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J&W 2oz baskılı devre kullanan 785G anakartını satışa sundu

9 yıl
7,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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J&W 2oz baskılı devre kullanan 785G anakartını satışa sundu
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MiniX adını verdiği 780G çipsetli Mini-ITX anakartıyla dikkatleri üzerine çeken ve AMD tasarım ödülüne de sahip olan J&W, 785G çipsetini temel alan yeni anakartıyla ilgili segmentte iddialı olmayı hedefliyor. Firmanın JW-A785GMT EXTREME olarak isimlendirdiği Micro-ATX formundaki yeni anakart dikkat çekici bazı önemli özelliklere sahip. Soket AM3 formundaki Athlon II ve Phenom II işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1666MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, ilk defa Gigabyte'da gördüğümüz 2oz baskılı devre kullanıyor.

Bakır yoğunluğu arttırılan 2oz baskılı devre ile daha uzun kullanım ömrü ve olası hız aşırtma denemeleri için daha yüksek stabilite sunmayı hedefleyen J&W, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve özel tasarımlı soğutucusuyla da dikkat çekmeyi başarıyor. 785G yonga seti üzerinden Radeon HD 4200 entegre grafik birimine de sahip olan yeni anakart bu sayede hem DirectX 10.1 hem de yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sağlıyor. 40x paralel işlem birimine ve 8 doku ünitesine sahip olan entegre grafik yongası aynı zamanda 128MB kapasiteli SidePort bellek ile donatılmış.

Harici ekran kartı kullanımları ve Hybrid Crossfire kurulumları için bir adet PCIe 2.0 x16 konnektörüyle gelen yeni anakarta güney köprüsü olaraksa SB710 eşlik ediyor. Advanced Clock Calibration teknolojisiyle uyumlu olan köprü yonga ile Athlon II X3 ve Phenom II X2, X3 işlemcileriyle çekirdek aşırtma yapılabilmesine olanak tanıyan J&W'nin yeni anakartında 6 adet SATA-II, bir adet eSATA, 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleri ile birlikte profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç/reset butonları gibi ayrıntılara yer veriliyor.

J&W JW-A785GMT EXTREME'in Avrupa satış fiyatının 60-65 Avro seviyesinden olması bekleniyor.


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sertacaygun 9 yıl
Sonradan uzun bir ekran kartı takmak isteyen birisi olursa, SATA'ların kapanmaması için dua etmesi gerekir.
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wacd 9 yıl
sertacaygun
Sonradan uzun bir ekran kartı takmak isteyen birisi olursa, SATA'ların kapanmaması için dua etmesi gerekir.


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KANUNI61 9 yıl
yaklaşık 105$ bence pahalı işcilik güzel görünüyor
ama genede pahalı
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SnCrhn 9 yıl
asus un aynı çipsetli kartı dururken buna para verilmez.
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sendomi 9 yıl
anakart gerçekten güzel gördüğüm en iyi 785 serisi anakart
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showstopper41 9 yıl
Yukarıdakı e sata yı normal sata gibi kullanabiliyor muyuz? 7x sata II şeklinde

Bu arada kartın soğutucusu büyük ve ısı borulu tutularak çok iyi yapılmış. Bir adet PCIe-x16 kullanaılmış, fiyatı uygun bence. En güzel soğutmalı ve iyi fiyatlı 785G.
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DigitalWorld 9 yıl
Eline sağlık.


Kart güzelmiş.


Bu arada FX57 harbiden ya hangi gezegendensin. Bak belki hemşeri çıkarız yav.

Bak benim adresi vereyim. Samanyolundan çık abi. 3-4 ışık yılı dümdüz git. Dikey eksende 45 derece yatay eksende 23 derece açıyla sol aşağıya dön.

İkarus galaksisini göreceksin 1-2 ışık yılı uzakta.


Galaksi merkezinin en dışında ( Bu dünyalılar da çok saf ya hala galaksi merkezine yakın yerlerde hayat arıyorlar. Geçen bir sonda attık şaşkına döndüler. Neymiş meteoroloji balonuymuş.

) böye venuse benzer ama çapraz haleleri olan gezegen var. yRavio gezegeni he işte ben ordayım abi. Casus Dar-Ex diye kime sorsan gösterir. Bakkal, nalbur falan yani.



Galaktik Kod IK2713yRV9352ZİP23537





Bayadır bu muhabbete girmemiştim. Biraz uzun oldu ama olsun o kadar acı çıkartıyoruz.



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wacd 9 yıl
Dijital , eyüpte oturuyormuşsun , Rami'liyim bende neyse geyiğe çevirmeyelim.
Şuanda kullandığım asus m4a785d-m pro da 2oz pcbli , sağlam board.Bu da iş yapar

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syler23 9 yıl
fiyat performans açısından bece güzel bi anakart
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