Ünlü oyuncu Jude Law, Vladimir Putin'e hayat verecek

Tam Boyutta Gör Fransa sinemasının önemli yönetmenlerinden olan Olivier Assayas (Irma Vep, Personal Shopper), Vladimir Putin Rusyası'na odaklanan bir çekmeye hazırlanıyor. The Wizard of Kremlin adını taşıyan bu film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, filme dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son haberlere göre filmde Vladimir Putin'e ünlü oyuncu Jude Law hayat verecek.

The Wizard of Kremlin, Giuliano da Empoli‘nin Türkçeye “Kremlin’in Büyücüsü” adıyla çevrilen romanından uyarlanıyor. Filmin çekimlerine bu ay bitmeden başlanması bekleniyor.

The Wizard of Kremlin, Putin'i İktidara Getiren Propaganda Ustasına Odaklanacak

Sinemada bu hafta: 10 Ocak 2025 1 gün önce eklendi

1990’larda geçen film, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ve propagandadan beslenen Rus rejimine hizmet eden TV yapımcısı Vadim Baranov’a odaklanacak. Filmde Vladim Baranov'a Paul Dano hayat verecek.

Tam Boyutta Gör Filmin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Paul Dano'nun yanı sıra Alicia Vikander, Zach Galifianakis ve Tom Sturridge de yer alacak.

Giuliano de Empoli’nin beğeni toplayan romanının tanıtım yazısı şöyle:

“Giuliano da Empoli, 2022 yılında kendisine Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülü’nü kazandırmış olan ilk romanı Kremlin’in Büyücüsü’nde, gerçek kişilerden ve olaylardan yola çıkarak Rus siyasetine ve Putin dönemine Batılı bir perspektiften ışık tutuyor. On beş yıl boyunca Putin’e siyasi danışmanlık yapmış Vadim Baranov, Putin’in iktidara geliş sürecini, yeni düzenle uzlaşmak istemeyen oligarkları birer birer tasfiye edişini, kendi seçkin sınıfını yaratıp Rusya’yı yeniden ayağa kaldırmak gayesiyle attığı adımları aktarıyor. Giuliano da Empoli, gerçek olaylarla kurmacayı harmanladığı bu ilginç romanda, gizemli Rus dünyasını anlamlandırmaya çalışarak keyifli bir okuma deneyimi vaat ediyor.”

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