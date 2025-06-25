Temmuz ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Her yaz olduğu gibi bu yaz da büyük bütçeli, gişe canavarı filmler üst üste geliyor. Nitekim Temmuz ayında Superman, The Fantastic Four: First Steps ve Jurassic World Rebirth gibi oldukça iddialı filmler vizyona girecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Sil Baştan, Ben Efsaneyim, Constantine, Buz Devri gibi eski filmler de Temmuz ayında beyaz perdeye geri dönecek.
Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Temmuz ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Superman
- Tür: Süper Kahraman, Fantastik
- Yönetmen: James Gunn
- Oyuncular: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced
- Yayın Tarihi: 11 Temmuz / Vizyon
James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da göreceğiz.
2️⃣ Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World: Rebirth)
- Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Gareth Edwards
- Oyuncular: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend
- Yayın Tarihi: 4 Temmuz / Vizyon
Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.
3️⃣ Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps)
- Tür: Süper Kahraman, Fantastik
- Yönetmen: Matt Shakman
- Oyuncular: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner
- Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Vizyon
WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.
4️⃣ The Old Guard 2
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: Victoria Mahoney
- Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman, Henry Golding
- Yayın Tarihi: 1 Temmuz / Netflix
İlk film gibi The Old Guard 2'de Andy (Charlize Theron)'nin önderlik ettiği ölümsüz savaşçılara odaklanıyor. Yüzyıllardır insanlığı koruyan bu ekip, yeni bir tehditle mücadele ederken, yıllardır görmedikleri başka bir ölümsüz çıkageliyor. Ekibin eski üyesinin yüzyıllar sonra geri dönmesi, işleri çok daha karmaşık hâle getiriyor.
5️⃣ Gerçek Ötesi (Post Truth)
- Tür: Belgesel, AI Filmi
- Yönetmen: Alkan Avcıoğlu
- Yayın Tarihi: 11 Temmuz / Vizyon
"Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."
6️⃣ Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson
- Oyuncular: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt
- Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon
Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.
7️⃣ Heads of State
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: Ilya Naishuller
- Oyuncular: John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra, Jack Quaid, Carla Gugino
- Yayın Tarihi: 1 Temmuz / Amazon Prime Video
ABD Başkanı (John Cena) ile İngiltere Başbakanı (Idris Elba) arasında iki devletin arasının açılmasına sebep olan bir rekabet vardır. Ancak güçlü bir düşman ikisini de hedef alınca, istemeden de olsa birlikte çalışmak zorunda kalırlar. İki ülkenin de kaderini etkileyecek bu macerada onlara yetenekli bir MI6 ajanı olan Noel (Priyanka Chopra) eşlik ediyor.
8️⃣ En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)
Savaş zamanlarında, fakir bir oduncu ve karısı büyük bir ormanda yaşarlar. Bir gün, kadın bir kız çocuğu bulur ve onu kurtarır, bu da çiftin ve çocuğun yollarının kesişeceği kişilerin hayatlarında geri dönülmez bir değişime yol açar.
9️⃣ Happy Gilmore 2
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Kyle Newacheck
- Oyuncular: Adam Sandler, Christopher McDonald, Ben Stiller, Julie Bowen, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Eminem
- Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Netflix
Yıllar önce bir golf turnuvasında şampiyon olup hayalini gerçekleştiren Happy Gilmore, artık emekli olmuştur. Ancak kızı bir bale okuluna girince, okulun parasını ödeyebilmek için yıllar sonra yeniden golf sahalarına dönmesi gerekir. Ne var ki aradan geçen 30 yılda epey paslanmıştır.
🔟 Şirinler Filmi (Smurfs)
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Yönetmen: Chris Miller
- Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon
Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir. Bu yeni Şirinler filminde müzik de önemli bir yer tutuyor. Film için yeni şarkı besteleyen isimler arasında Rihanna ve Tyla gibi ünlü şarkıcılar yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: