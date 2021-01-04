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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları

    Steam Ödülleri 2020'nin kazananları belli oldu. Yılın Oyunu ödülü beklendiği gibi Red Dead Redemption 2'ye gitti.
    6 gün
    6,6b
    1
    15
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    15

    Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları
    Tam Boyutta Gör

    Valve, Steam Ödülleri 2020'nin kazananlarını nihayet açıkladı. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada kazananları Steam kullanıcılarının oyları belirledi. Ödüllere şöyle bir baktığımızda çok da fazla bir sürprizin olmadığını görüyoruz.

    2020 Steam Ödülleri'nin en çok merak edilen kısmı elbette Yılın Oyunu (GOTY) kategorisiydi. Bu yılın adayları Red Dead Redemption 2, Hades, Doom Eternal, Fall Guys ve Death Stranding şeklindeydi. RDR 2 tüm bu yapımlar arasından sıyrılıp Yılın Oyunu ödülünü almayı başarmış. Geçtiğimiz yıl aynı ödüşü Sekiro: Shadows Die Twice oyunu kazanmıştı.

    Steam Ödülleri'ne Kasım ayından sonra çıkan oyunlar aday gösterilebiliyor. Dolayısıyla Steam'e 2019'un Aralık ayında gelen RDR 2, 2020 ödüllerinde aday olabildi. Diğer taraftan Aralık 2020'de çıkan Cyberpunk 2077 ise listede yer alamadı, 2021'i beklemesi gerekecek.

    Steam kış indirimleri nedeniyle aşağıdaki listede yer alan birçok oyunda şu anda büyük indirimler var. Satın almak için şu anda uygun bir zaman diyebiliriz. Kış indirimleri 5 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21.00'da sona erecek.

    Steam Ödülleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    YILIN OYUNU

    Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2020'un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.

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    • Kazanan: Red Dead Redemption 2
    • Hades
    • DOOM Eternal
    • Fall Guys: Ultimate Knockout
    • DEATH STRANDING

    YILIN VR OYUNU

    Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.

    • Kazanan: Half-Life: Alyx
    • Phasmophobia
    • The Room VR: A Dark Matter
    • Thief Simulator VR
    • STAR WARS: Squadrons

    AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN

    Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.

    • Kazanan: Counter-Strike: Global Offensive
    • Among Us
    • Terraria
    • The Witcher 3: Wild Hunt
    • No Man's Sky

    ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ

    Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.

    • Kazanan: Fall Guys: Ultimate Knockout
    • Sea of Thieves
    • Borderlands 3
    • Deep Rock Galactic
    • Risk of Rain 2

    EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ

    Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.

    • Kazanan: DEATH STRANDING
    • Control Ultimate Edition
    • Superliminal
    • Noita
    • Teardown

    ZENGİN HİKÂYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN

    Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!

    • Kazanan. Red Dead Redemption 2
    • Detroit: Become Human
    • Mafia: Definitive Edition
    • Metro Exodus
    • Horizon Zero Dawn Complete Edition

    KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN

    Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.

    • Kazanan: Apex Legends
    • Crusader Kings III
    • Ghostrunner
    • EA SPORTS FIFA 21
    • GTFO

    ÜSTÜN GÖRSEL STİL

    Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)... Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.

    • Kazanan: Ori and the Will of the Wisps
    • Battlefield V
    • There Is No Game: Jam Edition 2015
    • Marvel's Avengers
    • Black Mesa

    EN İYİ ALBÜM

    Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!

    • Kazanan: DOOM Eternal
    • Halo: The Master Chief Collection
    • Helltaker
    • Need for Speed Heat
    • Persona 4 Golden

    ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN

    Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.

    • Kazanan: The Sims 4
    • Microsoft Flight Simulator
    • Satisfactory
    • Untitled Goose Game
    • Factorio


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Rachsuchtig 6 gün ( Mesaj Silindi ) ÖzdalDoğru
    2020de çıkmadı çünkü
    Yanıtla +7
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 6 gün ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Neden saçma?
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    En yenilikçi oynayış Teardown'a gitmeliydi...
    Yanıtla
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    Diktatör58 (Yahya ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    2016 yılın adayı alt dalına warband seçilmişti. Sonra yanlış hatırlamıyorsam tes veya witcher in bi oyunu seçilmişti.

    Bannerlord listede bile yok. Oyun büyük hayal kırıklığı oldu
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    massacrer 4 gün ( Mesaj Silindi )
    9GAG'de çok güzel bir meme vardı Doom'un en iyi müzik ödülünü alması için. Gerçek oyuncular ödülleri verince işte böyle oluyor diye.

    Bir de en iyi hikayedeki oy dağılımını merak ediyorum ben. Çok kaliteli hikayeli oyunlar kapıştı. Çok yakın geçmiş olmasını umuyorum.
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    8100dy (itouch touch) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    RDR 2 kesinlikle her övgü ve ödülü hakeden bir oyun. Sürükleyici,hikaye ve atmosfer mükemmel,kesinlikle sıkmıyor ve sıkılsanız dahi sürekli meşgul olabileceğiniz her aktivite mevcut,yan görevler çok fazla,avlanın,balığa çıkın,atışa gidin,yardım edin,haydut olun,iyi bir birey olmaya çalışın :) kamp kurun,seyahat edin,keşfedin,dağlara çıkın,göllerde yüzün,atı tımarlayın,at arayın (arabian,hungarian vs.) suçlu yakalayın,kaçın :D VS.......

    Silah çeşitliliği biraz daha arttırılabilir :)
    Yanıtla +1
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    EmreDFace (Emre Dogan) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yılın değil yüzyılın oyunudur RDR2
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    muroooo19 (murat aksdjas) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yılın olmayı hakeden bir oyun. Cidden büyük bir keyifle 100 saat civarı oynadım. Bu oyun da yan görevler biraz daha çeşitlendirilse 200 saate kadar uzayabilecek bir oyun.
    Böyle bir oyun için 100 saat Cidden kötü bir süre.
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    En sevdiği oyun Rdr 1 ve 2 olan biri olarak katılıyorum oyun 2020 de çıkmadı ama aday oluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    PC için 2019 Kasım'da çıktı. Bu da tıpkı bu yıl Cyberpunkta olduğu gibi oyunu gelecek yılın oylamasına dahil ediyor.
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    ti7800 (Eddie Morra) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    VR kazananı HalfLife Alyx :)
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Rdr2'nin aday olması saçma
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