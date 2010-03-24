Karşınızda HP'nin en güçlü mobil iş istasyonu: Elitebook 8740w

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi HP, özellikle analiz ve tasarım üzerine çalışan mühendislere hitap eden Elitebook serisinin yeni amiral gemisini duyurdu.
Elitebook 8740w, gücünü Intel'in i5 yada i7 işlemcilerinden alıyor ve 16GB'a kadar bellek kapasitesi sunuyor. Üzerinde 2 adet USB 3.0 (2 adette USB 2.0 bulunuyor) portuna sahip olan taşınabilir iş istasyonunda grafik birimi olaraksa Quadro FX 2800M, Quadro FX 3800M yada FirePro M7820 bulunuyor. Giriş modelinde 1440x900 piksel görüntü sunan 8740w, üst modellerinde HP imzalı 1920x1200 piksel çözünürlüğü destekleyen DreamColor ekranıyla geliyor. 8740w'nun DreamColor ekranı, firmanın ürün gamında bulunan HP DreamColor LP2480 Profesyonel Monitör'ündeki gibi 30-bitlik LCD paneline sahip. İş istasyonu opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsüne EVDO yada HSPA bağlantı kabiliyetlerine de destek veriyor.
Nisan ayından itibaren bütün dünyada satışına başlanılacak olan 8740w'nun giriş modelinin fiyatıysa 2000 dolar olarak belirlenmiş.
Yani bu analizi yapan senin bu düşündüğünü düşünmedi...:)
Aklınızdan acaba hangisi daha çok sattıvirgul Laptop Tamiri Arıza Oranları çok satan tabiki daha çok servise gelir diye düşünüyor olabilirsiniz. Şunu hatırlatmak isterizki bu rapor adete göre değil orana göre hazırlanmıştır. Örneğin Her satılan 1000 asus notebooktan 156 tanesi ilk üç yıl içinde servise dönüyor. Oysa aynı zaman içinde her satılan 1000 hp notebooktan 256 adeti servisin yolunu tutuyor.
Edit..
ya o her hp laptop ta yok.bnm 3 laptop ta hp ydi.bir tek ısnan dv5 ti.bios gncelledkten sonra onda da ısınma sorunu kalktı.millet hp ısınıo die bi önyargı olmş sadece.şu an hd 5830 kart olmasna rağmen gyet serin ve sessiz
belki de en çok satılan olduğu için olmasın
oda 2 kez servis gördü bidaha hp mi allah korusun gider paketbelmidir nedir ondan alırım hp almam