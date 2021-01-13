Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü

    Diyabet hastaları yakında kan şekerlerini ölçmek için parmak uçlarını delmek zorunda kalmayacaklar. Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES 2021'de görücüye çıktı.
    10 dk. (Son Güncelleme: 9 sn.)
    24
    84
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü
    Tam Boyutta Gör

    CES fuarında şirketler sadece piyasaya sürülmeye hazır ürünlerini değil, aynı zamanda çeşitli cihazların prototiplerini de sergiliyorlar. Japon Quantum Operation şirketi, kan şekerini ölçebilen sıra dışı akıllı saatini fuar kapsamında görücüye çıkardı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor

    Ayrıca Bkz. "iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı"

    Cihaz günde birkaç kez parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebiliyor ve takip edebiliyor. Bunu yapmak için kullanıcının menüden uygun seçeneği seçmesi yeterli. Sonuç 20 saniyede çıkıyor. Geliştiriciler akıllı saatin kansız ölçüm yapabilmek için Raman Spektroskopisi yöntemini kullandığını açıkladı.

    Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın da benzer bir patenti var

    Bileğe giyilen cihazlarla kan şekeri ölçümü yapmak için ışık demeti kullanmak başka şirketler tarafından da düşünülmüştü. Örneğin Apple daha önce benzer bir konseptin patentini aldı, ancak hiçbir zaman hataya geçirmedi.

    Quantum Operation'ın akıllı saati kalp atış hızı ve EKG dahil olmak üzere diğer sağlık ölçümlerini de destekliyor. Japon şirket cihazın ticari versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğini ise açıklamadı.



    https://www.engadget.com/quantum-operation-inc-wearable-glucose-121015450.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    3 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü Sonraki Erişim engeli kaldırıldı: Uber tekrar Türkiye'de 50 dk. Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu 1 sa. iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı 1 sa. WhatsApp'ta yeni şok: Kullanıcı profilleri ve grupları Google’a saçıldı 2 sa. Razer'dan RGB aydınlatmalı yüz maskesi ve dokunsal geri bildirimli oyuncu sandalyesi 3 sa. Renault'nun bazı eski modelleri elektrikli olarak geri dönebilir 4 sa. Valorant'ın 2. bölümü bugün başlıyor 10 sa. Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman 10 sa. Netflix'in bilim kurgu dizisi Snowpiercer'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı 10 sa. Hava yastıklı bisiklet kaskı 11 sa. PlayStation 4 özel oyunu Erica, iOS cihazlara geliyor 12 sa. Jüpiter'deki Juno uzay aracı, gizemli uydu Europa'ya yaklaşacak 12 sa. Tesla %8 değer kaybetti, Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı 12 sa. AMD Ryzen Threadripper Pro işlemciler son kullanıcılara da satılacak 13 sa. Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir 13 sa. 65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı 13 sa. Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti 13 sa. Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı 13 sa. RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu! 14 sa. Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız