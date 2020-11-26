Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı

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Tüm oyun satın alma platformları teker teker indirimlerini başlatıyor. Şimdi de sıra Ubisoft'un yalnızca kendi oyunlarını sattığı Uplay platformunda.

Ayrıca Bkz. "Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar"

Şu anda Ubisoft Store üzerinde Ubisoft'un birçok oyunu indirime girmiş durumda. İndirimler %80 oranına kadar çıkıyor ancak Ubisoft bir güzellik daha yapmış.

Ubisoft oyunlarını oynayarak kazanabildiğiniz Units puanı (kullanıcı adınızın yanında sarı U yazan) ile ekstra indirim kazanabiliyorsunuz. Şu anda herkesin erişebildiği indirimlere ek olarak 100U puanı olanlar buradaki sayfadan ekstra %20 indirim daha satın alabiliyor.

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Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. U puanınız varsa ekstra %20 indirim almayı unutmayın. İndirimde olan her oyuna ekstra %20 indirim daha uygulayabilirsiniz eğer 100U puan ile ekstra indirim satın alırsanız.

Öne Çıkan İndirimler

Watch Dogs Legion - 201,75 TL

Anno 1800 Complete Edition - 224,50 TL

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition - 128,75 TL

Far Cry 5 - 53,80 TL

Ayrıca Assassins Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı da U puanı kullanarak aldığınız %20 indirim ile 269,00 TL yerine 215,20 TL'ye satın alabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla'nın mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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