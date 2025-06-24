Unreal Engine 5 ile yapılan bilim kurgu filmi Rogue Trooper'dan ilk görüntüler geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Moon, Source Code, Warcraft gibi filmlerle tanınan Duncan Jones, çok yakında yeni bir bilim kurgu filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yönetmenin sıradaki filmi, tamamı Unreal Engine 5 ile yapılan animasyon filmi Rogue Trooper olacak. Gerek Duncan Jones'un imzasını taşımasıyla, gerekse animasyon stiliyle merak uyandıran Rogue Trooper için bekleyiş sürerken, filmden ilk görseller paylaşıldı.

Rogue Trooper, Aynı Adlı Kült Çizgi Romandan Uyarlandı

Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan Rogue Trooper, insanüstü yeteneklere sahip bir süper askere odaklanıyor. Çorak bir gezegene düzenlenen tehlikeli bir görevde hayatta kalan tek kişi olan bu asker, intikam peşinde zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta ona, ölen silah arkadaşlarının karakterlerini taşıyan bilinç sahibi eşyalar eşlik ediyor. Bu sinopsisten de anlayacağınız üzere Rogue Trooper çılgınca bir hikâyeye sahip. Paylaşılan ilk görseller, animasyon stilinin de bu tonu yansıtacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Filmin oyuncu kadrosunda Aneurin Barnard, Hayley Atwell, Jack Lowden, Daryl McCormack, Jemaine Clement, Asa Butterfield, Sean Bean gibi isimler yer alıyor. Bu isimler sadece seslendirme yapmakla kalmıyor, aynı zamanda motion-capture teknolojisiyle animasyon karakterleri de canlandırıyor.

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Rogue Trooper'ın bu yıl sinemaseverlere buluşması bekleniyordu. Ancak henüz film için bir vizyon tarihi açıklanmadı.

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Animasyon bilim kurgu filmi Rogue Trooper'dan ilk görseller geldi

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