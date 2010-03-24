Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda HP'nin en güçlü mobil iş istasyonu: Elitebook 8740w

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
1
16
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Karşınızda HP'nin en güçlü mobil iş istasyonu: Elitebook 8740w
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, özellikle analiz ve tasarım üzerine çalışan mühendislere hitap eden Elitebook serisinin yeni amiral gemisini duyurdu.

Elitebook 8740w, gücünü Intel'in i5 yada i7 işlemcilerinden alıyor ve 16GB'a kadar bellek kapasitesi sunuyor. Üzerinde 2 adet USB 3.0 (2 adette USB 2.0 bulunuyor) portuna sahip olan taşınabilir iş istasyonunda grafik birimi olaraksa Quadro FX 2800M, Quadro FX 3800M yada FirePro M7820 bulunuyor. Giriş modelinde 1440x900 piksel görüntü sunan 8740w, üst modellerinde HP imzalı 1920x1200 piksel çözünürlüğü destekleyen DreamColor ekranıyla geliyor. 8740w'nun DreamColor ekranı, firmanın ürün gamında bulunan HP DreamColor LP2480 Profesyonel Monitör'ündeki gibi 30-bitlik LCD paneline sahip. İş istasyonu opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsüne EVDO yada HSPA bağlantı kabiliyetlerine de destek veriyor.

Nisan ayından itibaren bütün dünyada satışına başlanılacak olan 8740w'nun giriş modelinin fiyatıysa 2000 dolar olarak belirlenmiş.

Karşınızda HP'nin en güçlü mobil iş istasyonu: Elitebook 8740w
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
orhan--k 9 yıl

quote:

Orijinalden alıntı: orhan---61

Ürün gerçekten güzel fakat dünya genelinde en fazla arıza veren dizüstü markasıdır bilgisayarcı olarakta buna hergün şahit oluyorum...
squaretrade.com/...


belki de en çok satılan olduğu için olmasın

Yani bu analizi yapan senin bu düşündüğünü düşünmedi...:)

Aklınızdan acaba hangisi daha çok sattıvirgul Laptop Tamiri Arıza Oranları çok satan tabiki daha çok servise gelir diye düşünüyor olabilirsiniz. Şunu hatırlatmak isterizki bu rapor adete göre değil orana göre hazırlanmıştır. Örneğin Her satılan 1000 asus notebooktan 156 tanesi ilk üç yıl içinde servise dönüyor. Oysa aynı zaman içinde her satılan 1000 hp notebooktan 256 adeti servisin yolunu tutuyor.

Edit..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
aman HP benden de uzak kanka :D 80 derece sıcaklık var leptopda yüksüz halde.evin ısı düzeninide bozuor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoNneCtinG_04 9 yıl

acbold

aman HP benden de uzak kanka :D 80 derece sıcaklık var leptopda yüksüz halde.evin ısı düzeninide bozuor :D

ya o her hp laptop ta yok.bnm 3 laptop ta hp ydi.bir tek ısnan dv5 ti.bios gncelledkten sonra onda da ısınma sorunu kalktı.millet hp ısınıo die bi önyargı olmş sadece.şu an hd 5830 kart olmasna rağmen gyet serin ve sessiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan--k 9 yıl
Ürün gerçekten güzel fakat dünya genelinde en fazla arıza veren dizüstü markasıdır bilgisayarcı olarakta buna hergün şahit oluyorum... squaretrade.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoNneCtinG_04 9 yıl

orhan---61

Ürün gerçekten güzel fakat dünya genelinde en fazla arıza veren dizüstü markasıdır bilgisayarcı olarakta buna hergün şahit oluyorum...
squaretrade.com/...

belki de en çok satılan olduğu için olmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
@jay jay justified, ben de senin yorumuna gülüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
gs li arkadaşa katılıyorum aynen uzakdursun hp bukadarmı şans olur diz üstü aldım tam 4 kez servise gitti ve garantisi bitti pil şarz oluyor şimdide yazıcı aldım
oda 2 kez servis gördü bidaha hp mi allah korusun gider paketbelmidir nedir ondan alırım hp almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl
Afacan oyuncular gene işbaşında
Beğenmedikleri yetmemiş, almayız diyorlar
Hiç güleceğim yoktu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
husNUKE 9 yıl
HP mi uzak dursun benden, HP logolu ürünlere alerjim var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
USB portları da epey fazlaymış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13699 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim