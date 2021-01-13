Kan şekerini ölçebilen dünyanın ilk akıllı saati CES'te göründü

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CES fuarında şirketler sadece piyasaya sürülmeye hazır ürünlerini değil, aynı zamanda çeşitli cihazların prototiplerini de sergiliyorlar. Japon Quantum Operation şirketi, kan şekerini ölçebilen sıra dışı akıllı saatini fuar kapsamında görücüye çıkardı.

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Cihaz günde birkaç kez parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebiliyor ve takip edebiliyor. Bunu yapmak için kullanıcının menüden uygun seçeneği seçmesi yeterli. Sonuç 20 saniyede çıkıyor. Geliştiriciler akıllı saatin kansız ölçüm yapabilmek için Raman Spektroskopisi yöntemini kullandığını açıkladı.

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Apple'ın da benzer bir patenti var

Bileğe giyilen cihazlarla kan şekeri ölçümü yapmak için ışık demeti kullanmak başka şirketler tarafından da düşünülmüştü. Örneğin Apple daha önce benzer bir konseptin patentini aldı, ancak hiçbir zaman hataya geçirmedi.

Quantum Operation'ın akıllı saati kalp atış hızı ve EKG dahil olmak üzere diğer sağlık ölçümlerini de destekliyor. Japon şirket cihazın ticari versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceğini ise açıklamadı.

https://www.engadget.com/quantum-operation-inc-wearable-glucose-121015450.html

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