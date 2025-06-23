MobLand 2. sezon olacak mı? Paramount+ dizinin geleceğine dair kararını açıkladı

MobLand 2. Sezon Resmi Onayı Aldı
Dizinin yakaladığı bu başarı, zaman kaybetmeden 2. sezona yeşil ışık yakılacağını düşündürmüş olsa da şu ana kadar bu yönde açıklama gelmemişti. Neyse ki beklenen o açıklama bugün geldi. Paramount, MobLand'in 2. sezonuyla geri döneceğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği MobLand, Avrupa merkezli bir suç ailesine odaklanıyor. Pierce Brosnan, bu suç ailesinin başında yer alan İngiliz aristokratı canlandırıyor. Helen Mirren da onun eşine hayat veriyor. Hikâyenin merkezinde ise bu aile için fedailik yapan bir suçlu (Tom Hardy) bulunuyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Paddy Considine (House of the Dragons), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Sherlock) gibi isimler de yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: