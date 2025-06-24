Unreal Engine 5 ile yapılan bilim kurgu filmi Rogue Trooper'dan ilk görüntüler geldi

Rogue Trooper, Aynı Adlı Kült Çizgi Romandan Uyarlandı
Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Rogue Trooper, insanüstü yeteneklere sahip bir süper askere odaklanıyor. Çorak bir gezegene düzenlenen tehlikeli bir görevde hayatta kalan tek kişi olan bu asker, intikam peşinde zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta ona, ölen silah arkadaşlarının karakterlerini taşıyan bilinç sahibi eşyalar eşlik ediyor. Bu sinopsisten de anlayacağınız üzere Rogue Trooper çılgınca bir hikâyeye sahip. Paylaşılan ilk görseller, animasyon stilinin de bu tonu yansıtacağını gösteriyor.
Rogue Trooper'ın bu yıl sinemaseverlere buluşması bekleniyordu. Ancak henüz film için bir vizyon tarihi açıklanmadı.