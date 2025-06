Temmuz ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Her yaz olduğu gibi bu yaz da büyük bütçeli, gişe canavarı filmler üst üste geliyor. Nitekim Temmuz ayında Superman, The Fantastic Four: First Steps ve Jurassic World Rebirth gibi oldukça iddialı filmler vizyona girecek. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Sil Baştan, Ben Efsaneyim, Constantine, Buz Devri gibi eski filmler de Temmuz ayında beyaz perdeye geri dönecek.

Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Temmuz ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Superman

Tam Boyutta Gör James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, Temmuz ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Yönetmen : James Gunn

: James Gunn Oyuncular : David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced

: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced Yayın Tarihi: 11 Temmuz / Vizyon

James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da göreceğiz.

2️⃣ Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World: Rebirth)

Tam Boyutta Gör Jurassic World Rebirth, Jurassic serisiiçin yeni bir sayfa açıyor. Bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçen film, tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.

Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Gareth Edwards

: Gareth Edwards Oyuncular : Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend

: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend Yayın Tarihi: 4 Temmuz / Vizyon

Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

3️⃣ Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar (The Fantastic Four: First Steps)

Tam Boyutta Gör Marvel'ın en sevilen kahramanları arasında yer alan Fantastik Dörtlü, nihayet Marvel Sinematik Evreni'ne katılıyor.

Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Yönetmen : Matt Shakman

: Matt Shakman Oyuncular : Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner

: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Vizyon

WandaVision dizisiyle dikkat çeken Matt Shakman'ın yönettiği film Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm ve Ben Grimm’in ekip olarak ilk kez bir araya gelişlerini konu alıyor. Filmde ekip, kendi yeteneklerini keşfederken bir yandan da ilk düşmanlarıyla yüzleşiyor. Fantastik Dörtlü'yü MCU'ya dâhil etme konusunda ilginç bir yol izleyen Marvel, bu ekibi ilk olarak alternatif bir evrenin parçası olarak karşımıza çıkaracak. The Fantastic Four: First Steps, 1960'lar dünyasını andıran retrofütüristik bir paralel evrende geçiyor.

4️⃣ The Old Guard 2

Tam Boyutta Gör 2020 yapımı The Old Guard'ın defalarca ertelenen devam filmi, nihayet Temmuz ayında izleyici ile buluşacak.

Tür : Aksiyon, Macera, Fantastik

: Aksiyon, Macera, Fantastik Yönetmen : Victoria Mahoney

: Victoria Mahoney Oyuncular : Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman, Henry Golding

: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo, Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman, Henry Golding Yayın Tarihi: 1 Temmuz / Netflix

İlk film gibi The Old Guard 2'de Andy (Charlize Theron)'nin önderlik ettiği ölümsüz savaşçılara odaklanıyor. Yüzyıllardır insanlığı koruyan bu ekip, yeni bir tehditle mücadele ederken, yıllardır görmedikleri başka bir ölümsüz çıkageliyor. Ekibin eski üyesinin yüzyıllar sonra geri dönmesi, işleri çok daha karmaşık hâle getiriyor.

5️⃣ Gerçek Ötesi (Post Truth)

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nun tamamını yapay zeka ile yaptığı belgesel film Gerçek Ötesi, önümüzdeki ay sinemalarda gösterime girecek.

Tür : Belgesel, AI Filmi

: Belgesel, AI Filmi Yönetmen : Alkan Avcıoğlu

: Alkan Avcıoğlu Yayın Tarihi: 11 Temmuz / Vizyon

"Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."

6️⃣ Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)

Tam Boyutta Gör 90'ların popüler korkü filmleri serisi I Know What You Did Last Summer, yıllar sonra yeni bir filmle geri dönüyor. Filmin merkezinde genç oyunculardan oluşan yeni bir grup yer alıyor. Onlara, eski filmlerdeki rolleriyle geri dönen Freddie Prinze Jr. ve Jennifer Love Hewitt eşlik ediyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Jennifer Kaytin Robinson

: Jennifer Kaytin Robinson Oyuncular : Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt

: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon

Beş arkadaş istemeden ölümcül bir araba kazasına sebep olduklarında, bu olayı gizlemeye karar vererek korkunç bir sırrı paylaşırlar. Ancak bir yıl sonra, geçmişleri peşlerini bırakmaz. Korku dolu mesajlar ve takip edilmeye başlamalarıyla, birisinin geçen yaz ne yaptıklarını bildiği ortaya çıkar. Arkadaşlar tek tek avlanırken, bu olayın daha önce de yaşandığını fark ederler ve 1997’de gerçekleşen efsanevi Southport Katliamı’nın hayatta kalan iki kişisinden yardım istemek zorunda kalırlar.

7️⃣ Heads of State

Tam Boyutta Gör John Cena ve Idris Elba'nın başrollerini paylaştığı bir aksiyon filmi olan Heads of State, izleyicilere eğlenceli bir macera vadediyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Ilya Naishuller

: Ilya Naishuller Oyuncular : John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra, Jack Quaid, Carla Gugino

: John Cena, Idris Elba, Priyanka Chopra, Jack Quaid, Carla Gugino Yayın Tarihi: 1 Temmuz / Amazon Prime Video

ABD Başkanı (John Cena) ile İngiltere Başbakanı (Idris Elba) arasında iki devletin arasının açılmasına sebep olan bir rekabet vardır. Ancak güçlü bir düşman ikisini de hedef alınca, istemeden de olsa birlikte çalışmak zorunda kalırlar. İki ülkenin de kaderini etkileyecek bu macerada onlara yetenekli bir MI6 ajanı olan Noel (Priyanka Chopra) eşlik ediyor.

8️⃣ En Değerli Hediye (The Most Precious of Cargoes)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gösterilen animasyon filmi The Most Precious of Cargoes, The Artist ile Oscar kazanan Michel Hazanavicius'un imzasını taşıyor.

Tür : Animasyon, Drama

: Animasyon, Drama Yönetmen : Michel Hazanavicius

: Michel Hazanavicius Yayın Tarihi: 11 Temmuz / Vizyon

Savaş zamanlarında, fakir bir oduncu ve karısı büyük bir ormanda yaşarlar. Bir gün, kadın bir kız çocuğu bulur ve onu kurtarır, bu da çiftin ve çocuğun yollarının kesişeceği kişilerin hayatlarında geri dönülmez bir değişime yol açar.

9️⃣ Happy Gilmore 2

Tam Boyutta Gör 1996 yapımı Happy Gilmore yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. Netflix çatısı altında hazırlanan filmde Gilmore'a yine Adam Sandler hayat veriyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Kyle Newacheck

: Kyle Newacheck Oyuncular : Adam Sandler, Christopher McDonald, Ben Stiller, Julie Bowen, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Eminem

: Adam Sandler, Christopher McDonald, Ben Stiller, Julie Bowen, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Eminem Yayın Tarihi: 25 Temmuz / Netflix

Yıllar önce bir golf turnuvasında şampiyon olup hayalini gerçekleştiren Happy Gilmore, artık emekli olmuştur. Ancak kızı bir bale okuluna girince, okulun parasını ödeyebilmek için yıllar sonra yeniden golf sahalarına dönmesi gerekir. Ne var ki aradan geçen 30 yılda epey paslanmıştır.

🔟 Şirinler Filmi (Smurfs)

Tam Boyutta Gör Son yıllarda animasyon ile live-action'ı harmanlayan filmleriyle beyaz perdede gördüğümüz Şirinler, bu kez tamamen animasyon bir filmle sinemalara dönüyor.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmen : Chris Miller

: Chris Miller Yayın Tarihi: 18 Temmuz / Vizyon

Şirin Baba kötü büyücüler Razamel ve Gargamel tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, Şirine Şirinleri onu kurtarmak için gerçek dünyaya bir göreve götürür. Şirinler yeni arkadaşlarının yardımıyla evreni kurtarmak için kaderlerini neyin belirlediğini keşfetmelidir. Bu yeni Şirinler filminde müzik de önemli bir yer tutuyor. Film için yeni şarkı besteleyen isimler arasında Rihanna ve Tyla gibi ünlü şarkıcılar yer alıyor.

