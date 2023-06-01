Tam Boyutta Gör Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA), havacılık temalı NFT pazarını başlattı. ‘ANA GranWhale NFT Marketplace’ isimli platform, fotoğrafçı Luke Ozawa’nın koleksiyonu ile açılış yaptı. Dün itibarıyla Ozawa’nın ilk dijital fotoğrafı NFT’ye dönüştürüldü. 100 bin yene satılacak olan dijital eserin satışı açık artırma ile gerçekleştirilecek.

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ANA’dan yapılan açıklamada her iki türde toplam 1.574 adet parça olacağı ve fiyatının 7.870 yen olacağı ifade edildi. Şirket, gelecekten NFT ürünlerini genişletmeyi ve müşteri deneyimini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Şirketin ikinci koleksiyonu ANA tarafından işletilen ilk Boeing 787’den oluşacak. Koleksiyon, 7 Haziran’da piyasa sürülecek. ANA, Japonya‘nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor. Son açıklanan finansal raporlarda şirketin 12.2 milyar dolar gelir elde ettiği görülüyor.

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Japon havayolu şirketinden NFT hamlesi