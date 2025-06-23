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    MobLand 2. sezon olacak mı? Paramount+ dizinin geleceğine dair kararını açıkladı

    Son dönemin en sevilen dizilerinden olan Mobland 2. sezonuyla devam edecek mi? Paramount+; Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren gibi isimleri bir araya getiren diziye dair kararını verdi.

    MobLand Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyici ile buluşan en dikkat çekici dizilerden biri de MobLand oldu. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin (Snatch, Sherlock Holmes) imzasını taşıyan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Hatta 1923 ve Star Trek: Discovery gibi yapımları geride bırakarak Paramount+'ın bugüne kadar en çok izlenen ikinci dizisi oldu.

    MobLand 2. Sezon Resmi Onayı Aldı

    Dizinin yakaladığı bu başarı, zaman kaybetmeden 2. sezona yeşil ışık yakılacağını düşündürmüş olsa da şu ana kadar bu yönde açıklama gelmemişti. Neyse ki beklenen o açıklama bugün geldi. Paramount, MobLand'in 2. sezonuyla geri döneceğini duyurdu.

    Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.

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