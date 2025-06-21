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    DC yeni filmi Clayface'te ilk Joker filmiyle aynı stratejiyi izleyecek

    DC Films çatısı altında hazırlanan en dikkat çekici projelerden olan Clayface'e dair yeni detaylar ortaya çıktı. DC, bu filmi hazırlarken ilk Joker filmini başarıya ulaştıran stratejiyi kullanacak.

    Clayface Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde yeni bir sayfa açan DC Films'in önümüzdeki yıllarda sinemaseverlere sunacağı projelerden biri de Clayface olacak. Batman ve Harley Quinn hikâyelerinde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanacak bu film, DC Sinematik Evreni'nin diğer filmlerinden farklı olacak. Çünkü bu film Superman ya da Supergirl gibi ana evrenin bir parçası olmayacak. Onun yerine aynı Joker gibi ana evrenden ayrı bir yerde tek başına duran bir yapım olacak.

    Ancak Clayface ile Joker arasındaki benzerlikler bununla sınırlı kalmayacak. Çünkü gelen son haberler, DC Films'in Clayface'i hazırlarken, ilk Joker filmini başarıya taşıyan stratejiyi kullanacağını gösteriyor. Clayface, 40 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilen daha küçük ölçekli bir film olacak (İlk Joker filminin bütçesi 55 milyon dolardı). Ayrıca filmin yaş sınırlması da R (18+) olacak. Bu da filmin her şeye hitap etme gibi bir derdi olmayacağı anlamına geliyor. Aynı Joker gibi Clayface de yetişkinlere hitap eden ve ayakları yere basan bir film olacak. 40 milyon dolarlık bütçe, bunun öyle bol görsel efektli, bol aksiyonlu çizgi roman uyarlamalarından olmayacağını gösteriyor.

    Clayface Filmini Mike Flanagan Hazırladı

    Clayface, çizgi romanlarda görünüşünü istediği gibi değiştirebilen eski bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Filmin bu konuyu biraz daha karanlık bir tonda ele alacağı söyleniyor. Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Doctor Sleep) öncülüğünde hazırlanan film uyarlaması, kariyerini kurtarmak için katıldığı tuhaf deney ters gittikten sonra beklemediği bir dönüşüm geçiren genç bir oyuncuya odaklanacak.

    Mike Flanagan her ne kadar hikâyeyi oluşturmuş ve senaryonun ilk taslağını yazmış olsa da filmi yönetmeyecek. Yönetmen koltuğunda James Watkins (Speak No Evil) oturacak. Başrolde ise genç oyuncu Tom Rhys Harries olacak.

    Çekimlerine Ekim ayında başlanacak olan Clayface, 11 Eylül 2026'da vizyona girecek.

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