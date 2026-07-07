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    Yerli oyun Nakkash: A Miniature Adventure duyuruldu

    Nakkash: A Miniature Adventure oyunu stüdyonun bugüne kadar geliştirdiği hikâye tabanlı aksiyon türünün aksine mini oyunlar barındıran bir arcade türü olmuş.    

    Nakkash: A Miniature Adventure Tam Boyutta Gör
    Son dönemde bağımsız yerli stüdyoların ardı ardına oyun projelerini duyurduğunu görüyoruz. Sektörde uzun süredir projeler geliştiren Umuro Game bu kez farklı bir bakış açısıyla yeni oyununu duyurdu.

    Nakkash: A Miniature Adventure

    Sanat tarihçisi ve dijital sanatçı Hakan Yılmaz ve Umuro Game iş birliği ile geliştirilen Nakkash: A Miniature Adventure, 17. yüzyıl Osmanlı şenliklerinde geçen, el çizimi minyatür sanatıyla bezenmiş, hızlı ve eğlenceli bir arcade oyunu.

    Tamamen orijinal minyatür eserler kullanılan oyunda birden fazla mini oyun yer alıyor ve bu oyunlara lonca çadırlarından erişilebiliyor. Tarihsel bütünlük ve gerçekliği korumayı amaçlayan oyun Steam istek listesinde yerini almış durumda. Yakın dönemde mobil sürüm ve Nintendo Switch sürümleri de indirmeye sunulacak.

    Steam Linki

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