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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanser tedavisinde kullanılabilecek altın nano parçacıklar geliştirildi

    Japan’s University of Hokkaido kurumu araştırmacıları kanserli dokuların öldürülmesinde kullanılmak üzere ışığı emebilen özelliğe sahip altın parçacıkları üzerine yoğunlaştı.
    52 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kanser tedavisinde kullanılabilecek altın nano parçacıklar geliştirildi
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    Altın nano parçacıkların kanser tedavisinde kullanılabileceği fikri yeni bir fikir olmamakla birlikte bu alanda yapılan birçok çalışma bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları bu alan üzerindeki çalışmalarını derinleştirdi.

    Japan’s University of Hokkaido kurumu araştırmacıları kanserli dokuların öldürülmesinde kullanılmak üzere ışığı emebilen özelliğe sahip altın parçacıkları üzerine yoğunlaştı.

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    Nano parçacıklar

    Nano parçacıklar üzeinde birçok çalışma bulunmasına rağmen nano parçacıklar organizmanın bünyesinde kümelenebiliyor ve sıcaklık, sıvı konsantrasyonu ve pH değerlerinden etkilenerek istenilen etkiyi gösteremeyebiliyor. Bilim insanları nano parçacıkların kümelenerek birbirine yapışmasını önlemek amacıyla polietilen glikol ( PEG ) adı verilen biyolojik olarak uyumlu ve aynı zamanda nano parçacıkların birbirine yapışarak kümelenmesini önleyebilecek kaplamadan yararlandı.

    Bilim insanları ''siklik PEG'' adı verilen polietilen glikol formundan yararlandı ve nano parçacıkların etrafına kaplanan yuvarlak biçimli yapıların lineer ( doğrusal ) kaplamalara göre yapıyla kimyasal olarak etkileşmediği ve böylece altın nano parçacıkların birbiriyle kümelenmediği gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı"

    Geliştirilen ''siklik PEG'' kaplaması geleneksel olarak kullanılan ''PEG'' kaplamalı parçacıklarla kıyaslandı ve yapılan fare deneylerinde yeni kaplamanın kanda çok daha yavaş iletildiği, tümörlerin içerisinde ise daha fazla biriktiği gözlendi.

    Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.global.hokudai.ac.jp/blog/gold-nanoparticles-more-stable-by-putting-rings-on-them/ https://www.nature.com/articles/s41467-020-19947-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    19 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
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