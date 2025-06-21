Defalarca ertelenen The Batman 2 sonunda gerçeğe dönüşüyor

Ne var ki filmin bu tarihe bile yetişmeyebileceği konuşuluyordu. Çünkü aradan üç yıl geçmesine rağmen Matt Reeves hâlâ senaryoyu tamamlamamıştı. Kişisel hayatında sorunlar yaşayan Reeves'in (eşinin ciddi bir rahatsızlık geçirdiği konuşuluyor) senaryoyu bir türlü teslim etmemesi artık ciddi bir krize dönüşmek üzereydi. Hatta Warner Bros.'un, bu serinin mimarı olan Matt Reeves ile yolları ayırıp, The Batman 2'yi başka bir sinemacıya emanet edebileceği bile konuşulmaya başlanmıştı. Neyse ki buna gerek kalmayacak gibi görünüyor.
Matt Reeves, The Batman 2'nin Senaryosunu Sonunda Tamamladı
Hollywood içinden bilgi paylaşan önemli kaynaklardan biri olan Matt Belloni'nin aktardığı bilgilere göre, Matt Reeves sonunda tamamladığı senaryoyu bu hafta Warner Bros.'a teslim edecek. Böylece film prodüksiyon aşamasına geçebilecek. Eğer işler yolunda giderse çekimlere Ocak ayında başlanacağı belirtiliyor. Bu da filmin 1 Ekim 2027'deki vizyon tarihine yetişebileceği anlamına geliyor. Tabii yine bir aksilik yaşanmazsa.
Robert Pattinson'ın Batman rolüyle geri döneceği The Batman 2'de Zoe Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Andy Serkis (Alfred) ve Jeffrey Wright (Komiser Gordon) da ilk filmdeki rollerini yineleyecek. Filmin hikâyesi hakkında bilinenler kısıtlı olsa da filmin asıl kötüsünün Penguin ya da Joker değil, farklı bir karakter olacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: