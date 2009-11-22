Kameralı iPod Touch bahar aylarında tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör

Eylül ayında düzenlenen "It's only rock n roll" etkinliğinde iPod ailesinde güncellemeye giden Apple, çıkacağına kesin gözüyle bakılan kameralı iPod Touch'ı tanıtmamıştı. İddialar yalan çıktı derken iPod Touch 2009'un içersinde kameraya yer ayrılmış olduğunun ortaya çıkması Apple'ın neden karar değişikliğine gitmiş olabilir sorusunu akıllara getirmişti.

The Examiner'da yayınlanan bir yazıya göre, kaynaklar Apple'ın Eylül ayında tanılmak üzereyken kalite kontrol aşamasında sorunlu olduğu anlaşılan kameralı iPod Touch'ı bahar aylarında satışa sunacak. Aynı iPod Nano 5.Nesil'de olduğu gibi kameralı iPod Touch'da sadece video kaydı yapacağı öngörülüyor.

Ünlü Mac sitesi Apple Insider'da Eylül ayındaki etkinliğe kısa bir süre kala Apple'ın kameralı iPod Touch'larda sorun tespit ettiğini ve bu yüzden ilk parti iPod Touch'ları kenara koymak zorunda kaldığını iddia etmişti.

<a href="http://www.examiner.com/x-11295-LA-Gadgets-Examiner%7Ey2009m11d20-Apple-to-release-iPod-Touch-with-camera-this-Spring">Examiner</a>