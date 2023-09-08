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    Hem iş istasyonu hem oyuncu bilgisayar: Khadas Mind

    Khadas Mind adındaki masa üstü bilgisayar projesi ağır yükler ve oyunlar için gerekli gücü sunarken taşınabilirlik anlamında da kullanıcıları oldukça memnun edecek. 
    Khadas Mind Tam Boyutta Gör
    Bugün bir iş istasyonu veya oyuncu bilgisayarı almak istediğinizde masa üstünüzde hatırı sayılır bir alanı ayırmanız gerekiyor. Khadas Mind adındaki proje kompakt yapıda hem iş istasyonu hem de oyuncu bilgisayarı sunuyor.

    Khadas Mind nedir?

    Khadas Mind oldukça taşınabilir yapıda bir iş istasyonu. A4 kâğıdın çeyreği büyüklüğünde olan kasada standart veya premium sürüme göre konfigürasyon değişiyor. Intel Core i5-1340P veya Core i7-1360P işlemci, 16GB veya 32GB LPDDR5 5200 RAM, 512GB veya 1TB SSD bunlar arasında.

    Cihazda 5.55Wh batarya mevcut ve bekleme veya uyku modunda taşıyabilmeniz için 24 saate kadar süreler sunabiliyor. HDMI 2.1 ve USB Tip-C bağlantılarının yanı sıra 10A güç kaynağı mevcut ve 10 bin döngüye kadar dayanıklı.

    Khadas Mind masa üstü bilgisayar tanımını değiştiriyor Tam Boyutta Gör

    Cihazı farklı kılan 122 pinli Mind Link bağlantı arayüzü. Bu ara yüz USB, PCIe 5.0, HDMI gibi formatları bünyesinde barındırıyor. Bu sayede farklı kullanım alanları ortaya çıkıyor. Örneğin port çoklayıcı ile daha fazla genişleme yuvası sunuyor. Ya da GeForce RTX 4060 Ti barındıran mini grafik modülünün üzerine yerleşerek bir oyun bilgisayarı haline dönüşüyor. Bir tablet veya tümleşik bilgisayar ya da video konferans olması için modüller de var.

    Khadas Mind standart versiyon 5994 iken Premium versiyon 799$. Çoklayıcı port 128$, grafik ünitesi ise 699$. Kickstarter üzerinde gerekli bağışı toplayan proje Ekim ayında piyasaya çıkacak ancak fiyatlar bunun çok üzerinde olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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