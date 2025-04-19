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    K2-18b keşfi bilim dünyasını sarsarken NASA sessizliğini koruyor

    JWST ile K2-18b’de keşfedilen güçlü yaşam izleri bilim dünyasını heyecanlandırırken NASA ise sessizliğini koruyor. Keşfedilen bileşikler Dünya’da yalnızca canlılar tarafından üretiliyor.

    K2-18b keşfi bilim dünyasını sarsarken NASA sessizliğini koruyor Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan gözlemler sonucunda, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegende şimdiye dek elde edilen en güçlü yaşam izlerine rastlandı. K2-18b adlı gezegende bulunan kimyasal bileşikler, Dünya’da yalnızca canlılar tarafından üretiliyor. Ancak bu tarihi bulgunun ardından NASA'nın sessiz kalması dikkat çekiyor.

    Cambridge Üniversitesi’nden gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 120 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve kendi yıldızının “yaşanabilir bölge” içerisinde bulunan K2-18b gezegeninde, Dünya’da yalnızca canlılar tarafından üretilen kimyasal bileşiklere rastladı. Araştırmanın başında yer alan gökbilimci Dr. Nikku Madhusudhan, keşfedilen moleküller arasında dimetil sülfit (DMS) ve dimetil disülfit (DMDS)) gibi bileşiklerin bulunduğunu açıkladı. Dünya'da bu bileşikler genellikle deniz yosunu gibi organizmalar tarafından üretiliyor.

    NASA sessiz kaldı

    Araştırmada kullanılan gözlem verileri NASA'nın amiral gemisi konumundaki James Webb Uzay Teleskobu ile elde edilmesine rağmen, kurumun konuyla ilgili herhangi bir resmi yorum yapmaması dikkatleri çekiyor. Washington Post gazetesine konuşan bir NASA sözcüsü, Webb teleskobunun “zorlu” yaşam arayışı hakkında yalnızca basma kalıp bir açıklama ile yetindi: “Bu, tek bir gezegen için onlarca ila yüzlerce saatlik gözlem süresi gerektirir, yıldız ve gezegen atmosferinin zaman içindeki evrimi nedeniyle sonuçlar kesin olmayabilir ve Webb'in arayabileceği gezegenler nispeten misafirperver olmayan yıldızların yörüngesindedir.”

    Sözcü, bir biyolojik imzanın tespit edilmesinin tek başına yaşamın keşfi anlamına gelmeyeceğini de vurguladı.

    Araştırmanın başındaki Madhusudhan da, elde ettikleri bulgulara temkinli yaklaştıklarını söylüyor. New York Times’a verdiği demeçte, "Yaşamı tespit ettiğimizi erken bir şekilde iddia etmek kimsenin yararına olmaz" diyen bilim insanı, yine de keşfin önemini inkar etmiyor: İnsanlık ilk kez yaşanabilir bir gezegende potansiyel biyo-imzalar görüyor.”

    Bilim insanları, bu moleküllerin sinyallerini ayırt edebilmek için aylarca detaylı analizler yürüttü. JWST’nin üstün hassasiyete sahip aletleri sayesinde, K2-18b’nin yıldızının önünden geçişi sırasında gezegen atmosferinden gelen kimyasal sinyaller edilebildi.

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