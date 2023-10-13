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    Kablolu CarPlay'i kablosuza dönüştüren Ottocast U2-AIR'i inceledik

    Arabalardaki kablolu CarPlay özelliğini kablosuza dönüştüren Ottocast U2-AIR'i inceliyoruz. Ottocast'in ilk kurulumu nasıl yapılır? Gecikme testi ve cihaz hakkındaki tüm detaylar bu videoda.

    Otomobillerdeki kablolu Apple CarPlay teknolojisini kablosuz CarPlay'e dönüştüren Ottocast U2-AIR cihazını inceliyoruz. Kablosuz CarPlay ile gecikme testi yapıyoruz.

    Ottocast ilk kurulumu nasıl yapılır? Ottocast nasıl kullanılır? Kablosuz CarPlay gecikmesi ne kadar? Ottocast U2-AIR hakkında merak edilen tüm soruları uygulamalı bir şekilde videomuzda yanıtladık.

    Bu cihaz sayesinde, kablolu CarPlay özelliği bulunan arabaya kablosuz CarPlay özelliği ekleyebiliyoruz. Telefona kablo takma derdi olmadan tamamen kablosuz bir şekilde CarPlay'i kullanabiliyoruz. Sürüş esnasında pratiklik ve özgürlük elde ediyoruz.

    Ottocast U2-AIR, 5 Ghz Wi-Fi teknolojisi ile kablosuz bağlantı kuruyor. Bu sayede cihaza hızlı şekilde bağlanıyor ve çok düşük gecikmeyle aktarım sağlıyor. Ses ve mikrofonda herhangi bir kalite kaybı yaşanmıyor. Kablolu bağlantıdaki tüm özellikler kullanılabiliyor.

    Ottocast U2-AIR sadece iPhone'lar ile kullanılabiliyor. Android Auto'yu kablosuz yapmak için Ottocast A2-AIR'i satın alabilirsiniz.

    Uyumlu otomobiller: https://www.ottocast.com/pages/car-compatible-with-carplay

    Ürünü satın almak için: Ottocast U2-AIR

    Kablosuz Android Auto için: Ottocast A2-AIR

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