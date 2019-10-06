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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak

    15 Mayıs 2020'de piyasaya sürülmesini beklediğimiz Marvel's Avengers'da Ms. Marvel olarak bilinen Kamala Khan da oynanabilir bir karakter olarak yer alacak. Karaktere Sandra Saad hayat verecek.
    5 gün
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak
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    15 Mayıs 2020'de piyasaya sürülmesini beklediğimiz ve Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel Avengers ile ilgili taze bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. New York'ta düzenlenen Comic Con (NYCC) etkinliğinde yapılan paylaşımlara göre Ms. Marvel olarak bilinen Kamala Khan da oyunda oynanabilir bir karakter olarak yer alacak.

    Daha önceki tanıtım videolarında da rastladığımız ve oyunun temasını oluşturan “A-Gününde” çocukluk haliyle karşımıza çıkan Ms. Marvel, bu kez Terrigen sisine maruz kalmış ve güçlerini kazanmış olarak karşımıza çıkacak.

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    Hikâyede olayların üzerinden beş yıl geçtiği ve Kamala Khan’ın artık genç bir kız olduğu görülüyor. Çok biçimli güçleri ve hızlı iyileşme kabiliyetine sahip kahraman bu sırada Avengers ekibini bir araya getirmeye çalışıyor. “Embiggen” yeteneğini de sergileyen Ms. Marvel, bu sayede dev boyutlara ulaşabiliyor.

    Kahramanın oyuna dahil edilmesi kapsamında konuşan senaryo yazarı Shaun Escayg yapmış olduğu açıklamada, “Kamala’nın sahip olduğu benzersiz özellikler, kahramanı herkesin oynamak istediği bir karakter haline getirecek.” ifadelerini kullanmış.

    Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak
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    Kamala Khan’a daha önce Fallout 76 ve Rage 2’de de görev alan Sandra Saad isimli aktris hayat verecek. NYCC’da konuşan Sandra Saad ise “Ben de tıpkı Kamala Khan gibi birinci nesil Amerikalıyım. Bu durum birçok probleme neden olabiliyor. Kendinizi tam olarak ait hissedemeden büyüyorsunuz. Tam olarak kabul görmemenin getirdiği depresyon ve kızgınlık hali, her alanda mücadele etmenizi gerektiriyor.” sözlerini sarf etmiş.

    Oyunun piyasaya sürülmesinin ardından yeni karakterler ve görevlerle zenginleştirileceği ifade ediliyor. Son olarak, Kamala Khan’ın yer aldığı senaryo videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2019/10/05/marvels-avengers-ms-marvel/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 4 gün
    çekmeli lastik oyuncak satışı yapa bilmek için uydurma karakter !!!
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