

"Benim için salı günü öğleden sonra aklımda herhangi bir şey yok iken, fikrin bir anda belirmesi şaşırtıcıdır. Hiç değişmez örneğin, fikrin ilk başlangıcı hep belli belirsizdir. Daha sonrasında ise birkaç kişiyle yapacağım görüşmelerin konusunu oluştururlar. (Prototip ile) belirsiz olan bir şeyden somut, elle dokunabileceğiniz farklı bir şeye ulaşırsınız. Bir grup insan, bir masa etrafında toplanır ve onu anlamaya çalışır. Bu kapsamlı çalışma, size enerjinizi hangi yönde harekete geçirmenizi ve yoğunlaştırmanız gerektiğini anlatır."

Sir Jonathan Ive, 1992 yılında Tangerine isimli ajansın bir danışmanı olarak kapısından girdiği Apple'da kısa bir süre içerisinde tam zamanlı çalışmaya başlamış ve teknoloji dünyasına PDA kelimesini kazandıran Newton'un 2.nesilinin tasarımında etkin rol oynamıştır. Steve Jobs'ın Apple'a geri dönmesiyle birlikte firmanın endüstriyel tasarımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Ive, o günden bu yana Apple'ın Macbook Pro, iMac, Macbook Air, iPod, iPod Touch, iPhone ve iPad gibi popüler ürünlerinin altına imzasını atmıştır. 1999 yılında dünyanın önde gelen teknik üniversitelerinden MIT tarafından "35 yaşının altında top 100 yenilikçi" listesine giren Ive, 2006 yılında komutan rütbesinde Britanya İmparatorluğu Nişanı'na layık görülmüş; 2012 yılında ise rütbesi "Komutan Şövalye"liğe yükseltilmiştir. Sir Jonathan Ive, ayrıca, yaklaşık 600'den fazla tasarım patentini elinde bulunduruyor.