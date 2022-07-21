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    NASA, Kızıl Gezegen'de Mars Spagettisi'nin tuhaf fotoğrafını paylaştı

    NASA'nın (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) uzayda spagettiyi andıran bir görüntüsü, Perseverance'ın "Haftanın Fotoğrafı" etkinliğinde halkın oyunu kazandı. Peki, o görüntü gerçekten neydi?
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    NASA, Kızıl Gezegen'de Mars Spagettisi'nin tuhaf fotoğrafını paylaştı
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    NASA'nın Perseverance keşif aracı Kızıl Gezegen'deki görevi sırasında oldukça ilginç görüntüler yakaladı. Araştırmacılar, gezegenin yüzeyinde yatan gizemli bir figüre açılan küçük bir kapı gibi görünen bir şey tespit etti. 12 Temmuz 2022'de Perseverance, bazılarının söylediğine göre biraz spagettiye veya muhtemelen küçük bir Mars çalısına benzeyen bir görüntü yakaladı.

    Spagettiye benzeyen görüntü, keşif aracının “Ön sol kaza önleme kamerası A” tarafından kaydedildi. Kaza önleme kameraları; hendekler, büyük kayalar veya kum tepeleri gibi keşif aracının ön ve arka yollarındaki tehlikeleri tespit etmek için tasarlandı. Mühendisler ayrıca ölçüm yapmak, fotoğraf çekmek, kaya ve toprak örnekleri toplamak amacıyla robot kolun nereye hareket ettirileceğini görüntülemek için de ön kısımdaki kaza önleme kameralarını kullanıyor.

    Uzay enkazları bir sorun mu?

    Fotoğraftaki nesne muhtemelen bir Mars lezzeti değil büyük olasılıkla Perseverance’ın görevinden kalma bir enkaz. Bir NASA sözcüsü Gizmodo'ya e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, nesnenin bir tür enkaz olduğunu düşündüklerini, ancak henüz ne olduğunun belli olmadığını söyledi.

    NASA, Kızıl Gezegen'de Mars Spagettisi'nin tuhaf fotoğrafını paylaştı
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    Haziran ayında Perseverance, bir kaya oluşumunun arasına sıkışmış bir parça enkaza rastladı. Uzay ajansı, nesnenin Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e indiği zamandan kalma keşif aracının termal battaniyesinin bir parçası olduğunu söyledi. Bu tarz fotoğraflar Perseverance gibi görevlerin, gezegeni uzun vadede ne kadar etkileyebileceğine dair soruları gündeme getirdi. İnsanlı görevler de dahil olmak üzere, gelecekteki görevlerde daha fazla uzay aracı kullanılması planlanırken, enkaz Mars yüzeyi için sıkıntı yaratabilir.

    NASA ve diğer uzay ajansları, uzay araçlarını uzaya göndermeden önce dekontaminasyon* ederek büyük bir önlem almakta. Ancak bir noktada Dünya’dan bazı mikropların uzaya gitmesini engellemek neredeyse imkânsız. Ayrıca, insanlar kendi gezegenimizi temiz tutma konusunda iyi bir geçmişe sahip değil. Mars'taki enkaz bu noktada sınırlı olsa da gelecekte bir noktada sorun teşkil etmesi uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Perseverance gibi uzay araçları kendi arkalarını toplamaktan aciz gibi duruyor. Bu nedenle gelecekte kendi pisliğini temizleme yeteneğine sahip bir uzay aracı geliştirmek çabaya değer gibi gözüküyor.

    *Dekontaminasyon; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajanların insan vücudundan, eşyalardan ve çevreden uzaklaştırılması veya etkisizleştirilmesi yoluyla insanların, eşyaların ve çevrenin güvenliğinin sağlanmasıdır.

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