Steven Spielberg, UFO fenomenine odaklanan yeni filminin çekimlerini tamamladı

Filmin senaryosunu kaleme alan David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible), bu hafta verdiği bir röportajda filmin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.
Steven Spielberg'in Yeni Filmi 15 Mayıs 2026'da Gösterime Girecek
Steven Spielberg'in yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için filmin ismi bile açıklanmadı. Ancak daha önce gelen haberlerde bu filmden The Dish ya da Disclosure isimleriyle bahsediliyordu. Özellikle Disclosure ismi, bunun UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri aydınlatmaya çalışan insanlara odaklanabileceğini düşündürüyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: