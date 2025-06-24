Steven Spielberg, UFO fenomenine odaklanan yeni filminin çekimlerini tamamladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Kariyerinin ilk yıllarında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle uzaylılara dair kafamızda canlanan imgeleri şekillendiren usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden bir UFO filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenin UFO fenomenine odaklanacağı söylenen yeni filmi 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.

Filmin senaryosunu kaleme alan David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible), bu hafta verdiği bir röportajda filmin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.

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Steven Spielberg'in Yeni Filmi 15 Mayıs 2026'da Gösterime Girecek

Steven Spielberg'in yeni filmi adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için filmin ismi bile açıklanmadı. Ancak daha önce gelen haberlerde bu filmden The Dish ya da Disclosure isimleriyle bahsediliyordu. Özellikle Disclosure ismi, bunun UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri aydınlatmaya çalışan insanlara odaklanabileceğini düşündürüyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor.

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