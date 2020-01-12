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    Kanser tedavisinde elektronlar yerine protonlar kullanılabilir

    Haftalar bazen ise ayar süren klasik radyoterapi tedavisine alternatif olabilecek bir yöntem geliştirildi. FLASH adı verilen yöntemde, elektron parçacıkları yerine protonlar kullanılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Kanser tedavisinde elektronlar yerine protonlar kullanılabilir
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    Uzun bir süredir kanserli hastaların tedavisinde kullanılan radyoterapi yöntemi, ciddi yan etkileri de olsa bu amansız hastalığa karşı sahip olduğumuz en önemli silahların başında geliyor. Haftalar hatta aylar süren bu tedavi sırasında kanserli hücreler yanında ne yazık ki sağlıklı hücreler de ciddi zarar görüyor.

    Radyasyonun tedavi süresiyle doğru orantılı olarak sağlıklı hücreler üzerinde yarattığı söz konusu tahribatın anlamlı bir oranda azaltılabileceğini düşünen araştırmacılar, radyoterapi süresinin bir saniyenin altına inebileceği bir yöntem geliştirmişler.

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    Pensilvanya Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların FLASH adını verdikleri radyoterapi tekniği, kanser hastası bir kişinin haftalar süren radyoterapi tedavisi sırasında aldığı radyasyon miktarını bir saniyeden daha kısa sürede vermeyi hedefliyor. Bu yöntemle yapılan tedavinin kanser üzerindeki etkilerinin temel anlamda aynı olduğu ancak sağlıklı hücrelerin daha az zarar gördüğü ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı"

    FLASH tedavisinin merkezinde ise elektron parçacıkları yerine protonların kullanılması var. Sıradan bir radyoterapi tedavisinde kullanılan elektronlar, vücudun derinliklerine işleyemedikleri için genellikle yüzeyde görülen deri kanseri gibi hastalıklarda işe yarıyor. FLASH yönteminde kullanılan protonlar ise daha derinlere nüfuz ettiği için farklı tümörlere karşın daha etkili olabiliyor. Araştırma ekibine göre hastanelerde halihazırda kullanılan cihazların vücuda proton yollamasını sağlamak da mümkün.

    Fareler üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuçlar alan araştırma ekibi, pankreas tümörüne sahip hayvanlara uyguladıkları tedavide FLASH tekniğinin, sıradan radyoterapi yöntemiyle aynı etkinliği gösterdiğini ancak daha az sağlıklı hücrenin zarar gördüğünü tespit etmiş. Normal bir radyoterapi sonrası görülen pankreasın kistik fibrozisi gibi yan etkilerle de karşılaşılmamış.

    Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise FLASH tekniği, klinik vakalarda test etmek olacak. Yöntemle ilgili yayına International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics dergisinden ulaşabilirsiniz.



    https://newatlas.com/medical/cancer-flash-radiation-treatment-protons/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cerberus001 1 hf.
    varian probeam denen bir cihazı üretileli ve kullanılmaya başlayalı baya oldu. hatta bununla ilgili bbc de belgesel bile çekildi. Anlayacağınız hayvan testlerini geçti ve kullanılmaya başladı.Çalışma mantığı cern deki parçacık hızlandırma sistemini baz alıyor.
    detaylı bilgi : varian.com/...
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    buraque2 1 hf. sorusoran12
    çok konuşma en çok sen biliyosun
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    sorusoran12 1 hf.
    Koyduğunuz resmin radyoterapi ile ilgisi ne? Kistik fibrozis kalıtsal bir hastalık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Spider_hip 1 hf.
    1 Sene öncede benzer bir haber vardı. donanimhaber.com/...
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