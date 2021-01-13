iPad Pro 2021'in tasarımı ortaya çıktı

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91mobiles internet sitesi, bu yıl piyasaya sürülecek iPad Pro'nun CAD görsellerini ele geçirdi. Görünüşe bakılırsa yeni tablet mevcut modele çok benzeyecek.

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Sızıntıya göre cihazda dört tarafı ince çerçevelerle çevrili 12.9 inçlik bir ekran göreceğiz. Ayrıca çift kamera, LiDAR sensörü, Face ID teknolojisi, dört hoparlör, klavye bağlamak için manyetik temas noktaları ve USB-C şarj portu ile gelecek.

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Apple A14 Bionic'ten güç alacak

Güç tuşu tabletin üst kısmında bulunuyor. Apple tıpkı iPad Air 4'te yaptığı gibi Touch ID sensörünü güç tuşuna yerleştirebilir.

Maalesef şu an için iPad Pro 2021'nun teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak entegre 5G modem içeren 5 nm'lik yeni Apple A14 Bionic yonga setinden güç alacağını söyleyebiliriz.

https://www.91mobiles.com/hub/ipad-pro-2021-12-9-design-cad-renders/

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