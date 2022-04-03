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    Apple ve HP katlanabilir dizüstüler üzerinde çalışıyor

    LG’nin yılın başlarında tanıttığı 17 inçlik katlanabilir dizüstü paneline müşteriler artıyor. HP’nin ardından Apple da özel bir proje için LG ile birlikte çalışmaya başladı.
    Oy Ver

    Apple
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    Akıllı telefon dünyasında katlanabilir modeller artık yavaş yavaş benimsenmeye ve önemli bir Pazar payı elde etmeye başladı. Şimdi ise aynı süreç dizüstü bilgisayar dünyasında yaşanıyor. Bugün daha fazla firma katlanabilir dizüstü geliştiriyor. 

    Apple ve HP’den katlanabilir dizüstü atağı

    Katlanabilir telefon ekranları konusunda Samsung oldukça ileri bir konumda iken masaüstü sistemlerde ise LG biraz daha önde. Geçen yıl Lenovo Yoga X1 Fold için 13.3 inçlik katlanabilir ekran geliştirmiş ve 20 bin adet tedarik etmişti. 

    Bu yıl ise 17 inçlik katlanabilir ekranını CES 2022 fuarında ilk kez görmüştük. Bu büyük ekranın iki önemli bilgisayar devine tedarik edildiği iddia ediliyor. Katlandığı zaman 11 inçlik bir ekrana dönüşen panelin HP tarafından 10 bin adet sipariş verildiği belirtiliyor. 

    Diğer bir müşteri ise Apple. LG ve Apple’ın özel bir katlanabilir ekran üzerinde çalıştığı ve polyamid yerine ultra ince cam – UTG teknolojisine yer verildiği belirtiliyor. Ekran hem dokunmatik hem de ekran kalemine uygun olacak. 

    Apple’ın ayrıca 9 inçlik katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığı da biliniyor. Şimdilik deneme amaçlı üretilen prototip eğer işler yolunda giderse en erken 2025 yılında hazır olacak. Katlanabilir MacBook geliştirmek ise muhtemelen çok daha uzun bir süre alabilir. HP muhtemelen yıl bitmeden bir prototip sergileyebilir. 
     

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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