Ubisoft oyunlarında %80'e varan indirimler başladı

Tüm oyun satın alma platformları teker teker indirimlerini başlatıyor. Şimdi de sıra Ubisoft'un yalnızca kendi oyunlarını sattığı Uplay platformunda.
Ayrıca Bkz. "Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar"
Şu anda Ubisoft Store üzerinde Ubisoft'un birçok oyunu indirime girmiş durumda. İndirimler %80 oranına kadar çıkıyor ancak Ubisoft bir güzellik daha yapmış.
Ubisoft oyunlarını oynayarak kazanabildiğiniz Units puanı (kullanıcı adınızın yanında sarı U yazan) ile ekstra indirim kazanabiliyorsunuz. Şu anda herkesin erişebildiği indirimlere ek olarak 100U puanı olanlar buradaki sayfadan ekstra %20 indirim daha satın alabiliyor.İlginizi Çekebilir Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar
Tüm indirimleri burada bulabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilirsiniz. U puanınız varsa ekstra %20 indirim almayı unutmayın. İndirimde olan her oyuna ekstra %20 indirim daha uygulayabilirsiniz eğer 100U puan ile ekstra indirim satın alırsanız.
Öne Çıkan İndirimler
Watch Dogs Legion - 201,75 TL
Anno 1800 Complete Edition - 224,50 TL
Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition - 128,75 TL
Far Cry 5 - 53,80 TL
Ayrıca Assassins Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı da U puanı kullanarak aldığınız %20 indirim ile 269,00 TL yerine 215,20 TL'ye satın alabilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla'nın mağaza sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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Black Friday %70 indirim ile TL40.50
Ek %20 indirim bu son fiyat üzerinden hesaplanıyor ve sonuç TL32.40