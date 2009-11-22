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Kameralı iPod Touch bahar aylarında tanıtılabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Kameralı iPod Touch bahar aylarında tanıtılabilir
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Eylül ayında düzenlenen "It's only rock n roll" etkinliğinde iPod ailesinde güncellemeye giden Apple, çıkacağına kesin gözüyle bakılan kameralı iPod Touch'ı tanıtmamıştı. İddialar yalan çıktı derken iPod Touch 2009'un içersinde kameraya yer ayrılmış olduğunun ortaya çıkması Apple'ın neden karar değişikliğine gitmiş olabilir sorusunu akıllara getirmişti.

The Examiner'da yayınlanan bir yazıya göre, kaynaklar Apple'ın Eylül ayında tanılmak üzereyken kalite kontrol aşamasında sorunlu olduğu anlaşılan kameralı iPod Touch'ı bahar aylarında satışa sunacak. Aynı iPod Nano 5.Nesil'de olduğu gibi kameralı iPod Touch'da sadece video kaydı yapacağı öngörülüyor.

Ünlü Mac sitesi Apple Insider'da Eylül ayındaki etkinliğe kısa bir süre kala Apple'ın kameralı iPod Touch'larda sorun tespit ettiğini ve bu yüzden ilk parti iPod Touch'ları kenara koymak zorunda kaldığını iddia etmişti.


<a href="http://www.examiner.com/x-11295-LA-Gadgets-Examiner%7Ey2009m11d20-Apple-to-release-iPod-Touch-with-camera-this-Spring">Examiner</a> Yorum Yaz
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fukarakoala 10 yıl
güzel makine az daha ucuz olsaydı alıcaktım kısmet degıl seneye düşünüyorum almayı :)
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yorumicinburdayim 10 yıl
@realbrutal 3. nesilllerin wifi kartları radyo destekliyor ama henüz bir yazılımı yok.
Bu satış stratejisi ile Nokia vb. firmalarla arasındaki farkı azaltıyor.. Her sene azıcık fark ekleyip piyasaya sür. Bir arkadaş Nokia'nın bu stratejisini eleştirmiştide şuan Apple'ında gitgide ona benzediğini düşünüyorum.. Aradaki fark Nokia tüm ekonomik düzeydeki kullanıcılara yöneliyor Apple ise zenginlere..
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Muhendisyen 10 yıl
Hepsini yapsa baştan yapardı apple amca ama satış stratejisi işte. Önce 4GBlığı ver sonra 8liği sonra 16lığı ama bunlar piyasadayken zaten çoktan 32 gb lık hazırlanmış olur bile.
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syler23 10 yıl
apple nin kalitesini gözardı etmemek lazım bence
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Master KENOBI 10 yıl
Apple'da amma sömürdü,altı üstü koyacağı 2 kıytırık özellik.
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yorumicinburdayim 10 yıl
Kamera gelmesi birçoğumuz için pek birşey ifade edeceğini zannetmiyorum. Onun yerine radyonun gelmesini yeğlerim.
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caköp 10 yıl
Her sene 1-2 özellik koyup çıkartacağına 2-3 sende bir kere 8-10 özellik koyup çıkartsa ne olur ki?
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c34 10 yıl
pazarlama taktiği
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Mertcan. 10 yıl
Apple ürünlerini sürekli geliştirdiği için müşteri sayısı da azalmıyor , bu hem biz apple kullanıcıları için de çok iyi bir durum.
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Team McLaren 10 yıl

Mertcan.
Apple ürünlerini sürekli geliştirdiği için müşteri sayısı da azalmıyor , bu hem biz apple kullanıcıları için de çok iyi bir durum.

Bence o kadar iyi degil bu durum, cok cabuk eski statusune giriyor urunler boyle olunca..
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