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    Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı

    Black Friday ile birlikte çoğu platform indirimlere başladı. Assassin's Creed, Far Cry gibi serilerin sahibi olan Ubisoft da kendi sitesi üzerinden güzel bir indirim başlattı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 16 dk.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı
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    Tüm oyun satın alma platformları teker teker indirimlerini başlatıyor. Şimdi de sıra Ubisoft'un yalnızca kendi oyunlarını sattığı Uplay platformunda.

    Ayrıca Bkz. "Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar"

    Şu anda Ubisoft Store üzerinde Ubisoft'un birçok oyunu indirime girmiş durumda. İndirimler %80 oranına kadar çıkıyor ancak Ubisoft bir güzellik daha yapmış.

    Ubisoft oyunlarını oynayarak kazanabildiğiniz Units puanı (kullanıcı adınızın yanında sarı U yazan) ile ekstra indirim kazanabiliyorsunuz. Şu anda herkesin erişebildiği indirimlere ek olarak 100U puanı olanlar buradaki sayfadan ekstra %20 indirim daha satın alabiliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar

    Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. U puanınız varsa ekstra %20 indirim almayı unutmayın. İndirimde olan her oyuna ekstra %20 indirim daha uygulayabilirsiniz eğer 100U puan ile ekstra indirim satın alırsanız.

    Öne Çıkan İndirimler

    Watch Dogs Legion - 201,75 TL

    Anno 1800 Complete Edition - 224,50 TL

    Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition - 128,75 TL

    Far Cry 5 - 53,80 TL

    Ayrıca Assassins Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı da U puanı kullanarak aldığınız %20 indirim ile 269,00 TL yerine 215,20 TL'ye satın alabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla'nın mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Liquist 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Örnek:
    Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York Expansion TL135.00
    Black Friday %70 indirim ile TL40.50
    Ek %20 indirim bu son fiyat üzerinden hesaplanıyor ve sonuç TL32.40

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    SeniorGrandMaster 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 2077 bekliyoruz
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Ubisoftla ne alakası var
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    pirens of + serisi dışında koleyksiyon yapılabilinecek bir şey göremedim.
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    overactive (yiğit ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Coinler extra indirim vermezler. Eğer indirim %20 den fazla ise mevcut indirim az is %20 indirim uygulanır. Legion için sepete 1 ürün daha eklediğinizde extra %20 indirim kazanırsınız. Yanlış bilgilendirm olmasın milletin 100 coini yanmasın. Çünkü bir kez indirim kuponuna çevirdiğinizde belli bir kullanım süresi oluyor.
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