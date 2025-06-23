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    Pixar kan kaybetmeye devam ediyor; Stüdyonun yeni filmi Elio gişede çakıldı

    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar, son yıllarda yaşanan kan kaybını durduramıyor. Şirketin geçtiğimiz hafta gösterime giren yeni filmi Elio, Pixar'ın dibe vurduğu film oldu.

    Pixar filmi Elio gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    Toy Story, Wall-e, Up, Inside Out gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran efsanevi animasyon stüdyosu Pixar, son yıllarda eski günlerini mumla arıyor. Onward ve Soul'un pandemi döneminde doğrudan Disney+'ta yayınlanmasıyla başlayan bu gerileme dönemi, geçtiğimiz hafta gösterime giren Elio ile birlikte yeni bir boyuta ulaştı. Çünkü Elio, stüdyonun bugüne kadarki en başarısız filmi oldu.

    Cuma günü sinemaseverlerle buluşan Elio, gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de sadece 21 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu da Elio'yu bugüne kadar çıkan Pixar filmleri arasında en alta koydu. Dünyanın geri kalanında ortaya çıkan tablo ise daha da kötü oldu. Film ABD dışından sadece 14 milyon dolar toplayabildi. Bu da 150 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Elio'nun 35 milyon dolarla açılış yapmasına sebep oldu.

    Elio'nun Başarısızlığı Pixar'ı Zora Sokabilir

    Son beş yılda çıkan Pixar filmleri arasında bir tek Inside Out 2'nin büyük başarı yakalamış olması, Pixar filmlerinin eskisi kadar albenisi olmadığını gösteriyor. Bu da stüdyonun geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor. Disney, bundan sonra özellikle mevcut bir seriyle bağlantılı olmayan Pixar filmlerine yeşil ışık yakarken daha temkinli davranabilir. Nitekim stüdyonun şu anda üzerinde çalıştığı beş filmde üçü devam filmleri (Toy Story 5, Incredibles 3, Coco 2).

    Elio, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

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