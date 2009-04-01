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Jabra Halo; Çift mikrofonlu Bluetooth kulaklık

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jabra Halo; Çift mikrofonlu Bluetooth kulaklık
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Bluetooth kulaklıklarıyla tanınan elekontronik komponent üreticisi Jabra, CTIA Wireless etkinliğinde Halo isimli yeni kulaklığını tanıttı. Bluetoot destekli kulaklığın en önemli özelliklerinden biri olarak üzerinde çift mikrofon bulundurması gösteriliyor. Mikrofonlara ek olarak firmanın Noise Blackout teknolojisiyle donatılan Jabra Halo, bu kombinasyon sayesinde gürültü önleyebilme yeteneğini de beraberinde getiriyor.

Bluetooth desteği olmayan cihazlar için 3.5mm konnektörüne de sahip olan A2DP stereo destekli kulaklık, çift cihaz ile kullanılabiliyor. Dahili pili ile tam şarjda 6 saatle kadar konuşma ve müzik dinleme süresi sunan kulaklık, dokunmatik hassasiyetli kontrol tuşlarına sahip. Yaklaşık 85 gram ağırlığında olan Bluetooth kulaklığın Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması beklenirken yurt dışı fiyatı 130$ seviyesinde olacak.


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nanoplus 8 yıl
BURADA BUNLARI YAZABILMEK COK GUZEL ACIKCASI MERAK ETTIM GIRDIM SANIRIM GETIRECEGIMIZ KULAKLIK YAZARKEN BILE BILE HEYCANLANDIRIYOR .......:))
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nanoplus 8 yıl
ASLINDA AZ KALDI DESEM BİZİM GETİRECEĞİMİZ KULAKLIK İLE PİYASADA COK SES GETIRECEĞİZ AZ KALDI REKLAMINI BURADAN YAPACAGIZ BU SES KALITESINE INANAMAYACAKSINIZ FIYATI ODA KALITESI ILE KIYASLANDIGINDA EMSALLERIYLE COK HESAPLI OLACAK .................MARKA REKLAMINI YAPACAGIZ ŞUAN DEĞİ
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DH Misafiri 9 yıl
Yarışmada kazandım çok güzel bir kulaklık danimarkdan geldi :D
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cengizhan72 10 yıl
Çift mikrofon her halikarda tek mikrofondan iyidir.Sesin karşı tarafa daha iyi iletişimi açısından.Ürün gerçekten güzel.
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Amaterasu 10 yıl
Güzelmiş gerçekten.
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max975 10 yıl
şık birşeye benziyor..
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thedeparted 10 yıl
Çift mikrofonun ne gibi artısı olacak ki?

Telefonlar konuşurken sesi stereo mu verecek acaba?...
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