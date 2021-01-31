Kanser tedavisinde kullanılabilecek altın nano parçacıklar geliştirildi

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Altın nano parçacıkların kanser tedavisinde kullanılabileceği fikri yeni bir fikir olmamakla birlikte bu alanda yapılan birçok çalışma bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları bu alan üzerindeki çalışmalarını derinleştirdi.

Japan’s University of Hokkaido kurumu araştırmacıları kanserli dokuların öldürülmesinde kullanılmak üzere ışığı emebilen özelliğe sahip altın parçacıkları üzerine yoğunlaştı.

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Nano parçacıklar

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Nano parçacıklar üzeinde birçok çalışma bulunmasına rağmen nano parçacıklar organizmanın bünyesinde kümelenebiliyor ve sıcaklık, sıvı konsantrasyonu ve pH değerlerinden etkilenerek istenilen etkiyi gösteremeyebiliyor. Bilim insanları nano parçacıkların kümelenerek birbirine yapışmasını önlemek amacıyla polietilen glikol ( PEG ) adı verilen biyolojik olarak uyumlu ve aynı zamanda nano parçacıkların birbirine yapışarak kümelenmesini önleyebilecek kaplamadan yararlandı.

Bilim insanları ''siklik PEG'' adı verilen polietilen glikol formundan yararlandı ve nano parçacıkların etrafına kaplanan yuvarlak biçimli yapıların lineer ( doğrusal ) kaplamalara göre yapıyla kimyasal olarak etkileşmediği ve böylece altın nano parçacıkların birbiriyle kümelenmediği gözlendi.

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Geliştirilen ''siklik PEG'' kaplaması geleneksel olarak kullanılan ''PEG'' kaplamalı parçacıklarla kıyaslandı ve yapılan fare deneylerinde yeni kaplamanın kanda çok daha yavaş iletildiği, tümörlerin içerisinde ise daha fazla biriktiği gözlendi.

Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

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