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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iPad Pro 2021'in CAD görselleri internete sızdırıldı. Yeni tablet 12.9 inç ekran, ince çerçeveler ve çift kamera ile gelecek.
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    iPad
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı
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    91mobiles internet sitesi, bu yıl piyasaya sürülecek iPad Pro'nun CAD görsellerini ele geçirdi. Görünüşe bakılırsa yeni tablet mevcut modele çok benzeyecek.

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    Sızıntıya göre cihazda dört tarafı ince çerçevelerle çevrili 12.9 inçlik bir ekran göreceğiz. Ayrıca çift kamera, LiDAR sensörü, Face ID teknolojisi, dört hoparlör, klavye bağlamak için manyetik temas noktaları ve USB-C şarj portu ile gelecek.

    iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı
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    Apple A14 Bionic'ten güç alacak

    Güç tuşu tabletin üst kısmında bulunuyor. Apple tıpkı iPad Air 4'te yaptığı gibi Touch ID sensörünü güç tuşuna yerleştirebilir.

    Maalesef şu an için iPad Pro 2021'nun teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak entegre 5G modem içeren 5 nm'lik yeni Apple A14 Bionic yonga setinden güç alacağını söyleyebiliriz.



    https://www.91mobiles.com/hub/ipad-pro-2021-12-9-design-cad-renders/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    4 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ashandle (Oğuzhan Cihangir) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Son çıkan iPad Air'den sonra Pro'da tasarım olarak değişim olmayacağı belliydi. Air'de bulunan Touch ID, pro'da bulunan Face ID'nin bulunmaması nedeniyle eklenmişti. İnsanlarda 5. nesil pro'da Touch ID'nin de geleceği beklentisini yaratmıştı, kişisel olarak olacağını tahmin etmiyorum.

    4. nesil pro'dan farkları ekranında mini LED'e geçiş yapılacağı ve A14 bionic işlemci yükseltmesi olacaktır.
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