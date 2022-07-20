James Webb Uzay Teleskobu koca evreni sadece 68 GB’lik SSD’ye sığdırıyor

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NASA’nın 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, ilk görüntülerini Dünya ile paylaştı. Fotoğraflar inanılmaz bir başarıyı temsil ederken Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen fotoğraflardan daha keskin ve daha ayrıntılı olması dikkatlerden kaçmadı. Elde edilen veriler evrenin kökenini, yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğunu, dışarıda yaşamı destekleyebilecek gezegenlerin olup olmadığını anlamak için çok çalışan araştırmacılara ışık tutuyor.



James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık bir milyon mil (Yaklaşık bir milyon altı yüz on kilometre) uzakta, radyasyona maruz kalıyor ve mutlak sıfırın 50 dereceden daha az üzerinde bir sıcaklıkta çalışıyor. Bu nedenle SSD'nin de diğer tüm parçalar gibi radyasyona karşı dayanıklı olması ve zorlu bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Teleskobun teknolojisinin son derece gelişmiş olmasının yanında elde ettiği görüntüleri nispeten önemsiz sayılabilecek 68 GB’lik bir SSD’de depoladığını öğrenmek şaşırtıcı olabilir. Sabit disk yaklaşık bir günlük görüntü depolayabiliyor.

James Webb Uzay Teleskobu saatte yaklaşık 12,6 GB veriyi Dünya’ya gönderiyor

James Webb Uzay Teleskobu, her gün yaklaşık 57 GB veri üretiyor. Bu veri üretimi Hubble Uzay Teleskobu'na göre çok fazla. Hubble Uzay Teleskobu günde sadece 1 veya 2 GB veri üretebiliyor. James Webb Uzay Teleskobu, topladığı tüm verileri 25.9 GHZ’lik bir kanaldan 28 MB/saniye hızında Dünya'ya iletebiliyor. James Webb Uzay Teleskobu, saatte yaklaşık 12,6 GB veriyi Dünya’ya gönderiyor. Topladığı tüm verileri ise yaklaşık 4,5 saat içinde Dünya’ya aktarabiliyor.



NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun en az 20 yıl çalışmasını bekliyor. Bu orijinal görev planının iki katı olarak nitelendiriliyor. Yine de 10 yıl sonra SSD'nin kapasitesi radyasyon, genel aşınma ve yıpranma nedeniyle yaklaşık 60 GB'ye düşeceği tahmin ediliyor.

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James Webb Uzay Teleskobu'nda 68GB kapasiteli SSD bulunuyor