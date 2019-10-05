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    Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle

    Nvidia’nın uzun bir süredir ufak ayrıntılarıyla ortaya çıkan ancak sessiz sedasız geliştirilen Ampere kod adlı kartları netleşmeye devam ediyor.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia’nın Ampere mimarisi 2018 yılından bu yana bazı sızıntılarda karşımıza çıkıyor. EEC sertifikasyonundan da geçen yeni GPU mimarisi hakkında o günden bu yana herhangi bir bilgi akışı olmamıştı.

     

    Şimdi gelen haberlere göre  GPU devinin yeni mimarisini temel alan kartları önümüzdeki senenin ilk yarısında bizlerle olacak. Diğer taraftan şimdiye kadar TSMC ile sıkı işbirliği içerisinde olan yeşil ekip görünüşe göre yarıiletken devi ile yollarını ayıracak.

    Nvidia Samsung'a yöneliyor

    7 nm EUV sürecinden geçecek yeni yongalar görünüşe göre Samsung’un bantlarından çıkacak. Üstelik ilginç bir şekidle 7 nm EUV tekniği DUV’dan daha kolay üretibilir olacak. Buna karşın bazı ekipman değişikliği gibi faktörler maliyeti arttırsa da sonuç olarak daha avantajlı bir süreçten bahsediliyor.

     

    Henüz Nvidia’nın neden Samsung’u seçtiği bilinmiyor, Güney Koreli teknoloji devi daha cazip bir fiyat teklifinde bulunmuş olabileceği gibi Nvidia TSMC’nin son dönemde yaşadığı ve artarak devam etmesi beklenen üretim yetersizliğinden çekinmiş de olabilir. Hele ki AMD gibi yüksek hacimli siparişte bulunan bir müşteriye son dönemde beliren IPhone 11 de eklenice Nvidia’nın kararı yerinde görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller"

    Öyle ya da böyle yeni üretim tekniği daha yüksek performans sunarken enerji verimliliği konusunda daha iddialı olacak. Son olarak Nvidia’nın Turing’de 1080p30 düzeyinde olan Ray Tracing performansını ileriye taşıması bekleniyor ancak sonuçları zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/nvidia-next-generation-ampere-7nm-graphics-cards-landing-1h-2020/ Yorum Yaz
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    Mutlak.Sıfır 6 gün en beğenilen
    Ray tracing geldi sevindi çoğu mutlulukla
    Bekledik oyunları dört gözle Steam'e baka baka
    Speed-step dedi muhteşem bekleyin az daha
    Ne gelen var ne giden ne sabır kaldı ne cepte para
    Ray tracing geldi sevindi çoğu mutlulukla Bekledik oyunları dört gözle Steam'e baka baka Speed-step dedi muhteşem bekleyin az daha Ne gelen var ne gi...
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    huseyincarnege 4 gün
    amd rx5800 serisi nvidia baya zorlucak ondan hızlandılar :)
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    Eeltorm 5 gün
    Cepte para yok ekran kartları gelecek biz yine ağlayacağız.
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    Edward Teach 6 gün
    duyurduklarında ampere mimarisi AI için çıkacak oyun için değil dediler ama ısrarla nvidia geliyor sabredin gençler tarzı başlıklar açıyorsunuz.volta nasıl ki oyun için gelmeyip turing olduysa ampere de oyun için başka şekilde gelir.hiçbir şey olmasa ismi ampere olmaz ve seneye gelmez bu super serisini niye çıkardılar?
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    Mutlak.Sıfır 6 gün en beğenilen
    Ray tracing geldi sevindi çoğu mutlulukla
    Bekledik oyunları dört gözle Steam'e baka baka
    Speed-step dedi muhteşem bekleyin az daha
    Ne gelen var ne giden ne sabır kaldı ne cepte para
    Yanıtla +19
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    WmGMD 6 gün
    Kartı satıp bi rx570 alıp beklemeye geçeceğim gibi.
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