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    Steven Spielberg, UFO fenomenine odaklanan yeni filminin çekimlerini tamamladı

    Usta yönetmen Steven Spielberg, UFO fenomenine odaklanan yeni filminin çekimlerini tamamladı. Konusuyla merak uyandıran film, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Steven Spielberg UFO filmi Tam Boyutta Gör
    Kariyerinin ilk yıllarında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle uzaylılara dair kafamızda canlanan imgeleri şekillendiren usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden bir UFO filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenin UFO fenomenine odaklanacağı söylenen yeni filmi 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.

    Filmin senaryosunu kaleme alan David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible), bu hafta verdiği bir röportajda filmin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.

    Steven Spielberg'in Yeni Filmi 15 Mayıs 2026'da Gösterime Girecek

    Steven Spielberg'in yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için filmin ismi bile açıklanmadı. Ancak daha önce gelen haberlerde bu filmden The Dish ya da Disclosure isimleriyle bahsediliyordu. Özellikle Disclosure ismi, bunun UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri aydınlatmaya çalışan insanlara odaklanabileceğini düşündürüyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda  Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor.

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