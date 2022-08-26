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    Keyword Cannibalization nedir?

    Keyword Cannibalization web sitenizdeki benzer veya kopya sayfaların Google tarafından indexlenmesi sonucunda ortaya çıkan önemli bir SEO terimidir. Anahtar kelime yamyamlığı olarak da bilinir.
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    Keyword Cannibalization Sorunu Nedir ve Nasıl Çözülür?
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    Keyword Cannibalization web sitenizdeki benzer veya kopya sayfaların Google tarafından indexlenmesi sonucunda ortaya çıkan önemli bir SEO terimidir. Anahtar kelime yamyamlığı olarak da bilinir. 

    Aynı anahtar kelime ve yakın türevlerinin başka sayfalarda da kullanılması sonucunda ortaya çıkar. Bu durum aynı sorguda birden fazla sayfanızın sıralama almasına yol açmaktadır. Dolayısıyla keyword cannibalization sorunu olan sayfalarınız bir bakıma kendi aralarında rakip sayfalar haline gelirler. Sonuç olarak alacağınız trafik ve dönüşüm metrikleri keyword cannibalization sorunu olan sayfa sayısı kadar bölünmüş olur. 

    Hemen her web sitesinde keyword cannibalization sorunu yaşanabilir. Böyle bir durumda sorun erkenden tespit edilmeli ve doğru bir şekilde müdahale edilmelidir. Aksi takdirde büyük trafik ve sıralama kayıpları yaşamanız kaçınılmazdır.

    Keyword Cannibalization nedenleri nelerdir?

    Kopya içerik ve kopya sayfalar

    Kopya içerik sorunu çoğu zaman bilinçli olarak yapılmasa bile kullanılan içerik yönetim sistemi(CMS) bu sorunla karşılaşmanıza sebep olabilir. Bu sistemler arka planda haberiniz bile olmadan sayfalar oluşturabilir, oluşturulan bu sayfalar da önceden açılmış bir sayfa ile kopya durumuna düşebilir.

    Benzer içerik ve benzer sayfalar

    Google sahip olduğu semantik geliştirmeler sayesinde eş anlamlı kelimeleri ve benzer söz öbeklerini tespit edebilmektedir. Benzer amaca hizmet eden sayfalar da keyword cannibalization sorununa yol açabilmektedir.

    Zayıf içerik

    Yeterli içeriğe sahip olmayan sayfalarınız kendi aralarında benzer sayfa statüsüne geçebilir. Bu sebepten dolayı sıralama alan sayfalarınız zayıf içerikleri nedeniyle sürekli değişkenlik gösterir. Dolayısıyla trafik ve dönüşüm değerleriniz tek bir sayfa yerine sürekli farklı sayfalara dağılarak keyword cannibalization sorunu ortaya çıkmış olur.

    Sayfalandırma yapılan içerikler

    Web sitenizde bulunan içeriklerin sayfalandırma yöntemi ile sunulması her bir sayfa için farklı bir URL yani farklı bir sayfa oluşturulması demektir. Bu sayfalar yapıları gereği çok benzer içeriklere ve URL adreslerine sahip olmalarından dolayı keyword cannibalization sorununu meydana getirebilmektedirler.

    Keyword Cannibalization sorunu nasıl tespit edilir?

    Keyword cannibalization sorunu tespiti için bir çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi google analytics gibi analiz araçlarıyla web sitenizin genel durumunu sürekli takip halinde olmaktır. 

    Genel trafikte yaşanan bir düşüş özel olarak her bir sayfanızın trafik değerlerini kontrol etmenizi gerektirebilir. Spesifik olarak düşüş yaşanan sayfalarınızı analiz etmelisiniz. Bu sayfalarda yaşanan trafik kayıpları keyword cannibalization sorunu nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.

    Üçüncü parti araçlar

    Bunun dışında ahrefs ve semrush gibi ücretli veya ücretsiz üçüncü parti araçlar yardımıyla anahtar kelime performans takibi yapabilirsiniz. Performansı birden düşen anahtar kelimelerinizin performans düşüşü keyword cannibalization nedeniyle olabilir.

    Google gelişmiş arama yöntemleri

    Ayrıca herhangi bir anahtar kelime aramasında hangi sayfalarınızın Google'da indexlenmiş olduğunu öğrenmek için çeşitli sorgu yöntemleri mevcuttur. 

    • Keyword sorgu yöntemi

    site:siteismi.com anahtar kelime

    Bu sorguda girilen anahtar kelime ile ilgili web sitenizin Google tarafından indexlenmiş tüm sayfaları listelenir.

    • URL sorgu yöntemi

    site:siteismi.com inurl:anahtar kelime

    Bu sorguda URL adresinde anahtar kelime geçen Google'ın indexlediği tüm sayfalar listelenir.

    • Title sorgu yöntemi

    site:siteismi.com intitle:anahtar kelime

    Bu sorguda başlıkta anahtar kelime geçen indexlenmiş tüm sayfalar listelenir.

    • İçerik sorgu yöntemi

    site:siteismi.com incontent:anahtar kelime

    Bu sorguda içeriğinde anahtar kelime geçen ve Google'da indexlenmiş tüm sayfalar listelenir.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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