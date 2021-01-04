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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı

    Daha önce Ortak ATM kapsamında kendi arasında komisyon ücretini kaldıran kamu bankaları şimdi de baştan aşağı ortak bir ATM üzerinde iş birliği yapıyor.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı
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    Kamu bankaları ATM’lerini birleştirme kararı aldı. Bu ay içerisinde Ortak ATM Protokolü imzalanacak ve 15 bin noktaya ortak ATM yerleştirilecek.

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    Daha önce kamu bankaları komisyon ücretini kaldırmıştı. Kamu bankası müşterileri, tüm kamu bankası ATM’lerinden ücretsiz olarak bakiye sorgulama, para çekme, şifre değiştirme gibi işlemlerin yapabiliyor.

    ATM üzerinde yeterli bilgilendirme yapılmadığı için ortak ATM özelliğini pek kullanan olmuyordu. Ayrıca ATM’lerin yazılım özellikleri de bankadan bankaya değiştiği için çoğu işlem gerçekleştirilemiyordu. Alınan yeni karara göre Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTTBank müşterileri için ortak ATM tasarlanacak ve ilk etapta 15 bin noktaya yerleştirilecek. Bu ATM’lerde müşteriler kendi ATM’sinde hangi işlemi yapabiliyorsa ortak ATM’de de bu işlemleri yapabilecek. Tüm işlemler komisyonsuz olacak.

    Ayrıca Bkz. "Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları"

    Tüm işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan ortak ATM özelliği sayesinde ATM’lerin kira, temizlik, enerji, yazılım, bakım gibi giderlerinden tasarruf sağlanacak. Kamu bankası müşterileri için ATM’ye erişim kolaylaşacak. Şu an hangi noktalara ortak ATM konulacağı ve ortak ATM ile normal ATM arasındaki farkların ne olacağı belli değil. Ocak ayı içerisinde imzalanacak protokolünün ardından konu hakkındaki detaylar netleşecek.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kamu-bankalarindan-ortak-karar-atm-devrimi-41705232 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    canmania (ismail can) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 farklı bankanın atm si olan yere diğerlerini kaldırıp sadece 1 tane koymazlar umarım
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    maximus8282 (maximus ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aslında bütün bankaların ATM’sinin tek olması lazım. Hepsinde kullanılıyor ama komisyonları var. Üstünde marka yazmayan ATM’ler olursa internetinden elektriğine, bakım masraflarına, cihaz alımına kadar çoğu şeyden tasarruf edilir.



    Bu arada bir kere PTT’nin ATM’sine işim düşmüştü, ne marka bilmiyorum ama çok güzeldi, hayran kalmıştım. Sanırım o sene yeni nesil ATM almışlardı çünkü eskilerini geçerken görüyordum kötüydü.
    Aslında bütün bankaların ATM’sinin tek olması lazım. Hepsinde kullanılıyor ama komisyonları var. Üstünde marka yazmayan ATM’ler olursa internetinden elektriğine...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    batkent (utku deniz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yazılımsal sıkıntıları çözmeden bu iş problem. Ziraat kartını halk atmsinden kullanmak istedim.Şifreyi yanlış girdiğim halde beni iç menulere soktu. tam parayı çekicem hata veriyor. 1-2-3 derken kart bloke yedi. Şifreyi yanlış girdiğimi hiç uyarmadı.
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    zero fear 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ziraatte belirli günlerde uzun kuyruklar oluştuğu için Vakıf ve Halk ATM'lerini kullandım pek çok kez.
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    fatsa52 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerli atm olayina el atmalilar. Artik yerellesme icin yeterli teknik imkanlar mevcuttur diye dusunuyorum.
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    m78e (M78e m78e) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence çok güzel bir karar israf olmaktan çıkar atmler farklı yerlere konulursa çok güzel olur atm arama derdimiz kalmaz
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    maximus8282 (maximus ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aslında bütün bankaların ATM’sinin tek olması lazım. Hepsinde kullanılıyor ama komisyonları var. Üstünde marka yazmayan ATM’ler olursa internetinden elektriğine, bakım masraflarına, cihaz alımına kadar çoğu şeyden tasarruf edilir.



    Bu arada bir kere PTT’nin ATM’sine işim düşmüştü, ne marka bilmiyorum ama çok güzeldi, hayran kalmıştım. Sanırım o sene yeni nesil ATM almışlardı çünkü eskilerini geçerken görüyordum kötüydü.
    Yanıtla +9
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    interwap (Volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye ATM'lerde çok güzel israf uyguluyor. Güçlüler zayıfları çok güzel eziyor.
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    canmania (ismail can) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 farklı bankanın atm si olan yere diğerlerini kaldırıp sadece 1 tane koymazlar umarım
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