Jabra Halo; Çift mikrofonlu Bluetooth kulaklık

Tam Boyutta Gör

Bluetooth kulaklıklarıyla tanınan elekontronik komponent üreticisi Jabra, CTIA Wireless etkinliğinde Halo isimli yeni kulaklığını tanıttı. Bluetoot destekli kulaklığın en önemli özelliklerinden biri olarak üzerinde çift mikrofon bulundurması gösteriliyor. Mikrofonlara ek olarak firmanın Noise Blackout teknolojisiyle donatılan Jabra Halo, bu kombinasyon sayesinde gürültü önleyebilme yeteneğini de beraberinde getiriyor.

Bluetooth desteği olmayan cihazlar için 3.5mm konnektörüne de sahip olan A2DP stereo destekli kulaklık, çift cihaz ile kullanılabiliyor. Dahili pili ile tam şarjda 6 saatle kadar konuşma ve müzik dinleme süresi sunan kulaklık, dokunmatik hassasiyetli kontrol tuşlarına sahip. Yaklaşık 85 gram ağırlığında olan Bluetooth kulaklığın Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken yurt dışı fiyatı 130$ seviyesinde olacak.