Jaeger-Lecoultre Memovox Timer serisini satışa sundu

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Dünyaca ünlü saat firması Jaeger-Lecoultre, Latince memo ( hafıza ) ve vox ( ses ) kelimelerini bir araya getirerek yeni mekanik alarmlı Memovox Timer modelini üretti.

İlk olarak firma tarafından 1950 yılında üretilen kurmalı alarmlı modeller, 1956 yılında otomatik kalibreye dönüşmüş, firma 1959 yılında tarih göstergesi eklemiş ve son olarak da 1970 yılında yüksek frekanslı modeli üretmişti.

Memovox Timer

Firmanın safir kristal cam, 40 mm kasa çapı ve 45 saatlik güç rezervine sahip otomatik 956 kalibre ile piyasaya sürdüğü yeni modelde merkezi saniye olmakla birlikte saat 3 hizasındaki göstergeden ayın günü takip edilebiliyor. Yine merkezi alarm diski ile alarm istenilen zaman dilimine ayarlanıyor ve alarm çalışmaya başladığında kasa arkasından da izlenebilen gong çalarak alarm görevini üstleniyor. Son olarak akrebin arkasında bulunan kırmızı göstergeden de alarmın kaç saat sonra çalacağını öğrenmenin, böylece randevuları daha rahat bir şekilde planlamanın mümkün olduğunu da belirtelim.

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Yeni model yalnızca 250 adet limitli üretim serisi altında üretilmiş yani başka bir deyişle koleksiyonerlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

Mavi tonların hakim olduğu ve alarm diskinde ‘’MEMOVOX’’ ibaresinin açıkla izlenebildiği yeni model 15,700 CHF ile alıcı karşına çıkacak

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/watches/master/master-control-memovox-timer/410848J.html

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