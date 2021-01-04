Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı

Kamu bankaları ATM’lerini birleştirme kararı aldı. Bu ay içerisinde Ortak ATM Protokolü imzalanacak ve 15 bin noktaya ortak ATM yerleştirilecek.İlginizi Çekebilir Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı
Daha önce kamu bankaları komisyon ücretini kaldırmıştı. Kamu bankası müşterileri, tüm kamu bankası ATM’lerinden ücretsiz olarak bakiye sorgulama, para çekme, şifre değiştirme gibi işlemlerin yapabiliyor.
ATM üzerinde yeterli bilgilendirme yapılmadığı için ortak ATM özelliğini pek kullanan olmuyordu. Ayrıca ATM’lerin yazılım özellikleri de bankadan bankaya değiştiği için çoğu işlem gerçekleştirilemiyordu. Alınan yeni karara göre Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTTBank müşterileri için ortak ATM tasarlanacak ve ilk etapta 15 bin noktaya yerleştirilecek. Bu ATM’lerde müşteriler kendi ATM’sinde hangi işlemi yapabiliyorsa ortak ATM’de de bu işlemleri yapabilecek. Tüm işlemler komisyonsuz olacak.
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Tüm işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan ortak ATM özelliği sayesinde ATM’lerin kira, temizlik, enerji, yazılım, bakım gibi giderlerinden tasarruf sağlanacak. Kamu bankası müşterileri için ATM’ye erişim kolaylaşacak. Şu an hangi noktalara ortak ATM konulacağı ve ortak ATM ile normal ATM arasındaki farkların ne olacağı belli değil. Ocak ayı içerisinde imzalanacak protokolünün ardından konu hakkındaki detaylar netleşecek.
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kamu-bankalarindan-ortak-karar-atm-devrimi-41705232 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu arada bir kere PTT’nin ATM’sine işim düşmüştü, ne marka bilmiyorum ama çok güzeldi, hayran kalmıştım. Sanırım o sene yeni nesil ATM almışlardı çünkü eskilerini geçerken görüyordum kötüydü.