Japon havayolu şirketinden NFT hamlesi

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ANA’dan yapılan açıklamada her iki türde toplam 1.574 adet parça olacağı ve fiyatının 7.870 yen olacağı ifade edildi. Şirket, gelecekten NFT ürünlerini genişletmeyi ve müşteri deneyimini artırmayı hedeflediğini ifade etti.
Şirketin ikinci koleksiyonu ANA tarafından işletilen ilk Boeing 787’den oluşacak. Koleksiyon, 7 Haziran’da piyasa sürülecek. ANA, Japonya‘nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor. Son açıklanan finansal raporlarda şirketin 12.2 milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)