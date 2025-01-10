Sinemada bu hafta: Kutsal İncirin Tohumu, Kardeş Takımı 2, Fidan (10 Ocak 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Yerli yapımların çoğunlukta olduğu bu haftanın eleştirmenlerden en yüksek puanı alan filmi İran yapımı Kutsal İncirin Tohumu. Daha eğlenceli bir şey arayanlar içinse bu hafta Kardeşler Takımı 2 ve ŞamPİYONLAR gibi yerli komediler öne çıkıyor.

İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig)

Tam Boyutta Gör İran'dan kaçmak zorunda kalan yönetmen Mohammad Rasoulof'un son filmi, bu yıl Cannes Film Festivali'nde en çok konuşulan filmlerden biri oldu. Cannes'da Jüri Özel Ödülü ve Fipresci Ödülü’ne layık görülen film Almanya tarafından da Oscar aday adayı olarak seçildi.

Yönetmen : Mohammad Rasoulof

: Mohammad Rasoulof Tür : Dram, Gerilim

: Dram, Gerilim Oyuncular: Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi, Missagh Zareh, Soheila Golestani

Iman, İran’ın karmaşık politik ikliminde paranoya ile boğuşmakta olan bir hakim ve bir aile babasıdır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenir. Ülkede sosyal kurallar parçalanıp, halk sokaklara dökülürken, Iman aile bağlarını iyice geren acımasız kurallar uygulamaya başlar.

2️⃣ Kardeş Takımı 2

Tam Boyutta Gör "Noluyo Ya?" adlı YouTube kanallarıyla meşhur olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftinin Kardeş Takımı adlı film serisi, bu hafta ikinci filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Yönetmen : Bedran Güzel

: Bedran Güzel Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın ajan bir anne babayı canlandırdığı film, anne ve babalarının zorlu eğtimini tamamlayarak artık gerçek birer ajan olan dört kardeşin maceralarını anlatıyor. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez tüm aile bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundadır.

3️⃣ Fidan

Tam Boyutta Gör Fidan, okuma hayalini gerçekleştirmek için mücadele vermesi gereken bir kız çocuğunun etkileyici hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen : Ayçıl Yeltan

: Ayçıl Yeltan Tür : Dram

: Dram Oyuncular: Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin, Pınar Tuncegil

"13 yaşındaki Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Ne var ki yaşanan üzücü olayların gölgesinde kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek kolay değildir Fidan için. Yüce gönüllü Anadolu kadınlarına özgü fedakarlık duygusuyla sürüklendiği yol ayrımında alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir. Annesinin onun için hayallerini kurduğu ve ona parlak bir geleceğin kapılarını açacak okula gitmeli midir? Dünyanın en güçlü kadınlarının yaşadığı, her şeye rağmen mucizelerin gerçekleşebildiği bu topraklardaki milyonlarca ağacın fidanlarından sadece birinin hikayesidir bu..."

4️⃣ ŞamPİYONlar

Tam Boyutta Gör ŞamPİYONlar'ın yapımını üstlenen Poll Films, ŞamPİYONlar'ı " satranç konulu ilk reel animasyon filmi" olarak lanse ediyor.

Yönetmen : Mustafa Kotan

: Mustafa Kotan Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal, Ali Sunal, Cihat Tamer

Live-action ile animasyonu harmanlayan film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor.

5️⃣ Karantina

Tam Boyutta Gör Karantina, özellikle genç okuyucular arasında popüler olan Beyza Alkoç'un aynı adlı gençlik romanından uyarlandı.

Yönetmen : Ahmet Topuz

: Ahmet Topuz Tür : Drama, Gençlik

: Drama, Gençlik Oyuncular: Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, İlker Aksum

Karantina, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Zeynep yeni başladığı okulunda; daha okulun ilk günü kendisini bir karantinanın, bir cinayetin ve hiç beklemediği bir aşk üçgeninin içinde bulur.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından iki film ön plana çıkıyor: Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Unstoppable ve Netflix'in Fransa yapımı yeni aksiyon filmi Ad Vitam.

1️⃣ Unstoppable

Tam Boyutta Gör Jennifer Lopez, Don Cheadle, Michael Peña gibi ünlü isimlerin rol aldığı Unstoppable, Prime Video'ya gelmeden önce ABD'de gösterime girdi ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı.

Yönetmen : William Goldenberg

: William Goldenberg Oyuncular : Jharrel Jerome, Anthony Robles, Jennifer Lopez, Michael Peña, Don Cheadle

: Jharrel Jerome, Anthony Robles, Jennifer Lopez, Michael Peña, Don Cheadle Tür : Biyografi, Döküdrama

: Biyografi, Döküdrama Yayın Tarihi : 16 Ocak 2025

: 16 Ocak 2025 Platform: Amazon Prime Video

Belgesel ile kurmacanın iç içe geçtiği Unstoppable, tek bacakla doğmuş olmasına rağmen güreş şampiyonu olmayı başaran Anthony Robles'in inanılmaz gerçek hayat hikâyesini anlatıyor.

2️⃣ Ad Vitam

Tam Boyutta Gör Netflix'in Fransa yapımı yeni filmi Ad Vitam'ın başrolünde Fransa sinemasının yıldız isimlerinden olan Guillaume Canet yer alıyor.

Yönetmen : Rodolphe Lauga

: Rodolphe Lauga Oyuncular : Guillaume Canet, Nassim Lyes, Stéphane Caillard

: Guillaume Canet, Nassim Lyes, Stéphane Caillard Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yayın Tarihi : 10 Ocak 2025

: 10 Ocak 2025 Platform: Netflix

Bir cinayet girişiminden kurtulan Franck Lazareff, gizemli bir grup silahlı adam tarafından kaçırılan karısı Leo'yu bulmak zorundadır. Geçmişi tarafından yakalanmış ve kendisini aşan bir devlet meselesinin içine sürüklenmiştir.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ Kraven the Hunter

Tam Boyutta Gör Avcı Kraven, Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan yan karakterler etrafına kurduğu Spider-Verse adlı sinematik evrenin son filmi.

Yönetmen : J.C. Chandor

: J.C. Chandor Tür : Aksiyon, Fantastik

: Aksiyon, Fantastik Oyuncular : Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger

: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025

Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği film, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.

2️⃣ Queer

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Daniel Craig'in başrolünü üstlendiği Queer, daha önce Call Me by Your Name ve Challengers gibi beğeni kazanan filmlerle tanınan Luca Guadagnino'nun imzasını taşıyor.

Yönetmen : Luca Guadagnino

: Luca Guadagnino Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Daniel Craig, Daan de Wit, Jason Schwartzman

: Daniel Craig, Daan de Wit, Jason Schwartzman Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025

William S. Burroughs’un aynı adlı kısa romanından uyarlanan Queer'de Daniel Craig, Meksika’da yaşayan bir Amerikalı olan Lee’ye hayat veriyor. Orada Allerton adlı bir gençle tanışan Lee, kapıldığı bu genç adamın peşine düşüyor.

3️⃣ The End

Tam Boyutta Gör Daha önce The Act of Killing ve The Look of Silence gibi iki şahane belgesele imza atan Joshua Oppenheimer, kurmaca tarafına geçişi "bir kıyamet müzikali" olarak tanımladığı The End ile yapıyor

Yönetmen : Joshua Oppenheimer

: Joshua Oppenheimer Tür : Müzikal, Dram

: Müzikal, Dram Oyuncular : Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James

: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025

Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.

4️⃣ Meanwhile on Earth

Tam Boyutta Gör Meanwhile on Earth, I Lost My Body ile son yılların en etkileyici filmlerinden birine imza atan Jérémy Clapin’ın imzasını taşıyor.

Yönetmen : Jérémy Clapin

: Jérémy Clapin Tür : Bilim-kurgu, Dram

: Bilim-kurgu, Dram Oyuncular : Megan Northam, Dimitri Doré, Sébastien Pouderoux

: Megan Northam, Dimitri Doré, Sébastien Pouderoux Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025

Elsa, uzaydaki ilk görevi sırasında kaybolan astronot kardeşi Franck’in yasını tutmaktadır. Bir gün yıldızları izlerken, Franck kendisiyle iletişime geçince, Elsa neye uğradığını şaşırır. Ancak Elsa’nın sevinci uzun sürmeyecektir. Çünkü Franck’in gizemli dönüşünün arkasındaki karanlık güçleri öğrendiğinde, sonsuza dek kaybettiğini düşündüğü kardeşine yeniden kavuşmak için neler yapmaya razı olduğuna karar vermesi gerekmektedir.

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