Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı

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Kamu bankaları ATM’lerini birleştirme kararı aldı. Bu ay içerisinde Ortak ATM Protokolü imzalanacak ve 15 bin noktaya ortak ATM yerleştirilecek.

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Daha önce kamu bankaları komisyon ücretini kaldırmıştı. Kamu bankası müşterileri, tüm kamu bankası ATM’lerinden ücretsiz olarak bakiye sorgulama, para çekme, şifre değiştirme gibi işlemlerin yapabiliyor.

ATM üzerinde yeterli bilgilendirme yapılmadığı için ortak ATM özelliğini pek kullanan olmuyordu. Ayrıca ATM’lerin yazılım özellikleri de bankadan bankaya değiştiği için çoğu işlem gerçekleştirilemiyordu. Alınan yeni karara göre Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTTBank müşterileri için ortak ATM tasarlanacak ve ilk etapta 15 bin noktaya yerleştirilecek. Bu ATM’lerde müşteriler kendi ATM’sinde hangi işlemi yapabiliyorsa ortak ATM’de de bu işlemleri yapabilecek. Tüm işlemler komisyonsuz olacak.

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Tüm işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan ortak ATM özelliği sayesinde ATM’lerin kira, temizlik, enerji, yazılım, bakım gibi giderlerinden tasarruf sağlanacak. Kamu bankası müşterileri için ATM’ye erişim kolaylaşacak. Şu an hangi noktalara ortak ATM konulacağı ve ortak ATM ile normal ATM arasındaki farkların ne olacağı belli değil. Ocak ayı içerisinde imzalanacak protokolünün ardından konu hakkındaki detaylar netleşecek.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kamu-bankalarindan-ortak-karar-atm-devrimi-41705232

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