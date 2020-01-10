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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı

    Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci hakkında açıklamalarda bulunan TR Motor AŞ Genel Müdürü Osman Dur, projenin "dörtlü çalışmayla" sürdüğünü ifade etti.
    1 hf.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı
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    Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında sürdürülen faaliyetlere hız kesmeden devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde MMU’nun radar görünmezlik faaliyetleri ve testleri konusunda yapılacak çalışmalar için TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ ortaklığında bir merkez kurulacağı duyurulmuş ve söz konusu tesisin de 2021 yılında hizmete gireceği belirtilmişti.

    MMU’ya ait motorun tasarlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından kurulan TR Motor AŞ Genel Müdürü Osman Dur ise bu konuda önemli bilgiler paylaştı. 80 kadar mühendisin görev aldığı yerli ve milli motor projesiyle ilgili konuşan Dur, “2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçağımız yerli motorumuzla uçacak.” ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3"

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    Öncesinde TAI’nin sürdürdüğü motor çalışmalarının sorumluluğunu üstlenen TR Motor’un projeye bakış açısını da değerlendiren Dur, “Şu anda TR Motor dünyadaki yetişmiş beyinleri, ülke içerisinde bu sektörde olan insanları, akademik camiada bu konuda araştırma yapan bilim adamlarını ve üniversite gençliğini bu alana yönlendirmek adına ciddi anlamda çalışmalar yapmaya başladı." dedi.

    Motor üretimine yönelik olarak dörtlü bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten TR Motor Genel Müdürü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile TR Motor ekiplerinin MMU’nun fonksiyonunu ve SSB ile TAI’nin ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunu incelediğini ifade etmiş.

    Milli Muharip Uçak'ın yerli motor süreci ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı
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    Uçak motoru konusunda uzman olduğu bilinen uluslararası mühendislik ve tasarım firmaları ile görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Dur, projede ne kadar insanın çalışacağı ve hangi teknolojilerin ne kadar sürede tamamlanacağı gibi konularla ilgili yol haritasının da belirlendiğinin altını çizmiş.

    Sivil sektörden savunma sanayine teknoloji transferi 

    Sivil sektörün geçmişteki uygulamaların aksine savunma sanayine ciddi katkılar yaptığını hatırlatan Dur, bu sektörün bilişim, yazılım ve yapay zeka alanında kaydettiği gelişmeleri savunma sanayi ile paylaştığını belirtiyor. İnsan kaynağı konusuna da değinen Dur, kritik teknolojilerde kritik sektörlerde çalışmış insan sayımızın az olmasına rağmen dünya çapında bu kaynakları bir araya getirebilecek birikimimiz ve ilişkilerimiz olduğunu hatırlatıyor.

    Son olarak kariyer planları yapan gençlere de seslenen Dur, Türkiye’de havacılık motorlarıyla ilgilenen birkaç firma olduğunu belirtirken eğitim safhasına devam edenlerin bu firmalarda çalışmalar yapmalarını tavsiye ediyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-muharip-ucakin-yerli-motor-uretimi-dortlu-calismayla-suruyor/1698483 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    1ses1 1 hf. en beğenilen
    Allah yolumuzu açık etsin. Köstek olanların Allah belasını versin.
    1 Yanıt Yanıtla +71
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    Source 1 hf.
    Savunma sanayide en fazla merak ettiğim proje, inşallah başarı ile sonuçlanır MMU savaş uçağı projesi.
    Yanıtla +44
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    murdocklawless 1 hf.
    motor işi zor iş. çin yıllardır yapıyor ama hala abd ve rusya'nın motorlarının yakınlarında değiller. çok uzun vadeli bir iş ve biz ülke olarak uzun vadeli işleri pek sevmeyiz.
    motor işi zor iş. çin yıllardır yapıyor ama hala abd ve rusya'nın motorlarının yakınlarında değiller. çok uzun vadeli bir iş ve biz ülke olarak uzun vadeli işle...
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    4 Yanıt Yanıtla +21
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    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    saçma sapan yorum yazanlara söylüyorum. Yahu jet motoru yapmak kolay iş mi sanıyorsunuz bu külot üretmeye benzemez. her civatanın tasarımı özel yapılır. kolay iş değil
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    DH Misafiri 1 hf.
    bu güne kadar hep öyleydi. şimdi yumurta kapıya dayanınca seçime kadar yardırıyorlar. ama binlerce mühendisi yurt dışına kaçırdıktan sonra ne kadar yapabilirler görcez. umarım bu vesileyle bir şeyler üretmeye başlarız
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    DH Misafiri 1 hf.
    dostum sen abd ve rusyanın karşısına sadece motor ile çıkabileceğinimi sanıyorsun. adamlar bilim ve teknoloji konusunda ayrıca eğitilmiş insan konusunda bizden 100 yıl ilerideler. biz son 20 yılda naptık , binlerce imam yetiştirdik.
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    HEKTOR-NG 1 hf.
    Devletimize inancım tam inşallah bununda başaracağız
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    DH Misafiri 1 hf.
    kimse köstek olmuyor, ama dostlar iş başında görsün tarzında değil midir malum zihniyetin girişimi? ehonomi çoh eyi dünya bizi gısganıyo!
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    celeroni 1 hf.
    bu konuda hemen hemen her kesimden insanın yorumlarını okuyorum. elbette ülkemizde bu tür çalışmaların yapılması çok önemli. bununla birlikte üretilecek motorların gelişmişlerinin de uzay çalışmalarında kullanılması da gündeme gelecektir. en azından uzaya giden ülkeler arasında olmamız da önümüzdeki 20 yılda mümkün olabilir. elbette bu sürecin devam edebilmesi için kişilerden önce devletlerin vizyon ve misyon sahibi olması gerekir.
    sırf muhalefet olmak için ben yaptırmam, ben para ödemem, gereksiz, anlamsız vb düşüncelere sahip insanların devletin başına geçmesi bu tür projelerin yarım kalmasına sebep olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    FatihAsl 1 hf. celeroni
    Arkadaşım tamam iyi niyetlisin ama uçak motoru ile uzaya gidilmez. uzaya roket motoru ile gidilir. Roket motoru için çalışmalar tabi ki yapılmalı ama ikisini bir biri ile karıştırmayalım. Bildiğim kadarı ile uzaya kendi imkanlarımız ile uydu göndermek için çalışma yapılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ahmtcura 1 hf.
    2029 cokda uzak değil 9 yil var insallah başarırız dunyada ucak motoru ureten ulke sayisi bir elin parmağını gecmez🥺
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    hunkar159 1 hf.
    bunu başaramaz isek Rusya ve Abd nin karşısına çıkamayız!
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    Askaparta 1 hf.
    Yerli yerli vuralım pislikleri.
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    interwap 1 hf.
    Şunu kim açıklayabilir? TR Motor diye bir şirket kuruluyor. Haberde SSB'nin kurduğu denmesine rağmen ortaklık yapısında %55 hisseye sahip olan BMC adlı bir şirket var. Bu şirketin havacılıktaki başarısı nedir? Havacılıkla ilgili bu zamana kadar neler yapmıştır? Üretimdeki kara taşıtlarında kullandığı 1 adet kendi tasarımı ve üretimi motoru var mıdır?

    Neden BMC TR Motorun %55 hissesine sahip?
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    10718 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

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