Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası

Aynı yerel ağda yer alan cihazlar arasında sağlanabilen veri transferi mobil cihazların işletim sistemi çekirdeğinde gömülü servisler üzerinden yürütülüyor. Herhangi bir limite takılmadan sağlanan işlemleri biz Android ve iOS cihazlarımızda denedik. İlk bağlantı sağlandıktan sonra gayet başarılı çalışan hizmet, hem OS X hem de Windows tarafında da sorunsuz çalışmakta.

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