Karşınızda HP'nin en güçlü mobil iş istasyonu: Elitebook 8740w

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, özellikle analiz ve tasarım üzerine çalışan mühendislere hitap eden Elitebook serisinin yeni amiral gemisini duyurdu.

Elitebook 8740w, gücünü Intel'in i5 yada i7 işlemcilerinden alıyor ve 16GB'a kadar bellek kapasitesi sunuyor. Üzerinde 2 adet USB 3.0 (2 adette USB 2.0 bulunuyor) portuna sahip olan taşınabilir iş istasyonunda grafik birimi olaraksa Quadro FX 2800M, Quadro FX 3800M yada FirePro M7820 bulunuyor. Giriş modelinde 1440x900 piksel görüntü sunan 8740w, üst modellerinde HP imzalı 1920x1200 piksel çözünürlüğü destekleyen DreamColor ekranıyla geliyor. 8740w'nun DreamColor ekranı, firmanın ürün gamında bulunan HP DreamColor LP2480 Profesyonel Monitör'ündeki gibi 30-bitlik LCD paneline sahip. İş istasyonu opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsüne EVDO yada HSPA bağlantı kabiliyetlerine de destek veriyor.

Nisan ayından itibaren bütün dünyada satışına başlanılacak olan 8740w'nun giriş modelinin fiyatıysa 2000 dolar olarak belirlenmiş.