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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken İngiltere'de mutasyona uğramış koronavirüse rastlanmıştı. Şimdi ise mutasyonlu virüsün Türkiye'deki vaka sayıları açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    3

    Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi devam ederken İngiltere'de mutasyona uğramış varyant koronavirüse rastlanmış İngiltere Başkanı Boris Johnson ise yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamıştı. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahretttin Koca Twitter hesabından yeni türün Türkiye'deki vaka sayılarını açıkladı.

    Bakan Koca Twitter hesabında oluşturduğu gönderide ''Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.'' ifadelerini kullandı.

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    Aşı çalışmaları

    Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı

    Ayrıca Bakan Koca aşı çalışmalarına da değinerek ''Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak. Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. '' şeklinde açıklamada bulundu.

    Ayrıca Bkz. "İsrail'de Pfizer/BioNTech aşılamaları sonucunda 31 kişide koronavirüs tespit edildi"

    Bugün Türkiye'de toplam vaka sayısı 7.279, vefat sayısı 129, iyileşen hasta sayısı 8.902 olmakla birlikte İngiltere Başbakanı Johnson Boris yeni türün daha ölümcül olabileceğini açıklamış ve bu konunun araştırılacağını açıklamıştı. Ayrıca konuyla ilgili Pfizer/BioNTech'ten de açıklama gelmiş ve yetkililer geliştirilen aşının mutasyonlu türe karşı da etkili olduğunu belirtmişti.

    Son olarak geçtiğimiz haftalarda Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşma yapılmış ve gerekli teknolojinin Türkiye'ye transfer edileceği açıklanmıştı.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    7 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    7 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    12 Angry Men (Heisenberg ) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bitsin artık bu hastalık valla benim gibi asosyal bir yere gezmeye gitmeyen biri bile bıktı artık.
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hangi test kiti ile tespit etmişler bu mutasyonlu vâkâları ? Şu kiviye, kolaya, keçiye bile pozitif çıkaran PCR ile mi ? Güldürmesinler adamı :)
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    5 binlerden 7 binleri gördük her hangi bir kısıtlama kaldırılmadan. Hemde aşı yapılmaya da başladı ve bu yükselişe rağmen sadece 128 kişi de gözükmüş. Harika istatistik valla
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    drjacob (... ) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Normali bitti bu başladı
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    cocainbar (Cocain bar) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mutasyonlu virus turkiyede yok deseymis keske, nede olsa inanani cok.
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