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    Job Posting yapısal veri işaretlemesi nedir?

    Google, iş ilanı yayınlayan web sitelerinin iş ilanlarını kullanıcının aradığı kelimeye karşılık getirerek daha ulaşılabilir halde sağlamak için JobPosting yapılandırılmış verisini oluşturmuştur.
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    Job Posting yapısal veri işaretlemesi nedir?
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    Google, iş ilanı yayınlayan web sitelerinin iş ilanlarını kullanıcının aradığı kelimeye karşılık getirerek daha ulaşılabilir halde sağlamak için JobPosting yapılandırılmış verisini oluşturmuştur.

    JobPosting yapısal verisi, özellikle iş ilanı yayınlayan web sitelerin aynı kelimeye karşılık sayfalar oluşturması bu nedenle Google’ın arama algoritmasına uymayan sayfalar oluşturması nedeni ile ortaya çıkmış SEO veri tanımlamasıdır.

    JobPosting Yapısal Verisi ile Kazanılan Avantajlar Nelerdir?

    İş ilanı yapısal verisi ile hem işveren hem de iş arayan tarafında birçok avantajı bulunmaktadır. Özellikle iş arayanların aradığı meslek grubuna göre direkt olarak sonuç çıkarması bu sonuç ile beraber işverenin iş ilanı hızlı fark edilecektir ve daha fazla iş başvurusu alacaktır.

    İşverenin kullandığı logo, marka ismi sayesinde birçok kullanıcının karşısına hızlıca çıkmasına avantaj sağlayacaktır ve marka bilinirliğine sektörel olarak pozitif katkı sağlayacaktır.

    JobPosting Nasıl Eklenir?

    Google, iş ilanlarını sonuçlarda doğru bir şekilde göstermek için yapısal veri kodlarında birçok kategorileştirme yapmaktadır.

    Örneğin, standart ve evden çalışılan iş ilanlarını anlamak ve tanımlamak için farklı yapısal veri kodları kullanmaktadır.

    • Standart iş ilanı örneği için buraya tıklayabilirsiniz.
    • Evden çalışan iş ilanları örneği için buraya tıklayabilirsiniz.

    JobPosting Yapısal Verisi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

    Google, JobPosting alanının en verimli şekilde kullanılması ve amacının dışına çıkılmaması için birçok kural ve öneri getirmiştir. Bunlardan bazıları;

    • Alakasız, eksik içerik
    • İş ilanı olarak kullanılmış reklamlar
    • Küfür ve kaba dil
    • Veri toplama amaçlı açılan iş ilanları
    • Siyasi parti reklamları
    • İş istekleri
    • Ödeme gerektiren işler

    şeklindedir. Google, bu kurallara uymayan web siteleri için “gerekli işlemleri uygularız” şeklinde belirtmektedir. Kendi deneyimlerimiz ve araştırmalarımız sonucunda yapılan işlemlerin en başında Index’lerinizin güvenilir olmaması nedeni ile silinmesi en başlıca cezalardan bir tanesidir.

    Süresi Dolan İş İlanlarını Google’dan Nasıl Kaldırabilirim?

    Süresi dolan iş ilanının hâlâ aktif bir şekilde görülmesinin en temel nedeni validThroug etiketinin doğru veya hiç tarih eklenmemiş olmasıdır. validThroug etiketini geçmiş bir zaman olarak seçtiğinizde o hafta ilanınız hemen kaldırılacaktır. İlanınız o hafta kaldırılmadı ise iş ilanının bulunduğu sayfayı 410 statü koduna çevirip Google’ın artık taramamasını sağlayabilirsiniz.

    JobPosting Kullanılabilecek Ülkeler Listesi

    Maalesef Google, bu yapısal veri çalışmasını ülkemizde desteklememektedir. Ancak iş ilanı paylaşan sitelerin yurtdışı bacağında kullanımlarını hangi ülkeler özelinde yapması gerektiği noktasında bilgilenmek amaçlı listeyi kontrol etmenizde fayda olacaktır.

    Asya: Aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

    • Bangladeş
    • Hong Kong
    • Hindistan
    • Endonezya
    • Japonya
    • Kazakistan
    • Kırgızistan
    • Malezya
    • Pakistan
    • Filipinler
    • Singapur
    • Güney Kore
    • Sri Lanka
    • Tayvan
    • Tayland
    • Özbekistan
    • Vietnam

    Avrupa: Aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

    • Avusturya
    • Belarus
    • Belçika
    • Danimarka
    • Fransa
    • Almanya
    • Yunanistan
    • İtalya
    • Hollanda
    • Portekiz
    • Rusya
    • İspanya
    • İsviçre
    • İngiltere

    Latin Amerika: Bölgenin tamamında kullanılabilir

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Aşağıdaki ülkelerde mevcuttur:

    • Cezayir
    • Bahreyn
    • Mısır
    • Irak
    • Ürdün
    • Kuveyt
    • Lübnan
    • Libya
    • Fas
    • Umman
    • Filistin
    • Katar
    • Suudi Arabistan
    • Tunus
    • Birleşik Arap Emirlikleri

    Kuzey Amerika: Bölgenin tamamında kullanılabilir

    Sahra Altı Afrika: Bölgenin tamamında kullanılabilir

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