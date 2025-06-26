Stephen King'in en sevilen kitaplarından Mahşer (The Stand) sinemaya uyarlanıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Usta yazar Stephen King'in en sevilen eserleri arasında yer alan Mahşer (The Stand), yeniden ekrana uyarlanıyor. Daha önce iki kez diziye uyarlanan roman, bu kez film uyarlamasıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Hazırlıklıklarına başlanan bu yeni filmi yönetmesi için Doug Liman (Edge of Tomorrow, The Bourne Identity) ile anlaşıldı.

The Stand Filmi İçin Hazırlıklara Başlandı

The Stand; ölümcül bir salgının dünya nüfusunun yüzde 99'unu öldürmesi ile başlıyor ve geride kalanların verdiği mücadeleyi anlatıyor. 108 yaşında hayırsever bir kadın olan Abagail Ana'nın bir araya getirdiği grup, insanlığın kaderini belirleyecek savaşta, şeytani bir figür olan Randal Flagg ve takipçileri ile karşı karşıya geliyor.

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Tam hâli 1000 sayfayı aşan The Stand, bir salgın hikâyesi olarak başlayıp, iyi ile kötü arasındaki mistik bir savaşa doğru kayan epik hikâyesiyle bir filmden çok diziye uyarlanmaya daha uygun bir eser olarak görülüyor. Bu yüzden Doug Liman ve ekibini zorlu bir görev bekliyor. Üstelik Liman'ın tüm hikâyeyi tek filme sığdıracağı söyleniyor.

The Stand, son olarak 2020 yılında bir mini diziye uyarlanmış, bu uyarlamada Alexander Skarsgård, Whoopi Goldberg, James Marsden, Amber Heard gibi isimler rol almıştı. Bu versiyon bir araya getirdiği isimlerle beklenti yaratmış olsa da ortaya çıkan sonuç çoğu kişiyi memnun edememişti. Umalım da film uyarlamasında sonuç aynı olmasın.

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