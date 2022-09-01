Job Posting yapısal veri işaretlemesi nedir?

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Google, iş ilanı yayınlayan web sitelerinin iş ilanlarını kullanıcının aradığı kelimeye karşılık getirerek daha ulaşılabilir halde sağlamak için JobPosting yapılandırılmış verisini oluşturmuştur.

JobPosting yapısal verisi, özellikle iş ilanı yayınlayan web sitelerin aynı kelimeye karşılık sayfalar oluşturması bu nedenle Google’ın arama algoritmasına uymayan sayfalar oluşturması nedeni ile ortaya çıkmış SEO veri tanımlamasıdır.

JobPosting Yapısal Verisi ile Kazanılan Avantajlar Nelerdir?

İş ilanı yapısal verisi ile hem işveren hem de iş arayan tarafında birçok avantajı bulunmaktadır. Özellikle iş arayanların aradığı meslek grubuna göre direkt olarak sonuç çıkarması bu sonuç ile beraber işverenin iş ilanı hızlı fark edilecektir ve daha fazla iş başvurusu alacaktır.

İşverenin kullandığı logo, marka ismi sayesinde birçok kullanıcının karşısına hızlıca çıkmasına avantaj sağlayacaktır ve marka bilinirliğine sektörel olarak pozitif katkı sağlayacaktır.

JobPosting Nasıl Eklenir?

Google, iş ilanlarını sonuçlarda doğru bir şekilde göstermek için yapısal veri kodlarında birçok kategorileştirme yapmaktadır.

Örneğin, standart ve evden çalışılan iş ilanlarını anlamak ve tanımlamak için farklı yapısal veri kodları kullanmaktadır.

Standart iş ilanı örneği için buraya tıklayabilirsiniz.

Evden çalışan iş ilanları örneği için buraya tıklayabilirsiniz.

JobPosting Yapısal Verisi Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Google, JobPosting alanının en verimli şekilde kullanılması ve amacının dışına çıkılmaması için birçok kural ve öneri getirmiştir. Bunlardan bazıları;

Alakasız, eksik içerik

İş ilanı olarak kullanılmış reklamlar

Küfür ve kaba dil

Veri toplama amaçlı açılan iş ilanları

Siyasi parti reklamları

İş istekleri

Ödeme gerektiren işler

şeklindedir. Google, bu kurallara uymayan web siteleri için “gerekli işlemleri uygularız” şeklinde belirtmektedir. Kendi deneyimlerimiz ve araştırmalarımız sonucunda yapılan işlemlerin en başında Index’lerinizin güvenilir olmaması nedeni ile silinmesi en başlıca cezalardan bir tanesidir.

Süresi Dolan İş İlanlarını Google’dan Nasıl Kaldırabilirim?

Süresi dolan iş ilanının hâlâ aktif bir şekilde görülmesinin en temel nedeni validThroug etiketinin doğru veya hiç tarih eklenmemiş olmasıdır. validThroug etiketini geçmiş bir zaman olarak seçtiğinizde o hafta ilanınız hemen kaldırılacaktır. İlanınız o hafta kaldırılmadı ise iş ilanının bulunduğu sayfayı 410 statü koduna çevirip Google’ın artık taramamasını sağlayabilirsiniz.

JobPosting Kullanılabilecek Ülkeler Listesi

Maalesef Google, bu yapısal veri çalışmasını ülkemizde desteklememektedir. Ancak iş ilanı paylaşan sitelerin yurtdışı bacağında kullanımlarını hangi ülkeler özelinde yapması gerektiği noktasında bilgilenmek amaçlı listeyi kontrol etmenizde fayda olacaktır.

Asya: Aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

Bangladeş

Hong Kong

Hindistan

Endonezya

Japonya

Kazakistan

Kırgızistan

Malezya

Pakistan

Filipinler

Singapur

Güney Kore

Sri Lanka

Tayvan

Tayland

Özbekistan

Vietnam

Avrupa: Aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

Avusturya

Belarus

Belçika

Danimarka

Fransa

Almanya

Yunanistan

İtalya

Hollanda

Portekiz

Rusya

İspanya

İsviçre

İngiltere

Latin Amerika: Bölgenin tamamında kullanılabilir

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Aşağıdaki ülkelerde mevcuttur:

Cezayir

Bahreyn

Mısır

Irak

Ürdün

Kuveyt

Lübnan

Libya

Fas

Umman

Filistin

Katar

Suudi Arabistan

Tunus

Birleşik Arap Emirlikleri

Kuzey Amerika: Bölgenin tamamında kullanılabilir

Sahra Altı Afrika: Bölgenin tamamında kullanılabilir

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Job Posting yapısal veri işaretlemesi nedir?