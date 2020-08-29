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    Omega Seamaster Diver Chronograph serisi satışa sunuldu

    Diver koleksiyonuna kronograf modelleri ekleyen firma yeni koleksiyonunu 8 farklı modelle güçlendirmekle birlikte yeni modeller oldukça büyük ses getireceğe benziyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Omega Seamaster Diver Chronograph serisi satışa sunuldu
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    Dünyaca ünlü saat firması Omega, 1993 yılından bu yana Seamaster Diver 300M koleksiyonunu birbirinden farklı malzemelerle ve tasarımlarla üretmeye devam ediyor.

    Şimdi ise Diver koleksiyonuna kronograf modelleri ekleyen firma yeni koleksiyonunu 8 farklı modelle güçlendirmekle birlikte yeni modeller oldukça büyük ses getireceğe benziyor.

    Omega Seamaster Diver 300M Chronograph

    Omega Seamaster Diver Chronograph serisi satışa sunuldu
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    Yeni modellerde saat 3 hizasında bulunan göstergeden kronografın dakika ve saat takibi yapılabiliyor. Ayrıca saat 9 hizasında yer alan göstergeden saniye takibi yapılabilen yeni modelin saat 6 hizasında da ayın gününü gösteren takvim penceresi bulunuyor.

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    Sağ tarafta tepenin altında ve üstünde bulunan tuşlarla kronograf fonksiyonu kontrol edilmekle birlikte sol üst tarafta bulunan helyum tahliye valfi Seamaster koleksiyonunun ikonik görünümünü tamamlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Breuget Tradition Seconde Rétrograde Boutique Edition modelini duyurdu"

    300 metre su geçirmezliğe sahip yeni modellerde 60 saat güç rezervine sahip otomatik 9900 kalibre tercih edilmekle birlikte yeni modellerin kronometre sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim.

    44 mm kasa çapı ile altın, çelik ve altın-çelik karışımı kasa malzemeleriyle alıcı karşısına çıkacak yeni modellerin satış fiyatı 6.700 Euro olarak belirlendi.



    https://www.omegawatches.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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