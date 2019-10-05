Nvidia Ampere önümüzdeki sene bizlerle

Nvidia’nın Ampere mimarisi 2018 yılından bu yana bazı sızıntılarda karşımıza çıkıyor. EEC sertifikasyonundan da geçen yeni GPU mimarisi hakkında o günden bu yana herhangi bir bilgi akışı olmamıştı.

Şimdi gelen haberlere göre GPU devinin yeni mimarisini temel alan kartları önümüzdeki senenin ilk yarısında bizlerle olacak. Diğer taraftan şimdiye kadar TSMC ile sıkı işbirliği içerisinde olan yeşil ekip görünüşe göre yarıiletken devi ile yollarını ayıracak.

Nvidia Samsung'a yöneliyor

7 nm EUV sürecinden geçecek yeni yongalar görünüşe göre Samsung’un bantlarından çıkacak. Üstelik ilginç bir şekidle 7 nm EUV tekniği DUV’dan daha kolay üretibilir olacak. Buna karşın bazı ekipman değişikliği gibi faktörler maliyeti arttırsa da sonuç olarak daha avantajlı bir süreçten bahsediliyor.

Henüz Nvidia’nın neden Samsung’u seçtiği bilinmiyor, Güney Koreli teknoloji devi daha cazip bir fiyat teklifinde bulunmuş olabileceği gibi Nvidia TSMC’nin son dönemde yaşadığı ve artarak devam etmesi beklenen üretim yetersizliğinden çekinmiş de olabilir. Hele ki AMD gibi yüksek hacimli siparişte bulunan bir müşteriye son dönemde beliren IPhone 11 de eklenice Nvidia’nın kararı yerinde görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Ekim ayı giriş seviyesi ekran kartlarının ayı olacak: AMD ve Nvidia’dan yeni modeller"

Öyle ya da böyle yeni üretim tekniği daha yüksek performans sunarken enerji verimliliği konusunda daha iddialı olacak. Son olarak Nvidia’nın Turing’de 1080p30 düzeyinde olan Ray Tracing performansını ileriye taşıması bekleniyor ancak sonuçları zaman gösterecek.

https://wccftech.com/nvidia-next-generation-ampere-7nm-graphics-cards-landing-1h-2020/