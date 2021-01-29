Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken İngiltere'de mutasyona uğramış varyant koronavirüse rastlanmış İngiltere Başkanı Boris Johnson ise yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamıştı. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahretttin Koca Twitter hesabından yeni türün Türkiye'deki vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca Twitter hesabında oluşturduğu gönderide ''Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.'' ifadelerini kullandı.

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Aşı çalışmaları

Ayrıca Bakan Koca aşı çalışmalarına da değinerek ''Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. '' şeklinde açıklamada bulundu.

Ayrıca Bkz. "İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi"

Bugün Türkiye'de toplam vaka sayısı 7.279, vefat sayısı 129, iyileşen hasta sayısı 8.902 olmakla birlikte İngiltere Başbakanı Johnson Boris yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamış ve bu konunun araştırılacağını açıklamıştı. Ayrıca konuyla ilgili Pfizer/BioNTech'ten de açıklama gelmiş ve yetkililer geliştirilen aşının mutasyonlu türe karşı da etkili olduğunu belirtmişti.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma yapılmış ve gerekli teknolojinin Türkiye'ye transfer edileceği açıklanmıştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca

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