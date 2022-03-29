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    iPhone abonelik sistemi Apple’ın değerini katlayacak

    Tüketicilerin aylık olarak ödeme yaparak iPhone edinebileceği yeni abonelik sisteminin APple’a büyük faydası olacak. Uzmanlar pazar değerinin katlanarak artacağını düşünüyor.
    3

    iPhone
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    Geçtiğimiz günlerde Apple’ın abonelik tarzı bir sistemle iPhone satışına başlamayı planladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Analiz uzmanları iPhone abonelik sisteminin büyük fayda sağlayacağını düşünüyor.

    iPhone abonelik sistemi fayda sağlayabilir

    Bugün abonelik sistemleri özellikle yazılım ekosisteminde popüler hale geldi. İçerik platformlarından müzik platformlarına ve uygulama platformlarına kadar sayısız platforma aboneyiz. Duruma göre aylık olarak cebimizden bir kaç yüz TL çıkabiliyor. Haliyle iPhone aboneliği de garipsenmeyecektir.

    Analiz uzmanları iPhone satışlarında aylık abonelik sisteminin sürekli bir gelir akışı oluşturacağını düşünüyor. Yani bir tüketici bir veya iki yılda bir iPhone satın almak yerine aylık olarak sürekli Apple’a para aktarmış olacak.

    Bu durum Apple’ın hisselerine de olumlu yansıyacak. Analizler Apple hisselerinin 210$ ortalama yakalayacağını düşünüyordu. Abonelik sistemi ile bunun da üzerine çıkabilir. Böylece şirket değerinin de 3.5 trilyon dolar seviyelerine kadar çıkarak yeni bir rekor kırması kaçınılmaz olur.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 7 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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