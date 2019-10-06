Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak

Tam Boyutta Gör 15 Mayıs 2020'de piyasaya sürülmesini beklediğimiz ve Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel Avengers ile ilgili taze bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. New York'ta düzenlenen Comic Con (NYCC) etkinliğinde yapılan paylaşımlara göre Ms. Marvel olarak bilinen Kamala Khan da oyunda oynanabilir bir karakter olarak yer alacak.

Daha önceki tanıtım videolarında da rastladığımız ve oyunun temasını oluşturan “A-Gününde” çocukluk haliyle karşımıza çıkan Ms. Marvel, bu kez Terrigen sisine maruz kalmış ve güçlerini kazanmış olarak karşımıza çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle"

Hikâyede olayların üzerinden beş yıl geçtiği ve Kamala Khan’ın artık genç bir kız olduğu görülüyor. Çok biçimli güçleri ve hızlı iyileşme kabiliyetine sahip kahraman bu sırada Avengers ekibini bir araya getirmeye çalışıyor. “Embiggen” yeteneğini de sergileyen Ms. Marvel, bu sayede dev boyutlara ulaşabiliyor.

Kahramanın oyuna dahil edilmesi kapsamında konuşan senaryo yazarı Shaun Escayg yapmış olduğu açıklamada, “Kamala’nın sahip olduğu benzersiz özellikler, kahramanı herkesin oynamak istediği bir karakter haline getirecek.” ifadelerini kullanmış.

Tam Boyutta Gör

Kamala Khan’a daha önce Fallout 76 ve Rage 2’de de görev alan Sandra Saad isimli aktris hayat verecek. NYCC’da konuşan Sandra Saad ise “Ben de tıpkı Kamala Khan gibi birinci nesil Amerikalıyım. Bu durum birçok probleme neden olabiliyor. Kendinizi tam olarak ait hissedemeden büyüyorsunuz. Tam olarak kabul görmemenin getirdiği depresyon ve kızgınlık hali, her alanda mücadele etmenizi gerektiriyor.” sözlerini sarf etmiş.

Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından yeni karakterler ve görevlerle zenginleştirileceği ifade ediliyor. Son olarak, Kamala Khan’ın yer aldığı senaryo videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/10/05/marvels-avengers-ms-marvel/