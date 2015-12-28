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Apple’ın AirDrop işlevselliğini tarayıcınıza getiren web sayfası

Apple’ın iOS ve OS X ekosistemi içinde kullanım imkanı tanıdığı AirDrop hizmetinin benzerini web tarayıcınız üzerinden kullanmaya ne dersiniz? İşte Snapdrop ve hakkında bilmeniz gerekenler:
3 yıl
5,7b
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2
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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AirDrop, kullanmaya başladıktan sonra gerçekten son derece işlevsel bir özellik. OS X ve iOS cihazlarınız arasında dosya transferini kolay hale getiren bu işlev, Bluetooth ve WiFi bağlantılarını kullanarak hızlı bir şekilde dosya transferine imkan tanıyor.

Sistemi kullanmak için herhangi bir uygulama yüklemenize gerek yok. Tüm işlem web tarayıcınız üzerinden gerçekleştiriliyor. Snapdrop.net https://snapdrop.net adresine veri transferi yapmak istediğiniz her iki cihazdan erişim sağlıyorsunuz. İki cihazın ekranında da aşağıdaki görseldeki gibi isimleri göründüğünde transferi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Aynı yerel ağda yer alan cihazlar arasında sağlanabilen veri transferi mobil cihazların işletim sistemi çekirdeğinde gömülü servisler üzerinden yürütülüyor. Herhangi bir limite takılmadan sağlanan işlemleri biz Android ve iOS cihazlarımızda denedik. İlk bağlantı sağlandıktan sonra gayet başarılı çalışan hizmet, hem OS X hem de Windows tarafında da sorunsuz çalışmakta.

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OzaNazY 3 yıl
İnceledim ancak chrome explorer snapdrop.net'i bilgilerinizi çalmak isteyebilir diye uyarıyor ve açmıyor. Ancak 2 telefon arasında çok hızlı resim alışverişi yapıyor. Faydalı
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talhayarici 3 yıl
İncelemek lazım
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