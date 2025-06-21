Defalarca ertelenen The Batman 2 sonunda gerçeğe dönüşüyor

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman'in devam filmi normalde bu yıl sinemaseverlerle buluşacaktı. Çünkü film için açıklanan ilk vizyon tarihi 3 Ekim 2025'ti. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. The Batman 2'yi birkaç kez ertelemek zorunda kalan Warner Bros., son olarak filmi 1 Ekim 2027'ye aldı.

Ne var ki filmin bu tarihe bile yetişmeyebileceği konuşuluyordu. Çünkü aradan üç yıl geçmesine rağmen Matt Reeves hâlâ senaryoyu tamamlamamıştı. Kişisel hayatında sorunlar yaşayan Reeves'in (eşinin ciddi bir rahatsızlık geçirdiği konuşuluyor) senaryoyu bir türlü teslim etmemesi artık ciddi bir krize dönüşmek üzereydi. Hatta Warner Bros.'un, bu serinin mimarı olan Matt Reeves ile yolları ayırıp, The Batman 2'yi başka bir sinemacıya emanet edebileceği bile konuşulmaya başlanmıştı. Neyse ki buna gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Matt Reeves, The Batman 2'nin Senaryosunu Sonunda Tamamladı

Hollywood içinden bilgi paylaşan önemli kaynaklardan biri olan Matt Belloni'nin aktardığı bilgilere göre, Matt Reeves sonunda tamamladığı senaryoyu bu hafta Warner Bros.'a teslim edecek. Böylece film prodüksiyon aşamasına geçebilecek. Eğer işler yolunda giderse çekimlere Ocak ayında başlanacağı belirtiliyor. Bu da filmin 1 Ekim 2027'deki vizyon tarihine yetişebileceği anlamına geliyor. Tabii yine bir aksilik yaşanmazsa.

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Robert Pattinson'ın Batman rolüyle geri döneceği The Batman 2'de Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.

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