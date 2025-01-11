Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ünlü oyuncu Jude Law, Vladimir Putin'e hayat verecek

    Ünlü oyuncu Jude Law, Putin Rusyası'na odaklanacak The Wizard of Kremlin adlı filmde Vladimir Putin'e hayat verecek. Film, Putin'in iktidarını sağlamlaştıran propaganda ustasına odaklanacak.
    Jude Law, Vladimir Putin'i canlandıracak Tam Boyutta Gör
    Fransa sinemasının önemli yönetmenlerinden olan Olivier Assayas (Irma Vep, Personal Shopper), Vladimir Putin Rusyası'na odaklanan bir çekmeye hazırlanıyor. The Wizard of Kremlin adını taşıyan bu film için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, filme dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gelen son haberlere göre filmde Vladimir Putin'e ünlü oyuncu Jude Law hayat verecek.

    The Wizard of Kremlin, Giuliano da Empoli‘nin Türkçeye “Kremlin’in Büyücüsü” adıyla çevrilen romanından uyarlanıyor. Filmin çekimlerine bu ay bitmeden başlanması bekleniyor.

    The Wizard of Kremlin, Putin'i İktidara Getiren Propaganda Ustasına Odaklanacak

    1990’larda geçen film, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra ortaya çıkan ve propagandadan beslenen Rus rejimine hizmet eden TV yapımcısı Vadim Baranov’a odaklanacak. Filmde Vladim Baranov'a Paul Dano hayat verecek.

    Jude Law, Vladimir Putin'i canlandıracak Tam Boyutta Gör
    Filmin oyuncu kadrosunda Jude Law ve Paul Dano'nun yanı sıra  Alicia Vikander, Zach Galifianakis ve Tom Sturridge de yer alacak. 

    Giuliano de Empoli’nin beğeni toplayan romanının tanıtım yazısı şöyle:

    “Giuliano da Empoli, 2022 yılında kendisine Fransız Akademisi Büyük Roman Ödülü’nü kazandırmış olan ilk romanı Kremlin’in Büyücüsü’nde, gerçek kişilerden ve olaylardan yola çıkarak Rus siyasetine ve Putin dönemine Batılı bir perspektiften ışık tutuyor. On beş yıl boyunca Putin’e siyasi danışmanlık yapmış Vadim Baranov, Putin’in iktidara geliş sürecini, yeni düzenle uzlaşmak istemeyen oligarkları birer birer tasfiye edişini, kendi seçkin sınıfını yaratıp Rusya’yı yeniden ayağa kaldırmak gayesiyle attığı adımları aktarıyor. Giuliano da Empoli, gerçek olaylarla kurmacayı harmanladığı bu ilginç romanda, gizemli Rus dünyasını anlamlandırmaya çalışarak keyifli bir okuma deneyimi vaat ediyor.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pdf arkalı önlü yazdırma biotin kıllanma yapar mı lise aşkı ticket geçen giyim mağazaları lastik üretim tarihi yazmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız