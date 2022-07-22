Beyin-bilgisayar arayüzleri ABD'de sınırlı da olsa bir gerçeklik haline geldi. Synchron, ABD’de bir hastaya beyin-bilgisayar arayüzü yerleştiren ilk şirket olduğunu açıkladı. New York, Mount Sinai West'teki doktorlar, ALS hastasının motor korteksine 1,5 inçlik bir cihaz yerleştirdi. Bu çalışma, ağır felçli insanlara ellerini kullanmadan cihaz kontrolü sağlamak için beyin bilgisayar arayüzlerin kullanışlılığını ve güvenliğini ölçmeyi amaçlıyor.



İdeal olarak bu teknolojiler, e-posta göndermek, mesajlaşmak ve diğer dijital görevleri yerine getirmek isteyen felçli kişilere bağımsızlık sağlayacak. Cerrahlar implantı, şah damardan geçerek açık beyin cerrahi müdahalesi gerçekleştirmeden bir endovasküler prosedür kullanarak yerleştirdi. Synchron'a göre operasyon "son derece iyi" geçti ve hasta 48 saat sonra evine dönebildi.

Beyin bilgisayar arayüzleri felçli insanlara hareket etme imkânı sağlayabilir

Avustralya’da devam eden bir deneme de şu ana kadar başarılı oldu. Dört hasta implantları yerleştirildikten bir yıl sonra bile hala sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam ediyor. Doktorların hastalara Synchron'un beyin bilgisayar arayüzlerini sunması uzun zaman alabilir. Şirket, Temmuz 2021'de insan denemeleri için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayını alarak denemelerine devam ediyor.



Synchron şirketinin başarısı rekabetçi bir zaferi de temsil ediyor. Elon Musk'ın Neuralink'i, henüz kendi implantı için ABD Gıda ve İlaç Dairesinden izin alamadı. 2022’de insan beynine çip yerleştirmeye başlayacaklarını vurgulayan Musk, bu konunda Synchron’un gerisinde kaldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

ABD’de insan beynine ilk defa çip yerleştirildi