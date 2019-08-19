İzlanda, iklim değişikliğine kurban verdiği ilk buzulunu andı

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İzlanda iklim değişikliğine kurban verdiği ilk buzul olan Okjökull’u, Pazar günü düzenlediği törenle andı. Ada ülkesinin batısında yer alan buzul için düzenlenen törene katılan ve aralarında; İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Çevre Bakanı Gudmundur Ingi Gudbrandsson , Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek TemsilcisiMary Robinson ile Rice Üniversitesinde görev yapan araştırmacıların bulunduğu ekip Okjökull’un anısına yapılan bronz bir plaketi de buzulun bulunduğu alana bıraktı.

“Geleceğe bir mektup” ifadesinin yer aldığı plakette, “Önümüzdeki 200 yıl içinde bütün buzullarımız aynı kaderi bekliyor. Bu anıt ne olduğunun ve nelerin yapılması gerektiğinin farkında olduğumuzu hatırlatmak üzere burada bulunuyor. Başarıp başaramadığımızı sadece sizler bileceksiniz.” Sözleri bulunuyor. Plakette ayrıca geçtiğimiz Mayıs ayında ölçülen ve rekor düzeyde olduğu belirtilen “415 ppm CO2” değerine de yer verilmiş.

Okjökull buzulu, 1986

Buzulbilimciler, 2014 yılında Okjökull’u buzul statüsünden çıkarmıştı. Kayıp buzul 1890 yılında 16 kilometre kare alan kaplarken 2017 yılında yapılan ölçümlerde bu alanın sadece 0.7 kilometrekareye düştüğü belirlenmişti. 2014 yılında alınan kararla ilgili konuşan bilim insanı Oddur Sigurdsson yaptığı açıklamada, “2014 yılında Okjökull’un artık yaşayan bir buzul olmadığına karar verdik. O artık hareket etmeyen ölü bir buz parçasıydı.” ifadelerini kullanmış.

Kritik eşik geçilmiş olabilir

Bir alanın buzul olarak anılması için kar ve buz kütlesinin kendi ağırlığında hareket edebilecek kadar kalın olması gerekiyor. Bu da kütlenin yaklaşık 40 ila 50 metre kalınlığında olmasını şart koşuyor.

Okjökull buzulu, Ağustos 2019

İzlanda’nın her yıl 11 milyar ton buz kaybettiği ifade ediliyor. Rice Üniversitesinde görev yapan Cymene Howe ve Dominic Boyer’a göre ülke 2200 yılına kadar coğrafyasında bulunan 400’den fazla buzulu iklim değişikliğine kurban verebilir.

Sigurdsson ise buzulların erimesini durdurmanın mümkün olmadığını savunuyor. Bilim insanına göre atmosfere saldığımız sera gazlarını bugün durdursak bile bundan önce salınan gazlar, Dünya’yı bir buçuk ila iki yüzyıl daha ısıtmaya devam edecek. Bu süre de maalesef hem İzlanda’nın tüm buzulları hem de Dünya’nın farklı yerlerinde bulunan buzulların yarısı için son demek.

https://phys.org/news/2019-08-iceland-commemorates-glacier-lost-climate.html