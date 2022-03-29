iPhone abonelik sistemi Apple’ın değerini katlayacak

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Geçtiğimiz günlerde Apple’ın abonelik tarzı bir sistemle iPhone satışına başlamayı planladığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Analiz uzmanları iPhone abonelik sisteminin büyük fayda sağlayacağını düşünüyor.

iPhone abonelik sistemi fayda sağlayabilir

Bugün abonelik sistemleri özellikle yazılım ekosisteminde popüler hale geldi. İçerik platformlarından müzik platformlarına ve uygulama platformlarına kadar sayısız platforma aboneyiz. Duruma göre aylık olarak cebimizden bir kaç yüz TL çıkabiliyor. Haliyle iPhone aboneliği de garipsenmeyecektir.

Apple, iPhone’u abonelik sistemi ile satmayı düşünüyor 3 gün önce eklendi

Analiz uzmanları iPhone satışlarında aylık abonelik sisteminin sürekli bir gelir akışı oluşturacağını düşünüyor. Yani bir tüketici bir veya iki yılda bir iPhone satın almak yerine aylık olarak sürekli Apple’a para aktarmış olacak.

Bu durum Apple’ın hisselerine de olumlu yansıyacak. Analizler Apple hisselerinin 210$ ortalama yakalayacağını düşünüyordu. Abonelik sistemi ile bunun da üzerine çıkabilir. Böylece şirket değerinin de 3.5 trilyon dolar seviyelerine kadar çıkarak yeni bir rekor kırması kaçınılmaz olur.

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iPhone abonelik sistemi Apple’ı uçurabilir