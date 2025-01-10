Sinemada bu hafta: Kutsal İncirin Tohumu, Kardeş Takımı 2, Fidan (10 Ocak 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig)
- 2️⃣ Kardeş Takımı 2
- 3️⃣ Fidan
- 4️⃣ ŞamPİYONlar
- 5️⃣ Karantina
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Unstoppable
- 2️⃣ Ad Vitam
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
- 1️⃣ Kraven the Hunter
- 2️⃣ Queer
- 3️⃣ The End
- 4️⃣ Meanwhile on Earth
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Yerli yapımların çoğunlukta olduğu bu haftanın eleştirmenlerden en yüksek puanı alan filmi İran yapımı Kutsal İncirin Tohumu. Daha eğlenceli bir şey arayanlar içinse bu hafta Kardeşler Takımı 2 ve ŞamPİYONLAR gibi yerli komediler öne çıkıyor.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig)
- Yönetmen: Mohammad Rasoulof
- Tür: Dram, Gerilim
- Oyuncular: Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi, Missagh Zareh, Soheila Golestani
Iman, İran’ın karmaşık politik ikliminde paranoya ile boğuşmakta olan bir hakim ve bir aile babasıdır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenir. Ülkede sosyal kurallar parçalanıp, halk sokaklara dökülürken, Iman aile bağlarını iyice geren acımasız kurallar uygulamaya başlar.
2️⃣ Kardeş Takımı 2
- Yönetmen: Bedran Güzel
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak
Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın ajan bir anne babayı canlandırdığı film, anne ve babalarının zorlu eğtimini tamamlayarak artık gerçek birer ajan olan dört kardeşin maceralarını anlatıyor. Ünlü bir meyve suyu markasının sahibi onlara yardım için başvurunca, Kardeş Takımı için yepyeni bir macera başlar. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez tüm aile bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundadır.
3️⃣ Fidan
- Yönetmen: Ayçıl Yeltan
- Tür: Dram
- Oyuncular: Alican Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin, Pınar Tuncegil
"13 yaşındaki Fidan, ülkenin en önemli lisesine gitmeye hak kazandığını öğrenir. Ne var ki yaşanan üzücü olayların gölgesinde kaybolan babası ve küçük kardeşini bırakıp büyük şehre gitmek kolay değildir Fidan için. Yüce gönüllü Anadolu kadınlarına özgü fedakarlık duygusuyla sürüklendiği yol ayrımında alacağı karar onun geleceğini belirleyecektir. Annesinin onun için hayallerini kurduğu ve ona parlak bir geleceğin kapılarını açacak okula gitmeli midir? Dünyanın en güçlü kadınlarının yaşadığı, her şeye rağmen mucizelerin gerçekleşebildiği bu topraklardaki milyonlarca ağacın fidanlarından sadece birinin hikayesidir bu..."
4️⃣ ŞamPİYONlar
- Yönetmen: Mustafa Kotan
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin, Ezo Sunal, Ali Sunal, Cihat Tamer
Live-action ile animasyonu harmanlayan film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor.
5️⃣ Karantina
- Yönetmen: Ahmet Topuz
- Tür: Drama, Gençlik
- Oyuncular: Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, İlker Aksum
Karantina, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Zeynep yeni başladığı okulunda; daha okulun ilk günü kendisini bir karantinanın, bir cinayetin ve hiç beklemediği bir aşk üçgeninin içinde bulur.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından iki film ön plana çıkıyor: Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Unstoppable ve Netflix'in Fransa yapımı yeni aksiyon filmi Ad Vitam.
1️⃣ Unstoppable
- Yönetmen: William Goldenberg
- Oyuncular: Jharrel Jerome, Anthony Robles, Jennifer Lopez, Michael Peña, Don Cheadle
- Tür: Biyografi, Döküdrama
- Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025
- Platform: Amazon Prime Video
Belgesel ile kurmacanın iç içe geçtiği Unstoppable, tek bacakla doğmuş olmasına rağmen güreş şampiyonu olmayı başaran Anthony Robles'in inanılmaz gerçek hayat hikâyesini anlatıyor.
2️⃣ Ad Vitam
- Yönetmen: Rodolphe Lauga
- Oyuncular: Guillaume Canet, Nassim Lyes, Stéphane Caillard
- Tür: Aksiyon, Suç
- Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025
- Platform: Netflix
Bir cinayet girişiminden kurtulan Franck Lazareff, gizemli bir grup silahlı adam tarafından kaçırılan karısı Leo'yu bulmak zorundadır. Geçmişi tarafından yakalanmış ve kendisini aşan bir devlet meselesinin içine sürüklenmiştir.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:
1️⃣ Kraven the Hunter
- Yönetmen: J.C. Chandor
- Tür: Aksiyon, Fantastik
- Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger
- Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025
Aaron Taylor-Johnson'ın başrolünü üstlendiği film, dünyadaki en iyi avcı olduğunu ispatlamaya çalışan Sergei Kravinoff'a, yani namı diğer Avcı Kraven'a odaklanıyor. Babasıyla olan karmaşık ilişkisi, Sergei'yi kanlı bir intikam yolculuğuna sürüklüyor. Örümcek-Adam çizgi romanlarının sevilen yan karakterlerinden olan Kraven, Marvel hayranlarının beyazperdede görmek istediği karakterlerden biriydi.
2️⃣ Queer
- Yönetmen: Luca Guadagnino
- Tür: Dram
- Oyuncular: Daniel Craig, Daan de Wit, Jason Schwartzman
- Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025
William S. Burroughs’un aynı adlı kısa romanından uyarlanan Queer'de Daniel Craig, Meksika’da yaşayan bir Amerikalı olan Lee’ye hayat veriyor. Orada Allerton adlı bir gençle tanışan Lee, kapıldığı bu genç adamın peşine düşüyor.
3️⃣ The End
- Yönetmen: Joshua Oppenheimer
- Tür: Müzikal, Dram
- Oyuncular: Tilda Swinton, Michael Shannon, George MacKay, Tim McInnerny, Lennie James
- Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025
Tilda Swinton ve Michael Shannon gibi başarılı oyuncuların rol aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor ve etraflarındaki dünya yok olurken hayatta kalmayı başaran zengin bir aileye odaklanıyor. Yıllardır yaşadıkları sığınağın kapısında bir gün genç bir kız belirince, sığınaktaki dengeler bozulmaya başlıyor.
4️⃣ Meanwhile on Earth
- Yönetmen: Jérémy Clapin
- Tür: Bilim-kurgu, Dram
- Oyuncular: Megan Northam, Dimitri Doré, Sébastien Pouderoux
- Yayın Tarihi: 10 Ocak 2025
Elsa, uzaydaki ilk görevi sırasında kaybolan astronot kardeşi Franck’in yasını tutmaktadır. Bir gün yıldızları izlerken, Franck kendisiyle iletişime geçince, Elsa neye uğradığını şaşırır. Ancak Elsa’nın sevinci uzun sürmeyecektir. Çünkü Franck’in gizemli dönüşünün arkasındaki karanlık güçleri öğrendiğinde, sonsuza dek kaybettiğini düşündüğü kardeşine yeniden kavuşmak için neler yapmaya razı olduğuna karar vermesi gerekmektedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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