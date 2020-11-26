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    KFC, Çin’in Şangay kentinde otonom araçlar içinde tavuk ürünleri satmaya başladı

    Ünlü hazır yiyecek markası Kentucky Fried Chicken, Çinli girişim Neolix ile kurduğu ortaklık neticesinde Şangay'ın belli yerlerinde otonom araçlarda tavuk satmaya başladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    KFC, Çin’in Şangay kentinde otonom araçlar içinde tavuk ürünleri satmaya başladı
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    Kovid-19 pandemisi nedeniyle temassız ödeme ve paket servis gibi hizmetlerin öne çıktığı bir dönemde şirketler yaratıcı fikirlerle kendi Pazar paylarını artırmaya çalışıyor. Bu duruma bir örnek ise ünlü hazır yiyecek markası Kentucky Fried Chicken’dan (KFC) geldi. Markanın ürünleri, otonom araçlarda temassız ödeme imkânıyla satışa sunuldu.

    Çin’in Şangay kentinde hayata geçirilen uygulama, Çinli Teknoloji girişimi Neolix ve KFC’nin sahibi Yum Brands ortaklığı sonucu doğdu. 5G ağının sunduğu imkânları da kullanan kamyonlar, 4. seviye otonom sürüş kabiliyetleri sayesinde şehrin belli noktalarına hareket ederek, burada müşterilerin siparişlerini karşılamaya başladı.

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    Ayrıca Bkz. "Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı"

    Ürünlerin söz konusu araçlara önceden yüklendiği uygulamada, bir ekrandan siparişini seçen müşteri ödemeyi yaptıktan sonra istediği ürünü alabiliyor. Herhangi bir bekleme süresinin bulanmadığı işlemde karşınızda bir insan da olmadığı için siparişinizi kendiniz teslim alabiliyorsunuz.

    Sistemle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için sipariş veren müşterinin isteği dışındaki ürünü almasını engellemek için ne tür bir güvenlik tedbiri alındığı ise belli değil. Zira sipariş veren müşteri, parasını ödemediği ürünlerin de bulunduğu bir bölmeden kendi siparişini alıyor.

    Bunun dışında araçlar, sahip olduğu 4. seviye otonom sürüş özelliği sayesinde yollardaki arızalardan da kaçarak taşıdıkları ürünlerin sağa sola savrulmasını da engelleyebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre Neolix, takip eden süreçte Pizza Hut ile benzer bir ortaklığa girişecek



    https://interestingengineering.com/kfc-rolls-out-self-driving-5g-chicken-trucks-in-china Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
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