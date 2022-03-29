iPhone abonelik sistemi Apple’ın değerini katlayacak

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın abonelik tarzı bir sistemle iPhone satışına başlamayı planladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Analiz uzmanları iPhone abonelik sisteminin büyük fayda sağlayacağını düşünüyor.
iPhone abonelik sistemi fayda sağlayabilir
Bugün abonelik sistemleri özellikle yazılım ekosisteminde popüler hale geldi. İçerik platformlarından müzik platformlarına ve uygulama platformlarına kadar sayısız platforma aboneyiz. Duruma göre aylık olarak cebimizden bir kaç yüz TL çıkabiliyor. Haliyle iPhone aboneliği de garipsenmeyecektir.
Analiz uzmanları iPhone satışlarında aylık abonelik sisteminin sürekli bir gelir akışı oluşturacağını düşünüyor. Yani bir tüketici bir veya iki yılda bir iPhone satın almak yerine aylık olarak sürekli Apple’a para aktarmış olacak.
Bu durum Apple’ın hisselerine de olumlu yansıyacak. Analizler Apple hisselerinin 210$ ortalama yakalayacağını düşünüyordu. Abonelik sistemi ile bunun da üzerine çıkabilir. Böylece şirket değerinin de 3.5 trilyon dolar seviyelerine kadar çıkarak yeni bir rekor kırması kaçınılmaz olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"