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    Yeni Highlander filmi şekillenmeye başlıyor; Henry Cavill'e ünlü bir isim daha katıldı

    Henry Cavill'in başrolünü üstleneceği yeni Highlander filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Çekimlerine yakında başlanacak olan filmin oyuncu kadrosuna bu hafta önemli bir isim daha katıldı.

    Yeni Highlander filmi Tam Boyutta Gör
    80'lerin en ikonik filmlerinden biri olan ve daha sonra devam filmleri de çekilen Highlander (İskoçyalı), yıllar sonra yeni bir versiyonla sinemalara geri dönecek. Uzun süredir gündemde olan bu yeni versiyon nihayet şekillenmeye başlıyor. Nitekim filmi oyuncu kadrosuna dair yeni haberler de gelmeye başladı.

    Filmin başrolünde ünlü oyuncu Henry Cavill'in olacağı yıllar önce açıklanmıştı. Dün, ona eşlik edecek ilk isim de belli oldu. Usta oyuncu Russell Crowe (Gladiator, Akıl Oyunları), yeni Highlander filminin oyuncu kadrosuna katıldı. Crowe, Cavill'in karakterine mentörlük yapan yaşlı savaşçıyı canlandıracak. Hatırlarsanız 1986 yapımı orijinal filmde Sean Connery benzer bir role sahipti.

    Yeni Highlander Filmini John Wick'in Yönetmeni Çekecek

    Yeni Highlander filmine dair en heyecan verici konulardan biri yönetmeni. Çünkü filmi, John Wick serisinin yönetmeni olarak tanıdığımız Chad Stahelski yönetecek. Eski bir dublör kordinatörü olan Stahelski, etkileyici aksiyon ve dövüş sahneleri çekme konusunda epey yetenekli olduğu için Highlander'da da bu meziyetlerini sergilemesi bekleniyor.

    Highlander, ölümsüz bir savaşçı olan Connor MacLeod’un yüzyıllar süren yaşamını ve diğer ölümsüzlerle verdiği ölüm kalım savaşını konu alıyor. 1500’lerde İskoçya’da başlayan hikâye, günümüz New York’una kadar uzanıyor. Chad Stahelski, yeni versiyonda hikâyenin günümüzün de biraz ötesine geçeceğini söylüyor. Ayrıca hikâyenin bu kez Hong Kong'a da uzanacağını belirtiyor.

    Highlander için bir vizyon tarihi açıklanmamış olsa da çekimlere bu yılın sonuna doğru başlanacak olması, bu filmi muhtemelen 2026'nın sonunda ya da 2027 yazında izleyeceğimizi düşündürüyor.

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