Yerli oyun Nakkash: A Miniature Adventure duyuruldu

Nakkash: A Miniature Adventure
Sanat tarihçisi ve dijital sanatçı Hakan Yılmaz ve Umuro Game iş birliği ile geliştirilen Nakkash: A Miniature Adventure, 17. yüzyıl Osmanlı şenliklerinde geçen, el çizimi minyatür sanatıyla bezenmiş, hızlı ve eğlenceli bir arcade oyunu.
Tamamen orijinal minyatür eserler kullanılan oyunda birden fazla mini oyun yer alıyor ve bu oyunlara lonca çadırlarından erişilebiliyor. Tarihsel bütünlük ve gerçekliği korumayı amaçlayan oyun Steam istek listesinde yerini almış durumda. Yakın dönemde mobil sürüm ve Nintendo Switch sürümleri de indirmeye sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: